Hala ARSVOM a fost grav afectată

Deflagrația s-a produs necontrolat în zona ARSVOM, dar, din fericire, nu a existat nicio victimă omenească. Hala respectivă reprezintă un punct strategic pentru siguranța navigației pe Marea Neagră, fiind depozitate mai multe echipamente importante. De asemenea, în interiorul halei se efectuează reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR (Search and Rescue) și șalupele de intervenție rapidă ale agenției.

Andreea Filip, jurnalistă Observator, a publicat, sâmbătă, pe pagina personală de Facebook, mai multe poze cu hala ARSVOM, la o zi distanță de la explozia dronei. Incidentul a produs pagube materiale semnificative.

Hala ARSVOM a fost grav afectată de explozieIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

De asemenea, explozia a afectat și remorcherul Hercules, aflat în apropierea locului exploziei, a precizat pentru „Libertatea” prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu.

Drona s-a autodetonat

Ministerul Apărării Naționale a transmis vineri că drona maritimă s-a autodetonat, fără a produce victime, și că ea „este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, a transmis atunci MApN.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Ucraina a informat România cu patru ore întârziere despre incident

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că Ucraina a informat autoritățile de la București abia după patru ore din momentul în care România a identificat o dronă marină ucraineană în Portul Constanța.

Dronă a fost identificată, vineri, la ora 6.20 în portul civil din Constanța.

„Colegii din cadrul MAI, care aveau responsabilitatea operațională în zonă, au intervenit imediat și au luat măsurile de protecție atât a populației, cât și a accesului naval în port/verificării echipamentelor de monitorizare a traficului naval. În scurt timp, li s-au alăturat MApN, SRI și celelalte instituții cu atribuții în domeniu, iar pe parcursul întregii zile am acționat coordonat pentru gestionarea situației și protejarea populației”, a transmis Miruță pe Facebook.

Ministrul a adăugat că Ucraina a informat România despre incident abia după patru ore: „În jurul orei 10:00, în timp ce specialiștii EOD realizau procedura de verificare explozibil/punere în siguranță, reprezentanți ai marinei ucrainene au informat autoritățile române despre pierderea controlului a 4 drone în Marea Neagră, care sunt programate să se autodetoneze în perioada imediat următoare”.

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