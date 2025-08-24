Povestea orașului în care oamenii trăiesc sub pământ

În inima deșertului australian, există un oraș unic unde oamenii trăiesc sub pământ pentru a scăpa de căldura extremă. Coober Pedy, un orășel din Australia de Sud, a devenit celebru pentru locuințele sale subterane, numite „dugouts”. Aproximativ 60% din cei 1.600 de locuitori ai orașului trăiesc în aceste case săpate în dealuri.

Viața subterană oferă avantaje precum costuri reduse, liniște și temperatură constantă, dar prezintă și provocări precum praful și necesitatea întreținerii regulate a pereților.

Ce spun locuitorii despre viața sub pământ

Sabrina Troisi, o mamă în vârstă de 38 de ani originară din Germania, și-a împărtășit experiența de a locui într-o astfel de casă subterană. Ea, soțul ei Nick și cei doi copii ai lor, Thomas (14 ani) și Leah (13 ani), locuiesc într-o proprietate unică în valoare de 277.000 de dolari australieni, săpată în coasta unui deal.

„Când intri în casa noastră, practic intri într-un deal”, explică Sabrina, potrivit sursei citate mai sus.

Casa familiei Troisi se află la aproximativ 4 metri sub pământ și dispune de două livinguri, două băi, o piscină și două SPA-uri (unul interior și unul exterior). Biroul Sabrinei este și mai adânc, la aproximativ 6 metri în interiorul dealului.

Sabrina și soțul ei în bucătăria locuinței subterane, are toate dotările moderne, mobilier din lemn și insulă pentru gătit
Sabrina alături de soțul ei, în bucătăria casei subterane de 277.000 de dolari australieni. Foto: Profimedia Images

Avantajele vieții subterane

Mama în vârstă de 38 de ani spune că sunt mai multe avantaje când vine vorba de locuințele sub terane, iar mulți dintre locuitori le aleg tocmai pentru a scăpa de căldură. Printre avantajele enumerate de aceasta, se numără:

  • Costurile reduce
  • Liniștea
  • Temperatura constantă

„Este mult mai ieftin să locuiești sub pământ decât deasupra. Este mai ieftin pentru că nu trebuie să încălzești sau să răcești camerele, ai nevoie doar de lumină în interior.

Nu există zgomot exterior. Când închizi ușa, totul dispare. Este complet întuneric, complet liniștit, perfect pentru somn. Îmi place să dorm sub pământ. Casele subterane mențin o temperatură constantă, oferind protecție împotriva căldurii extreme de afară, care poate atinge 55°C la umbră”, a mai explicat femeia.

Care sunt provocările vieții sub pământ

Dincolo de avantaje, există și o serie de provocări cărora oamenii trebuie să le facă față. Printre acestea se numără:

  • Praful
  • Întreținerea
  • Izolarea

„Dacă nu sigilezi pereții în mod regulat, se face destul de mult praf pentru că ești în interiorul unui deal. Trebuie să lăcuiești pereții, și se uzează, deci trebuie să o faci regulat”, a mai spus ea.

Cum s-au adaptat locuitorii la viața subterană

Coober Pedy este extrem de izolat, cel mai apropiat oraș fiind la peste 640 km distanță. Sabrina și familia ei s-au mutat în Coober Pedy în 2013, după ce s-a îndrăgostit de oraș în timpul unei călătorii în Australia.

Copiii ei, care erau mici când s-au mutat, abia își amintesc cum e să trăiești deasupra pământului.
„Când mergem în vacanță și stăm la hoteluri, observă fiecare zgomot mic, cocoși, avioane, orice. Sub pământ, nu auzi nimic”, spune Sabrina.

Deși izolat, Coober Pedy are un puternic spirit comunitar. Sabrina descrie orașul ca fiind „foarte primitor” unde „toată lumea se ajută reciproc”. Ea relatează o experiență în care, când câinele ei s-a îmbolnăvit și a trebuit să meargă 650 km pentru a vedea un veterinar, un vecin s-a oferit să o ducă după ce a postat despre situație pe Facebook.

Orașul în care oamenii trăiesc sub pământ, pentru a scăpa de căldura extremă: temperaturile ajung la 55 de grade Celsius la umbră
Coober Pedy, orașul de sub pământ, în Australia. Foto: Profimedia Images
Locuințele subternae, o variantă de viitor?

Deși Sabrina iubește viața subterană, ea nu este convinsă că acest stil de viață ar putea deveni o tendință mai largă:

„Ar putea fi o soluție pentru încălzirea globală în alte părți ale lumii. Dar problema este că atunci când nu ai materialul potrivit, ca noi, trebuie să construiești structuri. Nu cred că este viitorul, decât dacă găsesc cu adevărat o modalitate de a o face!”, spune ea.

Viața subterană în Coober Pedy oferă o perspectivă unică asupra adaptării umane la condiții extreme. În timp ce prezintă provocări, oferă și beneficii semnificative în termeni de confort și eficiență energetică. Deși poate nu este o soluție universală, experiența din Coober Pedy arată că locuințele subterane pot fi o opțiune viabilă în anumite condiții climatice și geologice.

Deși Sabrina și familia ei s-au adaptat și iubesc acest stil de viață, ea recunoaște că nu este pentru toată lumea. Cu toate acestea, povestea lor oferă o perspectivă fascinantă asupra unei comunități unice și a modului în care oamenii se pot adapta la medii extreme.

