Churchill s-a temut că Hitler va captura flota franceză

Vara anului 1940 a reprezentat un moment disperat pentru Aliați. Franța semnase deja un armistițiu și s-a predat, acțiune care a înfuriat guvernul de la Londra, lăsând Marea Britanie să lupte mai departe într-o relativă izolare. Evacuarea de la Dunkerque fusese un succes uman, dar lăsase pe continent o cantitate uriașă de echipament militar, inclusiv 700 de tancuri și peste 60.000 de vehicule, în mâinile lui Adolf Hitler. Singurul avantaj strategic real pe care britanicii îl mai dețineau pentru a-și proteja rutele vitale de aprovizionare era forța Marinei Regale.

Cu toate acestea, marina franceză era a doua cea mai mare din Europa și poseda nave de o forță redutabilă. Winston Churchill era îngrozit de perspectiva ca această flotă uriașă să ajungă sub control german, temându-se că naziștii ar fi putut bloca Marea Mediterană și tăia legăturile esențiale cu Statele Unite sau restul imperiului.

Deși amiralul francez François Darlan a promis ferm că navele nu vor fi niciodată predate Germaniei, pentru Churchill asigurările verbale nu valorau nimic în fața unui dictator care își încălcase constant tratatele.

Prim-ministrul britanic Winston Churchill și regina Elisabeta a II-a, Foto: Profimedia

„Operațiunea Catapult” și decizia fatală care a dus la masacrul de la Mers-el-Kébir

Pentru a elimina definitiv acest risc major, britanicii au lansat „Operațiunea Catapult”. O forță navală britanică masivă a ajuns în largul bazei Mers-el-Kébir, oferindu-le foștilor aliați francezi un ultimatum rigid. Opțiunile erau puține: să navigheze alături de englezi pentru a continua lupta, să își ducă navele în porturi britanice sau din Indiile de Vest pentru a fi dezarmate sau să își sabordeze propriile vase în termen de șase ore. În caz contrar, ordinele britanicilor erau de a folosi forța letală.

Tensiunile au escaladat rapid și din cauza unei grave erori de comunicare. Britanicii au trimis ultimatumul printr-un ofițer de rang inferior, o mișcare considerată profund jignitoare de către ierarhia navală franceză. Negocierile au eșuat complet, iar la ora 17:54, tunurile britanice au deschis focul. Cuirasatul Bretagne s-a răsturnat și s-a scufundat, luând cu el viețile marii majorități a echipajului, în timp ce alte nave de lux precum Dunkerque au fost grav avariate.

Operațiunea „Catapulta”, lansată pe 3 iulie 1940, a distrus flota franceză de la Mers-el-Kebir, Foto Getty Images

O greșeală tragică a aliaților sau momentul decisiv care a salvat Marea Britanie?

Această acțiune sângeroasă a stârnit dezbateri aprinse timp de decenii. Istoria ulterioară oferă argumente puternice detractorilor deciziei lui Churchill: în noiembrie 1942, sub presiunea ocupației naziste la Toulon, marina franceză a refuzat să se predea și și-a sabordat întreaga flotă, demonstrând că promisiunea amiralului Darlan a fost una onorabilă și reală. Pentru mulți, masacrul din Algeria a fost doar moartea inutilă a sute de oameni minunați, trădați de un prieten devenit brusc inamic.

Cea mai nefirească și dureroasă decizie din Al Doilea Război Mondial

Totuși, în atmosfera sufocantă a lunii iulie 1940, Churchill nu își putea permite să acționeze bazat pe o viziune retrospectivă. Deși a numit ordinul de a ataca „cea mai nefirească și dureroasă decizie”, efectele la nivel diplomatic internațional au fost covârșitoare. Determinarea și violența deciziei l-au convins pe președintele american Franklin D. Roosevelt că Marea Britanie este dispusă să lupte indiferent de costuri, deschizând drumul pentru un ajutor militar masiv, vital pentru înfrângerea finală a Germaniei.

Cine a fost Winston Churchill: de la tânăr aventurier la vizionarul integrării europene

Winston Churchill, celebrul prim-ministru britanic, rămâne o figură istorică fascinantă atât pentru spiritul său de aventură din tinerețe, cât și pentru viziunea sa politică inovatoare. Născut pe 30 noiembrie 1874, într-o familie aristocratică cu un bogat istoric în politică, Churchill a avut o copilărie destul de complicată din cauza neglijării părintești și a unor rezultate școlare slabe. Totuși, el și-a găsit adevărata vocație urmând o educație militară strictă, absolvind Royal Military College printre primii din generația sa.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, tânărul și-a demonstrat curajul activând într-un dublu rol: ofițer militar și corespondent de război. A transmis informații de pe frontul din războiul cubanez de independență, a participat la misiuni în India și a mers într-o expediție militară în Egipt. Aceste experiențe extraordinare l-au inspirat să publice cărți apreciate, precum „Forțele terestre de la Malakand” și „Războiul de pe Nil”, dar și singurul său roman, intitulat „Savrola”.

Dincolo de actele de curaj din tinerețe, Churchill a rămas în istorie drept liderul care a raliat Marea Britanie sub bombardamente în Al Doilea Război Mondial și ca un veritabil pionier al Uniunii Europene. Fiind convins că doar o Europă unită mai poate evita noi conflagrații și garanta pacea, a susținut pe 19 septembrie 1946, la Zürich, un discurs istoric. Acolo, Churchill a cerut cetățenilor europeni să lase în urmă ura trecutului și să formeze „Statele Unite ale Europei”, propunând ca prim pas crearea unui Consiliu al Europei.

surse: Forces News, Academia.edu, Wikipedia