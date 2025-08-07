Ion Iliescu a murit pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. Vestea că fostul președinte s-a stins din viață a fost anunțată de Guvernul României înainte de ora 18.00, însă decesul fostului președinte a fost înregistrat la ora 15.50, așa cum a anunțat chiar Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din București.

Joi, 6 august, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost transportat de la Spitalul Agrippa Ionescu la Palatul Cotroceni. Mai mulți politicieni și foști președinți i-au dus un ultim omagiu în Sala Unirii. Unii români au adus coroane de flori în semn de respect pentru fostul președinte al României.

Mașină mortuară de lux

Astăzi, 7 august, a avut loc înmormântarea lui Ion Iliescu. Evenimentul funerar a început cu un moment religios, iar apoi sicriul a fost ridicat și slujba de la Biserica Palatului Cotroceni a fost oficiată. Ulterior, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Ghencea III într-o mașină mortuară.

Este vorba despre un vehicul Mercedes-Benz, un model E-Class. În ceea ce privește prețul, un Mercedes-Benz E-Class nou poate varia între aproximativ 50.000 și 80.000 de euro, în funcție de echipare și specificații. Totuși, pentru o versiune modificată pentru scopuri funerare, costul poate fi mai mare datorită adaptărilor specifice. Prețurile pentru astfel de vehicule personalizate pot ajunge și la peste 100.000 de euro

La cimitir, sicriul a fost purtat pe afet, cu onoruri militare. Înhumarea a avut loc într-un cadru privat.

Cât costă sicriul în care a fost depus Ion Iliescu

Conform Gabrielei Lucuțar, cunoscută drept Regina Întunericului, sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu ar fi costat în jur de 5.000 de euro. „Este un sicriu cu denumirea Lincoln, culoare mahon, la cumpărare poate ajunge până la 5.000 de euro, depinde de lemnul din care este făcut și de detaliile din interior. E lemn masiv, cherry patina culoare”, a declarat Gabriela Lucuțar, potrivit click.ro.

Întreaga înmormântare a fost acoperită de statul român. În practică, organizarea a fost suportată de un Comitet pentru organizarea funeraliilor de stat, constituit în baza unei Ordonanțe de Urgență (ulterior transformată în lege), care include reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Prim‑Ministrului, Ministerelor de Interne, Externe, Apărare, Secretariatului de Stat pentru Culte și Serviciului de Protecție și Pază. În presă, circulă informația că 300.000 de euro ar fi costat înmormântarea, însă această sumă nu e una oficială.

