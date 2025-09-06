Proiectul constă în 22 de mașini la scară reală, scufundate până la șase metri adâncime. Acestea vor servi drept suport pentru regenerarea coralilor. Artistul Leandro Erlich este creatorul acestei instalații unice.

Instalația marchează începutul unui parc subacvatic public de sculpturi. Acesta include un traseu pentru snorkeling și un recif hibrid care se întinde pe aproximativ 11,4 km. Proiectul are două obiective principale: restaurarea unei secțiuni din reciful de corali al Floridei și crearea unui spațiu pentru public, potrivit site-ului miamiandbeaches.com, platforma oficială a Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), organizația autorizată responsabilă cu promovarea și marketingul turistic al zonei Greater Miami și Miami Beach.

Des voitures en béton seront installées sous l’eau pour contribuer à la régénération du corail sur le littoral de Miami BeachIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Mașinile sunt fabricate din beton marin de înaltă calitate. Pentru a rezista condițiilor subacvatice, s-au folosit matrițe create prin imprimare 3D. Un purtător de cuvânt al ReefLine a explicat: „Aceste sculpturi evocă imaginea unui blocaj subacvatic, oferind totodată structura ideală pentru creșterea coralilor și revenirea vieții marine.”

Ecosistemele marine, formate din plante și din animale, sunt vitale pentru supraviețuirea planetei noastre și pentru combaterea schimbărilor climatice, iar recifele de corali sunt parte integrantă a acestor ecosisteme. De aceea este important să înțelegem ce sunt coralii și de ce sunt atât de importanți.

