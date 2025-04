Cum s-a petrecut incidentul

Poliția a încercat inițial să oprească BMW-ul condus de Azarbonyad în Swalwell, Gateshead, din cauza unei lumini defecte. Acesta a fugit, fiind văzut ulterior apropiindu-se de autostrada A1.

A fost urmărit spre Newcastle înainte ca o coliziune gravă să aibă loc lângă joncțiunea 75, la sensul giratoriu Denton.

Azarbonyad se afla la prima întâlnire cu o femeie în momentul incidentului.

„În vehiculul inculpatului se afla o doamnă care era la prima întâlnire cu el”, a spus procurorul Simon Worthy.

Arestarea și eliberarea pe cauțiune

Născut în Iran, Azarbonyad a fost eliberat pe cauțiune după interogatoriu. Doar două zile mai târziu, a fost din nou la volan, conducând un Hyundai roșu pentru a ajunge la locul de muncă, în ciuda avertismentelor.

„Ai fi crezut că, având în vedere gravitatea situației, plasată peste tot în presă, la TV, în ziare, online, ai fi fost puțin mai înțelept în privința activităților tale, având norocul să scapi dintr-un accident cu doar două zile înainte. Dar nu, nu, tu continui să arăți două degete”, a spus procurorul Worthy.

Detalii suplimentare despre accident

Avocatul apărării, Jack Lovell, a explicat că Azarbonyad era în drum spre a-și duce partenera de întâlnire acasă când a atras atenția poliției.

„El îmi spune că în acel moment a intrat în panică imediat”, a declarat avocatul.

Lovell a adăugat că, după ce a ajuns pe A1 și a condus o anumită distanță, Azarbonyad a încetinit, și-a pus semnalizarea și a gesticulat pe geam cu mâna pentru a arăta că frânează.

Totuși, o mașină de poliție a intrat în coliziune cu ei.

„De acolo, există un fel de efect de domino, se răstoarnă și apoi sunt implicate și celelalte vehicule de poliție”, a explicat Lovell.

Azarbonyad lucrează ca antrenor personal independent la o sală de fitness din Newcastle

A venit în Marea Britanie din Iran la vârsta de 15 sau 16 ani și a primit sprijin până la vârsta adultă, după care a trăit singur, independent.

Avocatul său a afirmat că acesta a arătat remușcări sincere pentru acțiunile sale și a recunoscut că a fost „foarte nechibzuit” să se urce din nou la volan.

Verdicte și sentință

Azarbonyad a pledat vinovat pentru conducere periculoasă, neprezentare la semnalele poliției de două ori, conducere fără permis și fără asigurare. De asemenea, a recunoscut că s-a urcat din nou la volan pentru a merge la muncă în timp ce era eliberat pe cauțiune.

Președintele completului de judecată, Philip Hutchinson, i-a acordat lui Azarbonyad eliberare condiționată, cu condiția să nu se urce la volanul niciunui vehicul și să respecte o interdicție de circulație între orele 22.00 și 08.00 la adresa sa.

Sentința finală va fi pronunțată pe 20 mai la Curtea Regală din Newcastle. Cazul evidențiază consecințele grave ale conducerii imprudente și importanța respectării legilor rutiere.

