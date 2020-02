De Raluca Diaconu,

Potrivit primarului Timișoarei, dispozitivele vor fi cumpărate în perioada următoare. Nu se știe dacă vor fi achiziționate pentru toate tramvaiele, autobuzele și troleibuzele care sunt scoase pe străzile orașului.

”Vom instala în mijloacele de transport în comun niște dispozitive de dezinfecție și vom plasa și în școli astfel de dispozitive cu substanțe de dezinsecție. Vor rămâne în mijloacele de transport, dacă vom considera că nu sunt utile nu le vom ține în funcțiune, pentru că nu are sens să facem cheltuieli inutile. Vor fi cumpărate în perioada următoare”, ne-a declarat Nicolae Robu.

Zilnic, pe străzile Timișoarei sunt scoase 151 de mijloace de transport.

Aceasta nu este singura măsură luată de Primăria Timișoara pentru a preveni coronavirusul. Municipalitatea orașului de pe Bega are deja opt containere pentru o eventuală carantină, cumpărate în trecut cu 30.000 de euro de Direcția de Asistență Socială a orașului.

”Avem opt containere, există două pe stoc și vom mai achiziționa rapid. Containerele vor fi păstrate în anumite locuri, dar locurile de «carantinare» nu putem spune unde sunt”, a mai explicat Nicolae Robu.

Și alte primării din județul Timiș au luat măsuri asemănătoare. La Giroc, comună de lângă Timișoara, s-a dat dispoziție să fie dezinfectate și icoanele, dar și mânerele scaunelor din biserici.

Medicii de la Ambulanţa Gorj ar fi refuzat transportul echipei de epidemiologi la casa unui pacient suspect de coronavirus

Legenda Babelor în România. Pietrele magice ale primăverii

Dacian Cioloş îl taxează pe Orban, după negocierea secretă cu Nicuşor Dan: „O lovitură de imagine de care avea nevoie liderul PNL”