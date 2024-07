Matthew McConaughey pare că nu se simte tocmai bine după ce a fost înțepat de o albină. Miercuri, 10 iulie, actorul, în vârstă de 54 de ani, a distribuit pe Instagram o fotografie cu el în prim-plan, care îi arată ochiul drept complet umflat. În timp ce McConaughey nu a specificat exact ce i s-a întâmplat, el a făcut aluzie la un incident nefericit cu o albină.

În pofida felului în care ochiul său arăta, Matthew McConaughey a părut în rest bine dispus în fotografie și a afișat un zâmbet pentru cameră, potrivit people.com.

Și în timp ce Matthew părea să fie încă bine dispus în ciuda înțepăturii nefericite, fanii au răspuns la comentarii transmițându-i urări de bine actorului și rugându-se pentru o recuperare rapidă. Printre zecile de comentarii, un fan s-a referit în mod hilar la celebra replică a lui Matthew din comedia „Dazed and Confused” din 1993: „You just gotta keep livin’, man. L-I-V-I-N”, așa cum a comentat el: „Gotta keep on LIVIN.”

Alții au răspuns la comentarii oferindu-i sfaturi pentru a reduce umflătura, în timp ce alții au subliniat faptul că arăta la fel de chipeș ca întotdeauna. Un fan a comentat: „Însănătoșire grabnică, dle McConaughey. Ia-ți cei mai cool ochelari și să știi că fanii tăi te iubesc.” Iar altul a adăugat: „Știi ceva, chiar și cu acest ochi ești încă frumos.” Și chiar celebrități au luat la comentarii ca legendarul model Cindy Crawford a scris cu simpatie: „Ouch!”

