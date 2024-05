Legende ale sportului românesc s-au alăturat campaniei Fundației Ringier și vor disputa un meci caritabil. Frații Mario și Medeea, bolnavi de paraplegie, au nevoie de 1.200.000 de euro pentru tratamente în Australia

Soții Voinea – Mădălina (31 de ani) și Vlad (32 de ani) -, din București, sunt personaje ale unui coșmar ce pare fără de sfârșit. Doi dintre cei trei copii ai lor – Mario (2 ani și 9 luni) și Medeea (1 an și 6 luni) – suferă de aceeași cumplită boală: paraplegie spastică ereditară, maladie care ar putea fi învinsă, spun specialiștii, cu ajutorul unor tratamente genetice, care însă costă 1.200.000 de euro. Impresionați de drama celor doi frați, legende ale sportului românesc s-au alăturat campaniei inițiate de Fundația Ringier România și au organizat un meci caritabil de fotbal ale cărui încasări vor ajunge la cei doi copii suferinzi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Trei frați, toți loviți de boli cumplite

Povestea dramatică de viață a acestei familii este greu de descris în cuvinte. Primul copil, David, care acum are 7 ani, a fost tratat de leucemie, iar acum, chiar dacă a trecut peste momentele critice, se află într-o lungă perioadă de evaluare, ce se va întinde pe durata unui deceniu. Apoi, a venit pe lume Mario care a fost diagnosticat cu paraplegie spastică ereditară pe când nu împlinise un an. O îngrozitoare boală care avea să „muște” și din trupul surioarei lui, Medeea, care s-a născut, la rându-i, cu aceeași maladie ce are ca leac un tratament genetic ce costă 1.200.000 de euro pentru ambii frați!

Recomandări Politico: Putin „a pus ochii” pe insula Gotland. „Dacă invadează, e sfârșitul păcii în regiune”, avertizează comandantul armatei suedeze

„Când băiețelul a fost diagnosticat, sarcina cu fetița era deja avansată și nu se mai putea interveni din punct de vedere medical. Singurul avantaj, dacă îl pot numi așa, este acela că Medeea a fost diagnosticată la naștere și nu am mai pierdut timp cum s-a întâmplat cu Mario, despre a cărui boală am aflat târziu, după un an de viață”, ne-a spus Mădălina Voinea, mama celor doi frați.

Imagine din timpul conferinței de presă în care s-au anunțat detaliile partidei caritabile de fotbal, parte a campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier România pentru frații Mario și Medeea Voinea

Meci caritabil, chiar de Ziua Copilului, pe „Arcul de Triumf”

Impresionați de drama copilașilor suferinzi, legende ale sportului românesc s-au alăturat campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier România și vor juca un meci caritabil de fotbal („Împreună pentru Mario și Medeea”) organizat de Asociației Liga Legendelor, al cărei președinte este Iulian Mihăilă. „Doar împreună putem reda șansa la o copilărie normală lui Mario și surioarei lui, Medeea”, este mesajul de suflet al lui Mihăilă.

Miodrag Belodedici, Florin Gardoș, Claudiu Keșeru, Emilian Hulubei, Marius Onofraș, Marian Savu, Sorin Frunză, Bogdan Vintilă și Ciprian Petre sunt câteva dintre vedetele care vor coborî în iarbă la meciul caritabil care va avea loc la data de 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, de la ora 19.00, pe Stadionul Arcul de Triumf, din Capitală. Este posibil ca lotului legendelor să li se alăture și Cătălin Munteanu, și Gigel Bucur, dar și alte nume cunoscute ale sportului rege.

Recomandări Decizie importantă a Înaltei Curți referitoare la concedieri. De când curge preavizul și care este ultima zi de muncă: „Se calculează efectiv pe zile lucrate sau care ar trebui să fie lucrate”

Ei vor înfrunta o selecționată a influencerilor din care vor face parte Șerban Trâmbițașu, Radu Țibulică, Andrei Ciobanu, Tudor Buțan, Lorin, Andrei Marius, Claudiu Medeș, Xbraker, Ivan Anișoreac, Ciprin Improved Footbal.

Firește, rezutatul nu va avea nici o importanță, pentru că miza uriașă este alta: strângerea unei sume cât mai mari – din vânzarea biletelor-donație care costă 20 de lei și din donații -, care să ajungă la Mario și la Medeea care, pentru a fi salvați, trebuie să fie tratați cât mai curând în Australia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„E o dramă care te impresionează până la lacrimi”

„Acești copilași au mare nevoie de ajutor și noi trebuie să le fim alături. Trebuie să-i salvăm. E cumplit prin ce trec acești părinți care luptă pentru viața copiilor lor. E o dramă care te impresionează până la lacrimi. Cu credință și speranță vom face tot ce ne stă în putere, dar avem nevoie de ajutorul oamenilor. Împreună vom reuși!”, a fost mesajul Elisabetei Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport (ANS), multiplă campioană olimpică și națională, declarată cea mai bună canotoare a secolului XX.

Recomandări Vlad Pascu, convocat la Judecătoria Mangalia pentru primul termen prezidat de noua judecătoare. Ce turnură ar putea lua procesul

Miodrag Belodedici, cel care va purta banderola de căpitan al echipei, este parcă un pilon al echipelor care dispută meciuri caritabile. „Belo”, și el prezent la evenimentul care a parafat oficial disputarea partidei umanitare, este la a noua partidă de acest gen și spune că este pregătit să dea totul pe teren, de astă-dată pentru frații Mario și Medeea.

„Vă rugăm, ajutați-ne să le oferim șansa de a rămâne alături de fratele lor mai mare!”

„Vă mulțumesc tuturor pentru suport, pentru organizarea acestui meci caritabil. Este vorba de foarte mulți bani necesari acestui tratament fără de care viața lor va fi una limitată în contextul acestor dizabilități. Vă rugăm, ajutați-ne să le oferim șansa de a rămâne alături de fratele lor mai mare, care și el a trecut prin clipe cumplite. Îmi doresc ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți oameni, care doneze și apoi să poată să spună «și eu i-am salvat pe Mario și pe Medeea»”, a fost mesajul pe care mama celor doi copilași l-a lansat prin intermediul Fundației Ringier România la același eveniment.

SMS la 8828 sau donații prin conturile Fundației Ringier

„Canalele prin care se pot face donații sunt SMS la 8828, care va rămâne activ în perioada mai – iunie, conturile fundației, butoanele de donații care se regăsesc la finele fiecărui material al acestei campanii umanitare publicate în Libertatea. Fac apel la donatori ca și de această dată să ne fie alături, așa cum ne sunt de 12 ani, răstimp în care ne-am implicat în salvarea vieților a sute de copii suferinzi”, a spus Oana Dumitriu, director al Fundației Ringier.

Cei care doresc să îi ajute pe frații Mario și Medeea o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MARIO și MEDEEA» sau folosind următoarele conturi ale Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 12 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

Urmărește-ne pe Google News