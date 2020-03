De Adriana Oprea,

La spitalul din Topliţa lucrează 227 de angajaţi, dintre care 37 de medici şi 107 asistente. În plină pandemie, aceşti oameni, aflaţi în prima linie a războiului cu COVID-19, susțin că au primit, în loc de scuturi, nişte praştii cu care ar trebuie să protejeze.



Criza de măști de protecţie din Spitalul Municipal Topliţa a început acum o săptămână și jumătate, iar ieri, cadrele medicale au primit din partea conducerii “materiale pentru confecționarea măștilor de unică folosință”: câte un sul de prosoape din hârtie și câte o pungă de elastice colorate.



“Materialele” au fost distribuite de un angajat de la biroul administrativ al spitalului.



“Celor din conducere le-a venit ideea după ce au văzut pe YouTube că se pot confecționa măşti şi din hârtie, şi au trimis pe fiecare secție hârtie și elastice”, ne-a declarat, sub protecţia anonimatului, un cadru medical de la Spitalul Topliţa.



Angajatul spitalului din Topliţa a declarat pentru Libertatea: “Cei care lucrează la urgență şi vin primii în contact cu bolnavii au doar câte o mască pe tură. Şi ne mai mirăm că aproximativ 14% dintre cei infectați cu COVID-19 sunt cadre medicale?!”



Lipsa echipamentelor de protecţie expune însă nu doar cadrele medicale, ci şi pe ceilalţi pacienţi ai spitalului.



“La serviciul de urgență vin cei care s-au întors din străinătate sau care au intrat în contact cu persoane din zonele roșii. Uneori ne dau informații incomplete şi ajung la spital cu alte afecţiuni, apoi sunt internaţi pe secții, unde e lipsă totală de măști”, spune angajatul spitalului din Topliţa.



Se tot spune că măştile nu ne-ar proteja total pe noi – ok, înţelegem! -, dar cel puțin, dacă am fi infectaţi fără ca să știm încă asta, am putea să nu mai transmitem virusul şi altora, pacienţilor.



Cadru medical din Spitalul Tolpiţa: