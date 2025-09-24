Proiectilul a ruginit și s-a încorporat în țesuturi

Un medic voluntar ucrainean eliberat recent în cadrul unui schimb de prizonieri a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru extragerea unui glonț din piept la Institutul Inimii din Kiev.

Kovalev a fost rănit la începutul invaziei pe scară largă și, ulterior, a ajuns în captivitate rusă. Operația a avut loc la câteva zile după întoarcerea sa acasă.

Chirurgul cardiolog Boris Todurov a efectuat o intervenție unică pentru a extrage glonțul care se mișca în inima pacientului.

Timp de peste 3 ani, Serhi a trăit cu acest glonț în inimă. În acest timp, proiectilul a ruginit și s-a încorporat în țesuturi, iar medicii au dezbătut până au decis că era necesar să fie extras.

A mai fost operat pe cord, în copilărie

Pe lângă rană, Kovalev avea și o malformație cardiacă congenitală, fiind operat de 3 ori la inimă în copilărie. Decizia de a efectua a patra operație a fost riscantă, „dar corectă. La câteva ore după intervenție, m-am ridicat ridicat singur în picioare”.

Serhii Kovalev este un medic din batalionul voluntar „Hospitalieri”. El a salvat viețile soldaților și civililor ucraineni în cele mai aprige lupte încă din 2014.

La începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022, se afla în Mariupol, unde a fost rănit în timpul unui bombardament inamic.

Timp de 80 de zile, la începutul invaziei, o mână de soldați ucraineni, adăpostiți alături de civili în măruntaiele oțelăriei din orașul Mariupol, au rezistat în mod neverosimil asaltului neîncetat al forțelor ruse.

„Pe 10 aprilie am primit ordin să plecăm de la uzina Illici pentru a sparge încercuirea. Pe drum spre punctul de adunare, mașina mea a fost atacată, un glonț mi-a intrat în partea dreaptă a pieptului, mi-a perforat plămânul, provocând un pneumotorax intern cu hemoragie”, a explicat medicul.

În ciuda rănii, Serhi a continuat să ofere ajutor altor soldați răniți la Azovstal. În mai 2022, s-a predat în captivitate împreună cu alți apărători, la ordinul comandantului.

„Cel mai greu era când îi luau pe camarazii mei la tortură și auzeam pe cineva țipând”

Kovalev a trecut prin mai multe locuri de detenție, inclusiv Olenivka, Horlivka, Torez și Biisk din regiunea Altai.

El mărturisește că a simțit adevăratul iad al captivității ruse în ultimul loc de detenție: „În fiecare săptămână eram supus la ceea ce eu numeam procedura de electroforeză. Mă torturau conectându-mă la electricitate, îmi puneau o pungă pe cap până îmi pierdeam conștiența. Dar pot spune că nu asta era cel mai rău. Cel mai greu era când îi luau pe camarazii mei la tortură și auzeam pe cineva țipând”.

Vrea să revină pe front

Serhii s-a întors acasă pe 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei. După 3 ani de izolare, mărturisește că a fost impresionat de primirea călduroasă a celor de acasă.

Singurul lucru care îl preocupă acum pe Serhi este timpul necesar pentru recuperare și când îi vor permite medicii să revină în ajutorul camarazilor săi.



