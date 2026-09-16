Un Mercedes 300 SL Coupe, unul dintre cele mai rare modele clasice, a fost descoperit în Portugalia, după ce a stat abandonat timp de 30 de ani într-un garaj pe o plantație. Mașina, recunoscută pentru portierele sale „gullwing” (în formă de aripi de pescăruș), a fost găsită complet demontată, cu caroseria și șasiul separate, înconjurate de cutii cu piese.

Acest model urmează să fie restaurat

Vehiculul a fost achiziționat cu intenția de a fi restaurat de către tatăl proprietarului actual, însă proiectul nu a fost niciodată început, probabil din cauza costurilor ridicate și dificultății procesului, scrie cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International. Astfel, automobilul a rămas în stare de dezmembrare timp de trei decenii.

În prezent, acest model urmează să fie restaurat cu ajutorul specialiștilor de la HK-Engineering, o companie germană din Poling, Bavaria, cunoscută pentru expertiza sa în restaurarea Mercedes 300 SL. Echipa a călătorit în Portugalia pentru a evalua starea mașinii și a pregăti transportul acesteia către Germania, relatează Auto Bild.

Un aspect impresionant al acestui automobil este faptul că întreaga sa istorie este documentată, iar configurația originală din fabrică este cunoscută. Potrivit Blic, modelul a fost livrat inițial într-o nuanță metalică gri-argintiu, cu interior din piele albastră-închis și jante cu sistem de blocare centrală, detalii care sporesc valoarea sa istorică, mai scrie publicația menționată.

Procesul de transport al mașinii a fost o provocare

Fiind demontată, caroseria și șasiul au trebuit să fie temporar reunite. În absența unei macarale la fața locului, echipa s-a folosit de un trunchi de plută solid pentru a improviza o ridicare, o soluție ingenioasă care a permis încărcarea vehiculului pentru transport.

După ce a fost adus în Bavaria, specialiștii au început un proiect de restaurare pentru a transforma piesele dezmembrate într-un automobil funcțional.