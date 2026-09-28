Rusia a lansat duminică seara un atac masiv asupra Ucrainei, iar exploziile produse în apropierea graniței au fost vizibile din județul Tulcea. Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert, după ce o țintă aeriană a fost detectată în spațiul românesc, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, văzut din România. Imagini surprinse de localnici și de camere de supraveghere

Rusia a atacat duminică seara mai multe zone din Ucraina, inclusiv orașul Ismail, aflat pe malul opus al Dunării, în apropierea județului Tulcea.

Exploziile produse în cursul atacului au fost vizibile din România, iar imagini filmate de localnici și camere de supraveghere au fost distribuite în mediul online.

În cursul atacului, autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina.

Mai multe înregistrări realizate din județul Tulcea surprind cerul luminat de exploziile produse în atacul cu drone. Imagini au fost filmate din cartierul Dallas din municipiul Tulcea, în timp ce atacul se desfășura în apropierea frontierei.

Alte imagini au fost surprinse din localitatea Malcoci, în jurul orei 20.30, când cerul dinspre Ucraina a fost luminat de exploziile provocate de atac.

RO-Alert emis în Tulcea și două avioane F-16 ridicate de la sol

În cursul atacului, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert prin care a fost avertizată să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații sigure.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană care evolua în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

„În seara de 27 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 20.35.

Ținta aeriană a intrat în spațiul României prin zona Ceatalchioi

Ministerul Apărării Naționale a precizat că ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian al României prin zona localității Ceatalchioi, în județul Tulcea. Conform datelor radar, obiectul a zburat de-a lungul liniei de frontieră timp de aproximativ 10 minute, după care semnalul său a dispărut în apropierea localității Somova.

„Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localității Somova. Alerta aeriană a încetat la ora 22.05. O echipă specializată a MApN se va deplasa în dimineața de 28 septembrie pentru cercetarea zonei”, a precizat ministerul.