În vârstă de 24 de ani, Selly i-a îndemnat pe tineri să iasă la vot în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Tânărul influencer și om de afaceri a remarcat că prezența la vot a tinerilor a fost scăzută și a decis să ia atitudine.

„După rezultatele alegerilor mi-au scris foarte mulți să ies să zic și eu ceva pe acest subiect, să mobilizez tinerii să iasă la vot. Eu oricum am făcut asta mereu. Să ieșiți la vot, să mergeți la vot. Este o datorie pe care o aveți față de țară. Să mergeți la vot. Este un minim efort să faceți acest exercițiu democratic. Alegerile parlamentare sunt cel puțin la fel de importante.

Mă duc și eu acum la vot, vă încurajez pe toți să mergeți la vot. Dar hai să vă spun adevărul. Adevărul e că nu vă pasă de politică. Absolut deloc. Sigur, nu toți. Dar mulți dintre voi nici măcar n-au avut habar cine candidează. Pur și simplu nu vă interesează oricât îndemn la vot s-ar face. Cea mai scăzută prezență a fost a noastră, a tinerilor. Doar 7% din totalul voturilor”, a zis el.

Selly, semnal de alarmă pentru tineri

Mai mult decât atât, mulți i-au cerut să spună pe cine alege, însă el nu a dezvăluit. „Dar, Selly, tu, de ce refuzi să te poziționezi mai clar? Spune-ne tu cu cine votezi și cu cine ar trebui să votăm și noi.

„De ce ar trebui să vă spun eu ce decizii ar trebui să luați voi, pentru voi? Nu sunteți în stare să luați propriile decizii? Eu știu cu cine voi vota. M-am documentat, mi-am făcut temele, am analizat problema și știu pe cine voi puneți ștampila pe 18 mai. Aveți și voi două săptămâni să faceți același lucru. Faceți și voi propria voastră documentare. Gândiți cu propriul vostru creier. Nu așteptați să vă spună un influencer, oricare ar fi el, cu cine ar trebui să votați”.

Și a continuat: „Sincer vă spun, aveți orice informație la un click distanță. Chiar nu cred că e atât de greu. Nu mai suntem în perioada în care există doar 3 sau 4 televiziuni de știri, există tone de publicații, surse, există Wikipedia, există YouTube, există și televiziunile tradiționale, există ziare, doar trebuie să vă documentați. Sigur, există multă dezinformare, dar adevărul e acolo, trebuie să săpați doar puțin și veți găsi adevărul.

Și după ce v-ați documentat și ați luat o decizie, sfatul meu, sincer, ar fi să vă mai gândiți de câteva ori, să vă puneți la îndoială propriile voastre convingeri, să fiți deschiși să auziți și părerea celorlalți. Știu că e ceva greu, că nu există un candidat perfect. Dacă ai impresia că există un astfel de candidat, 100% ești manipulat. O să vă ajute enorm în viață, nu doar la alegerile astea, exercițiul ăsta de a-ți pune la îndoială propriile tale convingeri.

Bă, cum am ajuns eu la decizia asta pe care am luat-o? Pe ce argumente mă bazez? Oare sunt valide? Oare există și argumente contra? Știu că e greu și e greu pentru că noi, odată ce am luat o decizie, suntem orgolioși. Să ne răzgândim înseamnă să recunoaștem că n-am avut dreptate, deci e o ruptă cu propriul nostru ego. Nu vreau eu să fac pe deșteptul, dar credeți-mă, e foarte important să vă gândiți cât mai conștient la chestia asta atunci când luați o decizie, oricare ar fi ea. Este esențial, la fel cum este esențial, după părerea mea, să mergeți la vot pe 18 mai”.

Ce zice Selly despre cei doi candidați din al doilea tur

Selly le-a dat răspunsul și celor care spun că niciunul dintre cei doi candidați nu sunt pe placul lor. „Ce argument aveți pentru a nu ieși la vot? Că mai sunteți unii care îmi spuneți, Selly, dar mie nu-mi place niciunul dintre cei doi candidati, deci ar trebui să fiu forțat să aleg între două persoane pe care nu le plac. Stai frate, că nu se mută cu tine în casă.

Dacă erau doi candidați care erau aproape la fel, înțelegeam argumentul ăsta. Bă, mi-e totuna, nu mă duc la vot, pentru mine e aceeași chestie. Dar de data asta, indiferent ce părere aveți despre cei doi candidați, băi, au idei diferite.

Sigur, ei poate vorbesc despre aceleași rezultate, că vor să aducă mai multă bunăstare, prosperitate, dar ideile lor despre cum să ajungă acolo, despre cum să îndeplinească aceste lucruri, băi, sunt diferite. Cu siguranță e imposibil să nu fie așa. Dacă te documentezi, dacă îți faci temele cum trebuie, o să ajungi că domnule, președintele nu e așa important în România, că nu e ca în SUA să dai ordine executive, aici a rolului e mai mult simbolic. Fals. Nu e așa”.

Selly a explicat apoi succint rolul președintelui României și a încheiat spunând că pe 18 mai el merge sigur la vot. „Președintele poate să dizolve paramentul, numește judecători, numește ambasadori, numește șefii ai serviciilor secrete. Foarte important. Președintele face toată politica externă, este imaginea României peste hotare. Extrem de important. Să nu mai spun că e și comandantul suprem al armatei. Mega, ultra, hiper importantă în vremurile în care trăim. Un președinte abil poate să schimbe foarte multe lucruri, în bine sau în rău.

Eu vă încurajez, așa cum am făcut-o mereu, să mergeți la vot și să gândiți cu propriul vostru creier. Vă documentați, vă faceți temele și decideți pentru voi și viitorul vostru. Sincer, e datoria voastră față de țara asta. Indiferent că vă place sau nu România, trăiți în România și aveți un cuvânt de spus. Folosiți-vă de acest drept. Ne vedem la vot pe 18 mai”.

