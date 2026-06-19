Beneficiile dietei cu alimente fermentate

Dieta este concepută de medicul Sean OMara, un specialist care a lucrat cu politicieni de rang înalt încă din administrația Bush. Acum în practică privată, OMara promovează acest regim pentru reducerea grăsimii viscerale, care înconjoară organele, și pentru îmbunătățirea microbiomului, esențial în digestie, relatează The Wall Street Journal.

„Nimic nu îmbunătățește mai mult aspectul cuiva și performanța sa decât o sănătate optimă”, a declarat OMara.

Kennedy, în vârstă de 72 de ani, a fost primul care a adoptat dieta în urmă cu un an, după ce s-a consultat cu OMara. În ciuda gustului acru și înțepător al verzei murate, Kennedy a pierdut 9 kilograme în doar o lună și susține că regimul i-a eliminat durerile și fibrilațiile atriale.

„În 30 de zile am pierdut aproape 9 kilograme”, a declarat el recent la un eveniment din Michigan.

„JD Vance este și el la dietă, iar diferența se vede cu ochiul liber”.

Dieta adoptată și de alți oficiali americani

Howard Lutnick, în vârstă de 64 de ani, și Sean Duffy, de 54 de ani, s-au alăturat și ei curentului, iar vicepreședintele JD Vance, de 41 de ani, a adoptat regimul în timpul postului Paștelui din 2026 și l-a menținut.

„Îmi place să lucrez cu oameni mai în vârstă, pentru că randamentul investiției e mai mare… e ca și cum ai salva o navă pe cale să se scufunde”, a explicat OMara, care refuză să discute despre pacienții săi din motive de confidențialitate.

Se pare că oficialii care urmează dieta schimbă adesea sfaturi în timpul întâlnirilor de la Casa Albă. Recent, mai mulți comentatori online au remarcat că Vance arată mult mai suplu într-o fotografie publicată în iunie 2026.

Oficialii adoptă diferite abordări pentru a integra alimentele fermentate în dieta zilnică

Conform publicației menționate, oficialii adoptă diferite abordări pentru a integra alimentele fermentate în dieta zilnică. Kennedy călătorește adesea cu provizii de varză murată, în timp ce Lutnick preferă să-și prepare singur legume fermentate acasă.

În ceea ce-l privește pe JD Vance, acesta consumă la prânz ouă, varză murată, castraveți murați, mure și zmeură, iar la cină optează pentru carne de vită sau miel cu varză murată. În timpul zborurilor cu Air Force Two, el consumă jerky din carne de vită hrănită cu iarbă sau cu hamburgeri fără chiflă, alături de legume fermentate.

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