Metoda “depozitul”. Clienții unei firme de închirieri de mașini acuză că au fost escrocați de mii de euro

Simona Zamfir este o româncă stabilită în SUA. În august a venit pentru două săptămâni în România. Și-a zis că e mai bine să închirieze o mașină. Așa că în data 10 august a contractat una, prin intermediul site-ului internațional Expedia.



Firma de la care a luat mașina este o companie multinațională, Mex Rent a Car, cu prezență în SUA, Mexic, Canada, Iordania, Grecia, Polonia și multe alte țări. În România, aceasta activează prin firma Teamnet Asig SRL.

Simona a ales și o asigurare care să o acopere în caz de accident auto.



Potrivit facturii primite de la Expedia, aceasta trebuia să plătească doar 225 de dolari pentru servicii (920 de lei), dintre care închirierea în sine a mașinii era 16,63 de dolari (68 de lei), iar 209 dolari (852 de lei) era asigurarea de accident.



Ce putea să meargă rău? Totul, avea să afle ea mai târziu.



Firma i-a cerut și un depozit de 9.363 de lei, despre care i s-a spus că va fi returnat atunci când va aduce mașina înapoi. I s-a părut suspect că i s-a cerut cardul, dar nu a zis nimic.



Când a revenit cu mașina la aeroport se gândea, logic, ca va primi depozitul înapoi. Dar nu. I s-a mai cerut o dată cardul.



Unul dintre angajații firmei i-a spus că a găsit o urmă de piatră pe parbriz și o zgârietură. I-a fost arătată chiar și o poză. Astfel, i-a fost oprită suplimentar suma de 7.580 de lei.



În total, peste 17.000 de lei, adică peste 3.500 de euro în total. A fost șocată.



“Când am ajuns în aeroport și am văzut pe cardul de credit, am sunat imediat să blochez tranzacția, dar cei de la banca au spus că e prea târziu. Imediat ce am ajuns acasă, am încercat toată noaptea să sun la ei, la firma din București, la cei din Mexic, nici un răspuns, nimic. Ore în șir am încercat. Efectiv nu știam ce să fac. Le-am scris un e-mail, am toate e-mail-urile”, povestește Simona.



“Le-am scris de nenumărate ori, am încercat să sun, efectiv nu se poate vorbi cu cineva de la «birou». Am pus review pe Google și acolo ei mi-au dat o adresă de e-mail și să îi contactez pe cei de la «birou» în legătură cu orice întrebare. Am scris la acea adresă, dar răspunsurile nu au logică, persoana care răspunde nu știe engleza bine sau ceva de genul, nu am explicație”, continuă ea.



De la “birou” i s-a trimis o factură cum că a zgâriat mașina, iar parbrizul este crăpat.



Aceeași poză, folosită în două cazuri



Aceeași poză cu parbrizul i-a fost arătată și unei alte românce, stabilită în Elveția, care a venit în România cu soțul său tot în august.



Aceștia spun că le-a fost luată suma 2.225 de euro pentru “depozit” și alte 640 de euro pentru daune aduse mașinii. Adică peste 2.800 de euro.

“Cu acești bani puteam cumpăra o altă mașină, la mâna a doua, și nu mai aveam nevoie să închiriem”, spune românca. Aceasta a solicitat anonimatul.



În mod normal, tariful afișat pe site-ul companiei este de 5 dolari pe săptămână pentru un SUV compact Opel Mokka, dar prețurile ajung și la 105 dolari pentru un autoturism Opel Astra Limousine.



Soțul româncei, André Loureiro, a încercat în zadar să recupereze banii de la firmă. Într-un schimb de e-mail-uri cu reprezentanții firmei de închiriere, acesta spune că poza cu parbrizul spart nu are cum să fie de la mașina pe care a închiriat-o deoarece o spălase înainte de a o preda, iar parbrizul din poză este murdar.



Între timp, cei doi au apelat la un avocat și se pregătesc să dea firma în judecată. Vor, de asemenea, să depună o plângere penală împotriva acesteia împreună cu alți consumatori păcăliți.



Alți clienți, aceeași poveste



O altă clientă este Denisa Leah, care locuiește în Franța. Aceasta a rezervat o mașină prin EconomyBookings.com încă din luna iulie și a ridicat-o pe 15 august. Potrivit facturii primite de la site-ul pe care a făcut comanda, trebuia să plătească doar 103 euro, adică 500 de lei.



La închiriere însă i s-a cerut și ei un depozit, de data aceasta de 7.152 de lei. Cum cardul era pe numele soțului, și contractul a fost schimbat pe numele acestuia.



La revenire, pe 27 august, i s-a spus că mașina e murdară și că e posibil ca pozele cu mașina să nu treacă la verificare. Soțului i s-a pus tot atunci în față suma de 7.010 lei.

Cei doi au crezut că asta e suma pe care o vor primi înapoi pe card. Dar, de fapt, era o sumă suplimentară pe care să o plătească. Tranzacția a fost refuzată însă de bancă.



“Atunci mi s-au deschis ochii. Am sunat la bancă să văd ce se întâmplă. Banca mi-a spus că a fost o tentativă de debit de aproape 1.500 de euro, dar cum nu mai aveam suficiente fonduri pe card, tranzacția a fost respinsă. Deci el nu a încercat să-mi pună banii pe card cum a zis, ci, să-mi mai ia o dată. Când i-am spus ce s-a întâmplat, mi-a răspuns că e normal să-mi ia banii că doar mașina are daune”, spune Denisa Leah.



Aceasta a povestit că a mers la mașină alături de reprezentantul firmei pentru a investiga presupusele daune.



“Am ieșit din nou afară cu el, cu o cârpă și mi-a găsit o zgârietură dintr-un capăt al mașinii. Zgârietură foarte lejeră de altfel, care nu se vedea decât dacă știai unde e. Și cică parbrizul e spart. Când mi-a arătat parbrizul, nu am văzut nimic, dar el insista. Și ne-a spus că nu are ce să facă, asta e procedura, o să primim un e-mail și gata”, povestește Denisa Leah.



Au sunat la Poliție, dar degeaba



Situația a degenerat, iar cuplul a amenințat că nu părăsește locația până nu primește banii înapoi.



Responsabilii din cadrul firmei au chemat paza.



Denisa Leah chiar a sunat la Poliție, însă i s-a răspuns că agenții nu pot interveni dacă nu este un act de violență. De la Poliție i s-a sugerat să depună plângere la ANPC și să deschidă proces la tribunal.



Între timp, cei doi au făcut o sesizare la ANPC și acum analizează opțiunile juridice. Denisa Leah a vrut să depună sesizare și la poliția din Franța, dar i s-a spus că aceasta nu ia în considerare pagubele mai mici de 2.000 de euro.



ANPC a trimis o sesizare la Poliția Ilfov



Un alt român, care a solicitat anonimatul, locuiește în Germania. Acesta susține că a fost escrocat de Mex Rent a Car cu 3.000 de euro, așa că a făcut petiție la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).



Instituția i-a răspuns deja că petiția sa a fost redirecționată către Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, la serviciul de investigare a criminalității economice, pentru efectuarea de cercetări pentru infracțiunea de înșelăciune.



Contactat de Libertatea, Paul Anghel – directorul general al ANPC – spune că orice plângere care semnalează vreo înșelăciune este declinată către Poliție.



“Dacă plângerile au fost făcute pentru înșelăciune, atunci au fost date către IGPR. ANPC nu are autoritate să investigheze infracțiuni de înșelăciune”, a spus Paul Anghel, pentru Libertatea.



Sorin Mierlea, președintele INFOCONS – o asociație care militează pentru drepturile consumatorilor – spune că păgubiții trebuie să aștepte finalizarea investigațiilor Poliției. Alternativa ar fi să dea în judecată compania.



Sorin Mierlea, președintele INFOCONS

Ce spune firma



Libertatea a încercat de mai multe ori să ia legătura cu reprezentanții din România ai firmei.



După ce am sunat la numărul de telefon de pe site ni s-a spus că vom fi contactați de cineva din conducerea companiei. Acest lucru nu s-a întâmplat.



La un apel ulterior, ni s-a spus să contactăm firma pe e-mail.



La e-mail a răspuns o reprezentantă din Mexic, care a transmis un mesaj standard, fără detalii.



“Pot spune că orice problemă care apare cu vreunul dintre clienții noștri este analizată cu grijă. Suntem în cea mai bună poziție pentru a ajuta în cazul în care există vreo problemă cu închirierea unuia dintre vehiculele noastre astfel încât să furnizăm clienților noștri o soluție”, se arată în răspunsul primit.

