Metoda inedită a unui rus de a protesta față de războiul din Ucraina. „Așa am simțit că nu sunt complet inutil”

Pe 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, Evgheni a ieșit în stradă la Sankt Petersburg, pentru a protesta față de război. Scenele la care a asistat – cu manifestanți bătuți violent și arestați de forțele de ordine – l-au convins că nu poate fi disident în mod fățiș. Așa că în săptămânile următoare a venit cu o idee inedită, un proiect pe care l-a numit „micul pichet”.

A realizat mici figurine din plastilină, cu pancarte în mâini, pe care apar diverse mesaje – „Opriți uciderea copiilor”, „Opriți-l pe sângerosul Vladi” – sau chiar deja tradiționala foaie albă.

„Eram o gașcă, eu și micile mele figurine. Așa am simțit că fac ceva, că nu sunt complet inutil”, a declarat Evgheni pentru BBC. Dacă ar fi fost prins, risca 10 ani de închisoare, în temeiul legii împotriva protestelor față de război, dată de Rusia la câteva zile după invazie.

A fotografiat figurinele în diverse locuri din oraș, ca și când ar fi oameni reali protestând, și a publicat imaginile pe Instagram. I-a invitat și pe alții să i se alăture, iar la scurt timp a început să primească fotografii cu figurine similare de la oameni din toată Rusia.

10 ani de detenție pentru protestele rușilor

Autoritățile ruse nu au ezitat însă să-i condamne și pe cei care au protestat creativ. În martie 2022, Sașa Skocilenko, o artistă din Sankt Petersburg, a fost acuzată de „răspândirea de știri false”, după ce a schimbat etichetele de prețuri din magazine cu pliante despre Mariupolul devastat de armata rusă. A fost arestată, iar procesul ei e în desfășurare – riscă tot 10 ani de detenție.

Peste o lună, un cuplu a amplasat într-un magazin din Sankt Petersburg o jucărie cu semnul „Nu trageți”. Cei doi soți au fost arestați și amendați cu 320 de dolari pentru „răspândirea de informații false despre armata rusă”. Evgheni spune din acel moment nu a mai primit fotografii și a început să-și facă și el griji.

Figurine antirăzboi. Foto via pagina de Instagram malenkiy_piket



„Am început să mă tem pentru viața mea”

„Represiunile se intensificau în Rusia, iar eu am început să mă tem pentru viața mea, am devenit paranoic”, explică Evgheni, care putea fi considerat responsabil de o mișcare ilegală, ce putea fi demascată oricând. În plus, se punea în pericol și pentru că își suna mama și fratele în Ucraina și discuta cu ei despre război. Familia sa locuia în apropiere de centrala nucleară din Zaporojie.

După ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială, în septembrie, Evgheni a decis să plece din țară. În prezent locuiește într-o țară fostă sovietică, pe termen nedeterminat. Motivul: câteva săptămâni mai târziu, a primit actele de recrutare pe numele său.

Mobilizarea parțială a trezit din nou „micul pichet”

Între timp însă, oamenii și-au regăsit curajul de a protesta în continuare. Așa că Evgheni a început să primească din nou numeroase imagini cu figurine protestând. Faptul că administrează această mișcare de protest online îl menține conectat la Rusia.

„Dacă nu locuiesc în Rusia, dacă nu mă gândesc la cultura rusă și la viitorul Rusiei, atunci ce rost mai are? Planul meu de viitor e să decid cum să rămân o ființă umană”, explică Evgheni.

Totuși, el e îngrijorat pentru securitatea oamenilor care îl contactează pe Instagram și îi avertizează constant că trebuie să fie atenți. Le dă sfaturi și cu privire la cele mai riscante locuri pentru a organiza „protestele figurinelor”: la biserici sunt prea mulți martori; la magazine – prea multe camere de luat vederi; iar la monumente – ambele.

„Plastilina nu va opri bombele”

Ucrainenii însă nu sunt prea impresionați de forma de protest a rușilor: „Plastilina nu va opri bombele”, comentează ei. Și Evgheni le dă dreptate, însă consideră că „micul pichet” le dă unora dintre ruși un răspuns la întrebarea, foarte importantă, „Ce pot să fac eu?” și menține spiritul de disidență viu.

„Este o încercare de a găsi o metodă de a fi uniți în această durere comună. Și e necesar pentru că protestul în stradă este imposibil”, explică bărbatul.

