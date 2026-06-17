Probleme la magistrala către aeroport

Verificările auditorilor au vizat „obţinerea unei asigurări rezonabile că sumele provenite din finanţări rambursabile au fost utilizate în conformitate cu legislaţia, normele şi reglementările relevante care au fost în vigoare pe parcursul implementării proiectelor aflate în derulare la nivelul Metrorex SA în perioada 2023-2025”.

În particular, Curtea de Conturi a verificat modul cum s-au cheltuit banii din finanţări rambursabile în derularea contractului privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București Magistrala 6 (1 Mai – Otopeni). Valoarea totală a investiției este de 7,9 miliarde de lei, fără TVA.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de transport rapid între Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti şi zona centrală a oraşului, care va contribui la dezvoltarea economiei regionale şi la îmbunătăţirea mediului urban prin reducerea congestionării traficului rutier, a accidentelor de trafic şi poluării aerului.

Lucrarea, cu termen de finalizare la 22 decembrie 2032, a fost modificată prin patru amendamente convenite prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (JICA), care a acordat un împrumut de 4,87 miliarde de yeni, ce urmează a fi rambursat de România. Gradul de realizare al proiectului la 31 decembrie 2025 era de aproximativ 41%.

Execuție zero răsplătită cu peste 1,7 milioane de lei

„În perioada auditată (2023 – 2025) fondurile alocate Metrorex SA de la bugetul de stat la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă», pentru derularea proiectului Magistralei 6 au fost în sumă de 899.287.000 de lei, din care au fost efectuate plăţi de 898.916.759 de lei, rezultând o execuţie bugetară de 99,96%”, se precizează în raportul Curții de Conturi, publicat în 9 iunie 2026.

Documentul emis de Curtea de Conturi cuprinde și o constatare gravă: în urma verificărilor efectuate pe situațiile de lucrări selectate în eșantion, certificate la plată și decontate pentru două centre de cost de pe Lotul 1 Tokyo – Aeroport Otopeni, auditorii au identificat neconcordanțe semnificative între cantitățile de lucrări certificate de supervizor și cele constatate efectiv pe teren.

La stația Otopeni, progresul decontat pentru realizarea planșeului superior era raportat la 31,76%, în condițiile în care verificarea fizică efectuată de auditori în teren a constatat un grad de execuție zero. Cu alte cuvinte, pentru o lucrare care nu fusese începută, Metrorex acceptase la plată și decontase suma de 1.722.176,59 de lei.

La stația Aeroport Otopeni și Galerie, situația este similară pe mai multe capitole de lucrări. Planșeul superior fusese decontat în proporție de 74,02%, față de un progres fizic real de doar 48,67%, diferența generând o sumă necuvenită de 2.007.062,60 de lei. Planșeul intermediar era decontat la 37,49%, față de 24,54% realizat efectiv, cu o diferență de 1.746.671,28 de lei. Radierul prezenta o discrepanță mai mică: 12,43% decontat față de 11,90% realizat, adică 54.593,24 de lei plătiți necuvenit. Cumulat, prejudiciul identificat pe cele două stații ajunge la 5.530.503 lei.

Vulnerabilități în activitatea Metrorex

Dincolo de neconformitatea principală, auditorii au semnalat și vulnerabilități structurale în sistemul de control intern managerial al companiei de stat care administrează rețeaua de metrou din Capitală.

Prima vizează monitorizarea și supravegherea situațiilor de lucrări acceptate la plată, care s-au dovedit insuficiente și inadecvate, permițând decontarea în avans a unor lucrări neexecutate.

A doua vulnerabilitate se referă la faptul că, în întreaga perioadă 2023-2026, planul anual de audit intern al Metrorex nu a inclus nicio misiune dedicată modului de utilizare a fondurilor din împrumuturi externe rambursabile și realizării proiectelor de investiții finanțate din aceste surse.

Curtea de Conturi a formulat trei recomandări cu termen de implementare 30 octombrie 2026. Conducerii Metrorex i se cere, în primul rând, să reanalizeze modul de acceptare la plată a situațiilor de lucrări decontate la cele două stații și să dispună măsuri de regularizare, recuperare și reconciliere a diferențelor constatate, inclusiv a ajustărilor de preț aferente, în conformitate cu prevederile contractuale.

În al doilea rând se solicită revizuirea și actualizarea procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru privind verificarea documentelor care stau la baza decontărilor periodice, prin instituirea unor verificări periodice care să asigure concordanța între progresul fizic al lucrărilor și cel financiar raportat.

În al treilea rând, Metrorex trebuie să includă în planul anual de audit intern misiuni care să vizeze explicit utilizarea fondurilor cu finanțare externă rambursabilă. Conducerea companiei s-a conformat și a prezentat un plan de implementare a recomandărilor.

91% din lucrări până la finalul anului, pe Secțiunea 1

Magistrala 6 de metrou va avea o lungime de 14,2 km de cale dublă și 12 stații. Ea va asigura conectivitatea pentru zona 1 Mai, zona Romexpo, zona Gara Băneasa și Aeroportul Băneasa, zonele rezidenţiale, comerciale și de afaceri din lungul DN1 între București și Otopeni, orașul Otopeni și terminalele de sosiri/plecări ale Aeroportului Internațional Henri Coandă.

Metrorex a semnat în martie 2022 cu asocierea turcă Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. contractul pentru săparea tunelurilor la prima secțiune, cea dintre 1 Mai și Tokyo. Un an mai târziu, în mai 2023, a fost semnat, cu Asocierea Gülermak Ağir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.S. – Somet SA contractul pentru tunelurile de la stația Tokyo (mallul Băneasa Shopping City) până la Aeroportul Henri Coandă.

Secțiunea 1 sau Lotul 1 (Sud) a Magistralei 6 de metrou are o lungime de 6,6 km și șase stații plecând din actuala stație 1 Mai: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo. Secțiunea 2 (Nord) are o lungime de 7,6 km și tot șase stații: Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni. Metrorex estimează că până la finalul anului 2026, Secțiunea 1 va ajunge la 91% din lucrările de structură, iar Secțiunea 2 la 61%. Cifrele vizează însă doar structura și rezistența – lucrările de arhitectură, cale de rulare și instalații electromecanice se află încă în stadiu incipient.

Fotografii: magistrala6.ro

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