Probleme majore pe arterele principale

Conform unui raport de progres obţinut de News.ro, întreaga lucrare ar urma să fie finalizată abia pe 9 noiembrie 2028. Lucrările întârziate afectează semnificativ traficul pe Bulevardul Griviţa, Bulevardul Mărăşti şi DN1.

Întârzierile sunt cauzate de mai mulţi factori, inclusiv descoperirea unor reţele de utilităţi necartografiate, întârzierea livrării echipamentelor de foraj şi necesitatea unor reproiectări de ultim moment, potrivit raportului analizat de News.ro. În zona 1 Mai (Bulevardul Griviţa), constructorii au încheiat un acord cu Primăria Capitalei pentru deschiderea unei devieri rutiere pe Strada Dornei, în apropierea Puţului de ventilaţie nr. 1, până pe 7 septembrie 2026. Aceasta este considerată o măsură urgentă pentru decongestionarea traficului într-un nod rutier esenţial din sectorul 1.

Pe DN1, situaţia rămâne însă dificilă. Lucrările la accesurile din zonele Fântâna Mioriţa şi staţia Ion I.C. Brătianu restricţionează traficul, cu termene de finalizare estimate pentru primăvara anului 2027.

Cauzele întârzierilor

Una dintre principalele probleme care afectează ritmul lucrărilor este lipsa hărţilor actualizate ale reţelelor de utilităţi subterane. În zonele staţiilor Washington, Paris, Bruxelles şi Otopeni, echipele au descoperit conducte şi cabluri care nu figurau în planurile iniţiale, ceea ce a necesitat ajustări şi a încetinit progresul.

Un alt obstacol este legat de întârzierile în livrarea utilajelor de forat tuneluri. La staţia Tokyo, de exemplu, termenul de finalizare a fost amânat pentru 22 octombrie 2027 din cauza problemelor întâmpinate cu utilajul TBM de pe Linia 1. Reproiectările de ultim moment reprezintă o altă sursă de întârziere majoră.

La staţia Aeroport Otopeni, adaptarea acceselor A şi B este încă în desfăşurare, iar acest lucru ar putea amâna revenirea la configuraţia normală a traficului în zona aeroportului.

Calendarul lucrărilor până în 2028

Deşi termenul final al proiectului este stabilit pentru noiembrie 2028, unele porţiuni ale Magistralei 6 ar trebui să fie gata mai devreme.

Iată principalele date de finalizare a lucrărilor:

– Staţia Ion I.C. Brătianu (DN1): 27 martie 2027

– Staţia Piaţa Montreal (Bulevardul Mărăşti): 28 mai 2027

– Staţia Gara Băneasa: 16 iunie 2027

– Staţia Aeroport Otopeni: 22 iunie 2027

– Staţia 1 Mai: 12 iulie 2027

– Staţia Tokyo: 22 octombrie 2027 (sub rezerva întârzierilor suplimentare).

În schimb, lucrările dintre staţiile Pajura şi Expoziţiei, precum şi între Ion I.C. Brătianu şi Aeroport Otopeni nu necesită devieri de trafic, minimizând impactul asupra locuitorilor din zonele respective.

Construcţia Magistralei 6 a început pe 15 decembrie 2023, iar proiectul are o valoare totală de peste 10,45 miliarde de lei cu TVA. Finanţarea este asigurată din surse mixte, incluzând fonduri PNRR, Programul Transport 2021-2027, un împrumut JICA şi bugetul de stat.

Linia va avea o lungime de 14,2 km, 12 staţii şi va fi realizată în două secţiuni: 1 Mai-Tokyo (Secțiunea Sud) – 6,6 km, 6 staţii (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo) şi Tokyo-Aeroport Otopeni (Secțiunea Nord), cu 7,6 km și 6 staţii (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE