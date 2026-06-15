Designerii de interior ne asigură că secretul unei băi de revistă stă, de fapt, într-un truc simplu legat de montarea plăcilor ceramice.

Secretul plăcilor mari și al rosturilor discrete

Pentru a obține acea atmosferă elegantă, specifică hotelurilor de lux, tot ce trebuie să faci este să optezi pentru plăci ceramice de dimensiuni mari, montate cu rosturi cât mai înguste.

Această tehnică creează o suprafață continuă și uniformă, oferind instantaneu senzația unui spațiu mai generos și mai modern.

Specialiștii sfătuiesc să se aleagă întotdeauna un chit de rosturi într-o nuanță cât mai apropiată de culoarea faianței și a gresiei.

Când liniile de demarcație devin aproape invizibile, pereții și podeaua capătă un aspect fluid, curat și extrem de armonios.

Trucuri inteligente pentru un impact vizual maxim

Dacă vrei să sporești efectul de opulență fără să adaugi cifre în plus la buget, aplică și aceste reguli de bază.

Dacă baia ta are dimensiuni reduse, folosește plăci în nuanțe deschise pentru a reflecta lumina și a amplifica vizual spațiul.

DE asemenea, aplică modele identice sau foarte asemănătoare atât pe podea, cât și pe pereți. Acest efect de uniformitate oferă o notă suplimentară de rafinament.

În concluzie, o baie modernă și cu aspect „scump” nu este neapărat rezultatul unui buget nelimitat, ci mai degrabă consecința unor alegeri strategice de design.

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