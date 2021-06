Povestea Mihaelei, românca șofer de ambulanță decorată de regele Spaniei. „Mi-a spus că românii sunt muncitori și persoane bune”

Alice Mihaela Cozma stă în fața ambulanței și pare stingherită de atenția de care se bucură de 24 de ore. A răspuns apelului video la scurt timp după ce a intervenit la un caz. De această dată a fost unul simplu: transportul unui pacient către spital.

„Să știți că dacă mai scap un cuvânt în spaniolă nu e pentru că am uitat limba română, dar vorbesc repede și se întâmplă”, spune Mihaela.

Mihaela, în fața ambulanței pe care o conduce, în Spania | Foto: Arhivă personală

Apoi povestește despre apelul primit din partea Casei Regale. I s-a spus că urmează să primească o decorație, iar ea nu a crezut.

„Abia ieri am crezut, când am ajuns la Palatul Regal”. Acolo, Felipe i-a înmânat distincția. Nu știe cum a ajuns să o primească, cine a propus-o și felul în care a fost aleasă fiind ținut secret pentru ea.

După ceremonie, regele, regina și fiicele lor au stat de vorbă cu Mihaela: „Foarte amabili, foarte apropiați. Am vorbit după ceremonie, fără presă. L-a uimit accentul meu, știa totul despre mine, evident, dar s-a mirat că sunt din România și vorbesc așa bine limba spaniolă. Vezi că e un om real, un om apropiat. Am vorbit și cu regina, la fel ca fetele, foarte frumoase și elegante. Regina e foarte apropiată de Crucea Roșie.”

Mihaela Cozma, la ceremonia de la Palatul Regal. Regele Felipe VI

i-a oferit Ordinul de Merit Civil, într-o ceremonie de la Palatul Regal din Madrid | Foto: Profimedia Images

Din câte am înțeles, căutau o femeie care să conducă o ambulanță, cumva să arate că și femeile pot face o treabă despre care se spune de obicei că doar bărbații o fac. Mihaela Cozma:

Crescută de tată, după ce mama a murit în copilărie

Mihaela a plecat din comuna vasluiană Fălciu către orașul spaniol Almendralejo în urmă cu 14 ani. Avea 19 ani.



Tatăl ei, șofer de camion, a fost cel care a încurajat-o. El a crescut-o singur pe Mihaela, dar și pe fratele ei, după ce soția lui a murit.

Alice Mihaela, alături de tatăl și de fratele ei | Foto: Arhivă personală

„Mi-a spus că nu voi avea un viitor așa cum își dorește pentru mine, în România. Am venit la un unchi în Spania. Am lucrat în curățenie, am început de jos. Apoi am avut un bar. După ce am intrat în Crucea Roșie am făcut o școală profesională de 2 ani, de farmacie. M-au angajat la farmacia unde am făcut practica”, povestește Mihaela, cu multă timiditate cum și-a schimbat viața în cei 14 ani de când trăiește în Spania.

Are permis de condus camioane

În 2010, pasionată de camioane încă de când era mică, pasiune moștenită de la tată, a făcut o școală de șoferi și și-a luat permisul pentru astfel de vehicule. Doi ani mai târziu s-a înscris voluntar la Crucea Roșie. Au urmat cursurile de farmacie, iar acum se pregătește să treacă în anul 3 la facultatea de asistente medicale. În doi ani va primi diploma.

„Pentru mine e un viciu ambulanța. Iar în pandemie am condus și camioane ale Crucii Roșii. Au căutat oameni care aveau permis de camioane, nu sunt mulți. Aveam de transportat mâncare, medicamente, măști, cu camioanele, m-am înscris imediat, evident”, povestește românca.

Alice Mihaela Cozma

E mândră de țara ei, chiar dacă spune că Almendralejo e acum casa ei. Și a vorbit despre asta și cu Regele Felipe: „A spus că suntem muncitori și persoane bune. Eu tot timpul sunt mândră că sunt româncă. Îmi place mult Spania, m-au primit foarte bine, dar România e țara mea. Nu ascund niciodată de unde vin. Chiar dacă sunt oameni care ne pătează un pic reputația prin alte țări, mereu e cineva care ne oferă și partea bună de a fi român. Și nu vorbesc despre mine acum, sunt mulți alții!”

Copleșită de valul de simpatie și de zecile de telefoane primite în ultimele 24 de ore, Mihaela recunoaște că e fericită că și-a făcut tatăl mândru. A vorbit cu el sâmbătă de dimineață. Dar felicitările au venit și acolo, în Spania.

Decorația primită de la Regele Spaniei

Poliția Națională din Almendralejo a mers la stația Crucii Roșii unde e Mihaela voluntar, ca să o felicite. Au venit și vecinii româncei, a vorbit la televiziunea națională spaniolă, la radioul spaniol și, după ce s-a aflat despre decorarea ei, au început să sune și jurnaliștii români.

Citeşte şi:

MAE confirmă: Un român a murit și alți cinci au fost răniți în Belgia, după ce o școală aflată în construcție s-a prăbușit

Personalul medical nevaccinat ar urma să se testeze periodic pe cheltuială proprie, anunță ministrul sănătății

Muncitorii blocați de ape într-o zonă forestieră au fost salvați după 21 de ore. Soluția găsită de autorități pentru a-i evacua

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Momente șocante după golul Ungariei. Jurnalistă luată cu fulgi cu tot, imaginile zilei la EURO

Playtech.ro GENIAL! Cum și-a dublat Gigi Becali averea în pandemie. Așa a făcut foarte mulți bani VIDEO

Observatornews.ro Cornel, un tânăr poliţist din Deva, a murit într-un Trabant strivit, la Şoimuş. Agentul a intrat cu maşina pe contrasens

HOROSCOP Horoscop 19 iunie 2021. Săgetătorii au nevoie de echilibru, de răbdare și de toleranță în familie

Știrileprotv.ro Un polițist din Botoșani a dus cu mașina poliției un șofer care nu avea cash la el să scoată bani de la bancomat pentru șpagă

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)