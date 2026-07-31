Fenomenul a atras atenția guvernului de la Varșovia

În industria asigurărilor din Polonia, fenomenul este cunoscut sub denumirea proceder włoski („practica italiană”). Expresia descrie răspândirea plăcuțelor de înmatriculare poloneze în Napoli, utilizate de mii de șoferi pentru a beneficia de polițe de asigurare mult mai ieftine decât cele disponibile în sudul Italiei.

Unele publicații poloneze folosesc însă un termen mai dur: przekręt neapolski, adică „escrocheria napoletană”, fenomen care a atras acum și atenția guvernului de la Varșovia.

Potrivit datelor furnizate publicației Il Post de Automobil Club d’Italia (ACI), numai în 2025 au fost înscrise în Registrul Național al Vehiculelor Străine (REVE) 14.066 de vehicule în provincia Napoli, aproape toate având plăcuțe de înmatriculare din Polonia.

La nivelul întregii Italii circulă 68.228 de vehicule cu numere poloneze, dintre care 37.830 sunt autoturisme și 29.120 motociclete, majoritatea fiind concentrate în Napoli.

Cum funcționează schema

Plăcuțele cu indicativul „PL” au devenit tot mai populare în ultimii cinci ani, pe fondul creșterii costurilor asigurărilor auto. În Napoli, unde riscul producerii accidentelor este ridicat, polița obligatorie de răspundere civilă auto (RC Auto) costă, în medie, puțin sub 600 de euro. Dacă sunt adăugate și polițele facultative pentru furt, avarii sau grindină, costul anual al asigurării unei motociclete poate depăși 2.000 de euro, adică mai mult decât valoarea vehiculului.

Pentru a reduce costurile, proprietarii radiază vehiculul din Registrul Public Auto (PRA) din Italia și îl înmatriculează în Polonia. Ulterior, acesta este oferit proprietarului italian printr-un contract de leasing pe termen lung. Compania care intermediază operațiunea apare oficial ca proprietar al vehiculului, iar utilizatorul îl conduce în baza contractului de închiriere. În acest mod, costul asigurării scade semnificativ: între 600 și 800 de euro în primul an și până la aproximativ 350 de euro în anii următori.

Sistemul profită de o lacună legislativă

Prin această metodă este evitată legea italiană, care, din 2022, interzice rezidenților din Italia să conducă vehicule înmatriculate în străinătate dacă acestea sunt deținute de persoane sau companii din afara țării.

Legea se referă însă la dreptul de proprietate și nu interzice utilizarea unui vehicul închiriat. Este suficient ca șoferul să dețină în vehicul documentul care atestă existența contractului de leasing.

Pe lângă această variantă, considerată legală, există și metode ilegale, prin care, cu ajutorul unor funcționari corupți, sunt obținute plăcuțe poloneze fără ca vehiculul să fie transportat efectiv în Polonia.

În multe dintre aceste cazuri, certificatele de asigurare nu corespund unei polițe RC Auto reale, ceea ce îngreunează identificarea persoanei responsabile și plata despăgubirilor în cazul unui accident.

Costurile sunt suportate și de sistemul polonez de despăgubiri

Atunci când un vehicul implicat într-un accident nu este asigurat, despăgubirile sunt achitate din Fondul de Garantare pentru Victimele Accidentelor Rutiere, care recuperează ulterior sumele de la instituția similară din statul în care vehiculul este înmatriculat. În cazul Poloniei, această instituție este PBUK (Biroul Polonez al Asigurătorilor Auto), care resimte deja efectele fenomenului.

Potrivit datelor PBUK, în 2024 au fost raportate 514 accidente produse în Italia de vehicule înmatriculate în Polonia și fără asigurare valabilă. În 2025, numărul acestora a crescut la aproximativ 1.300.

Despăgubirile achitate au crescut de la 6,9 milioane de zloți (aproximativ 1,5 milioane de euro) în 2024 la 18,4 milioane de zloți (peste 4,2 milioane de euro) în 2025.

Imagine generată cu AI

Reprezentanții companiilor de asigurări din Polonia avertizează că, dacă numărul fraudelor va continua să crească, și costul polițelor pentru șoferii polonezi ar putea fi majorat.

„Fiecare fraudă contribuie la creșterea costurilor asigurărilor. La calcularea primelor, companiile trebuie să țină cont de aceste cheltuieli. Asta înseamnă că astfel de practici îi afectează indirect pe clienții onești”, a declarat Artur Dziekański, purtătorul de cuvânt al Asociației Companiilor de Asigurări din Polonia (PIU).

Guvernul polonez pregătește noi reguli

Ministerul Infrastructurii din Polonia a anunțat că pregătește o reformă a inspecțiilor tehnice ale vehiculelor pentru a combate fenomenul. Planul prevede obligativitatea fotografierii vehiculului în timpul efectuării inspecției tehnice, pentru a demonstra că aceasta a avut loc efectiv într-un atelier autorizat din Polonia. În prezent, inspectorii pot elibera certificatul fără dovezi fotografice. O măsură similară este prevăzută și în reforma privind controalele tehnice discutată anul trecut de Comisia pentru Transport a Parlamentului European și care urmează să fie implementată treptat în toate statele membre.

Ministrul polonez al Infrastructurii, Dariusz Klimczak, a declarat că obiectivul este eliminarea tuturor inspecțiilor tehnice fictive, deși data intrării în vigoare a noilor reguli nu a fost încă stabilită.

Șoferii caută deja alte soluții

Între timp, șoferii caută alte soluții. În Napoli a fost observată o creștere a numărului de vehicule înmatriculate în Cehia și Bulgaria, cu indicativele „CZ” și „BG”. Potrivit Il Post, acest lucru arată că o parte dintre cei care foloseau plăcuțele poloneze încearcă deja să găsească alte alternative, după ce autoritățile de la Varșovia au început să acorde o atenție sporită fenomenului.

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