Și miliardarii își pot pierde averile, arată Business Insider, care spune povestea a zece bogătași confruntați cu falimentul.

Unii nu au fost aproape deloc afectați de eșecurile lor, alții și-au revenit și au la fel de mulți bani ca înainte, alții au fost marcați de înfrângere și de greșelile făcute sau, în unele cazuri, de crimele săvârșite.

Donald Trump

Actualul președinte al SUA nu și-a declarat niciodată falimentul personal, dar șase din companiile sale au făcut-o.

Cazinoul Taj Mahal din Atlantic City a declarat falimentul în 1991, potrivit Washington Post. Alte două cazinouri au făcut același lucru, la fel și Plaza Hotel din New York.

Iar PolitiFact a descoperit două falimente mai puțin cunoscute din istoria miliardarului – unul pentru Trump Hotels and Casinos Resorts în 2004, iar altul pentru Trump Entertainment Resorts în 2009.

Trump a asigurat că poate fi un președinte foarte bun, în ciuda acestor eșecuri. “Am folosit legile acestei țări, așa cum au făcut-o și alții”, a spus Trump, când a fost întrebat cum justifică lunga istorie a falimentelor.

Patricia Kluge

Fost model, căsătorită cu miliardarul John W. Kluge, Patricia era una dintre cele mai cunoscute participante la viața socială înaltă din SUA, în anii 80.

Cei doi au divorțat în 1990, iar Patricia a primit la partaj o sumă de aproximativ un milion de dolari pe an și uriașa proprietate Albemarle, din Charlottesville, Virginia.

În încercarea de a-și transforma proprietatea într-o afacere profitabilă, Kluge a deschis o podgorie – Kluge Estate Winery and Vineyard, împreună cu noul ei soț.

A avut parte de un succes inițial, dar după o serie de investiții neprofitabile, afacerea s-a prăbușit, “ajutată” de criza imobiliară din 2008.

În 2011, podgoria a fost cumpărată de Donald Trump, cu o sumă mult mai mică decât cea originală. Kluge a organizat o licitație în care a încercat să își vândă bijuteriile și alte obiecte pentru a evita falimentul, dar nu a reușit.

Vijay Mallya

Miliardarul Vijay Mallya, care își făcuse averea în industria băuturilor alcoolice, era cunoscut pentru petrecerile extravagante la care participa.

Mallya avea însă și o companie aeriană – Kingfisher Airlines, pentru care s-a îndatorat în mod repetat.

Când nu și-a mai putut plăti datoriile, omul a părăsit India pentru Marea Britanie, cu ajutorul unui pașaport diplomatic.

Mallya trăiește încă în Marea Britanie, în vreme ce în țara lui natală este căutat de creditori, dar și de procurori, pentru fraudă bancară și spălare de bani.

Autoritățile au reușit să-i confiște în jur de 1,1 miliarde de lire sterline, dar datoria nu a fost încă plătită integral.

Sean Quinn

Cel mai bogat om din Irlanda la un moment dat, Sean Quinn deținea 25% din acțiunile Anglo Irish Bank și avea investiții importante în domeniul hotelier și al industriei plasticului și sticlăriei.

Banca a fost salvată de la faliment de către stat, în timpul crizei din 2008, iar aici au început și problemele lui Quinn.

La un moment dat, Irish Bank Resolution Corp., care preluase banca lui Quinn, a anunțat că acesta datorează băncii mai bine de 2 miliarde de euro.

Potrivit Financial Times, Quinn și-ar fi declarat în 2011 active în valoare de doar 50.000 de lire sterline. O cădere dramatică, de la averea de peste 2,8 miliarde de dolari de care se bucura la un moment dat irlandezul.

Jocelyn Wildenstein

Fosta soție a miliardarului Alec Wildenstein a ajuns aproape la sapă de lemn, dacă declarațiile ei pot fi crezute.

Jocelyn Wildenstein a intrat în faliment în 2018, după ce a cheltuit, nu se știe cum, peste 2,5 miliarde de dolari primiți la partaj la divorțul de fostul ei soț.

The New York Post a scris, la momentul respectiv, că Jocelyn avea venituri zero și că supraviețuia dintr-un venit social de 900 de dolari și din ajutorul prietenilor.

Bernard Madoff

Bernie Madoff este cunoscut drept artizanul celei mai mari scheme Ponzi din istoria SUA. Un veteran al industriei financiare, Madoff avea o avere personală de peste 800 de milioane de dolari.

Madoff a reușit să-și păcălească clienții ani de-a rândul, mulțumită credibilității sale. În 2008 totul s-a prăbușit. Într-un moment în care investitorii săi cereau înapoi o sumă totală de aproximativ 7 miliarde de dolari, Madoff avea în vistierie în jur de 200-300 de milioane.

A fost judecat și condamnat la închisoare pe viață. Înainte de a merge după gratii, Madoff și-a cedat mare parte din avere, într-un acord cu procurorii, care a presupus că soția sa va primi 2,5 milioane de dolari.

Elizabeth Holmes

Elizabeth Holmes era cunoscută odinioară ca o stea în ascensiune în Silicon Valley, într-un moment în care compania ei, Theranos, care activa în domeniul medical, se bucura de o mare atenție din partea investitorilor.

Până în 2004, startup-ul înființat de Holmes strânsese 6 milioane de dolari din investiții.

În scurt timp însă, totul s-a prăbușit, după ce s-a dovedit că promisiunea companiei, care susținea că va revoluționa felul în care se fac testele de sânge, este o fraudă.

Holmes a cedat controlul asupra companiei și a plătit jumătate de milion de dolari pentru a stinge un proces, dar aventura sa legală nu s-a încheiat.

În acest moment, potrivit Forbes, averea personală a lui Holmes este zero dolari.

Björgólfur Gudmundsson

Era acum ceva vreme al doilea în topul bogătașilor din Islanda, cu o avere construită în industria băuturilor și un club de fotbal deținut în Marea Britanie – West Ham.

În 2009 a fost nevoit să declare faliment. Unul dintre motive a fost prăbușirea economiei islandeze în timpul recesiunii care a urmat crizei.

Björgólfur Gudmundsson și fiul său, Björgólfur „Thor” Gudmundsson, erau acționari importanți ai băncii Landsbanki, care s-a prăbușit în timpul crizei.

În decembrie 2009, Forbes a revizuit averea lui Björgólfur Gudmundsson de la 1,2 miliarde de dolari la zero.

Fiul său a reușit o revenire spectaculoasă în topul bogaților, dar este neclar dacă și tatăl său l-a urmat, scrie Business Insider.

Eike Batista

Unul dintre cei mai bogați oameni din Brazilia spera să devină cel mai bogat om din lume, dar visul său s-a prăbușit neașteptat în 2013, când compania petrolieră OGX a intrat în faliment.

În 2012, Batista avea o avere estimată la 30 de miliarde de dolari, dar un an mai târziu a declarat falimentul.

Autoritățile au început să investigheze afacerile lui Batista și l-au acuzat pe bogătaș de spălare de bani și corupție.

În 2018, el a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru mituirea fostului guvernator din Rio de Janeiro.

În 2020, Batista a încheiat un acord cu procurorii, în urma căruia s-a decis că va sta doar 4 ani în închisoare, va colabora cu autoritățile și va plăti 160 de milioane de dolari.

Allen Stanford

Autorul uneia dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA, Allen Stanford este cunoscut pentru abilitatea cu care a reușit să păcălească în jur de 18.000 de oameni, mulți dintre ei pensionari.

Stanford i-a convins pe aceștia să îi încredințeze banii pe care ar fi urmat să îi plaseze în investiții “sigure”.

Schema lui Stanford s-a terminat cu pierderi de aproximativ 7 miliarde de dolari pentru acești investitori.

În 2012, el a fost condamnat la închisoare pe viață, dar victimele sale nu și-au mai recuperat banii.

Averea netă a lui Stanford este acum zero dolari.

