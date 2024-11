Dragoș Sprînceană (45 de ani) a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de soția sa și afirmă că se află la Mar-a-Lago pentru a sărbători victoria lui Donald Trump, care a fost reales marți, 5 noiembrie, în funcția de președinte al SUA.

Dragoș Sprînceană și soția sa la petrecerea de la Mar-a-Lago după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale Foto: Instagram/ dragos_sp

Potrivit money.ro, omul de afaceri originar din Constanța a făcut parte din echipa de campanie a lui Trump și a votat pentru președintele reales al SUA la o secție de votare de lângă „Casa Albă din Sud”, cum este supranumită reședința Mar-a-Lago.

Povestea vieții lui Dragoș Sprînceană

Într-un interviu acordat pentru tribuna.us, Dragoș Sprînceană afirmă că a făcut totul felul de activități în România înainte de a se muta în SUA, acum 22 de ani. El spune că are „multe nostalgii” de clipele petrecute la Constanța, începând cu primul loc de muncă și perioada studenției până la prima afacere.

„Am trecut prin multe experiențe, de la servit în restaurante, la modelling local și național pentru Cătălin Botezatu, terminând cu un job (tot pe litoral) la ProTV la vârsta de numai 20 de ani. Toate aceste experiențe au fost categoric un factor determinant în conturarea caracterului personal”, susține el.

„Facultatea am făcut-o tot în Constanța și am studiat Management Financiar Contabil. Aici am primit primele lecții de economie națională și internațională. (…) În facultate am făcut primele afaceri. Vânzări de telefoane mobile si accesorii, care doar ce apăruseră în existență. Le cumpăram de la Timișoara sau din Germania și le vindeam în Constanța”, continuă omul de afaceri.

Odată stabilit în SUA, Dragoș Sprînceană afirmă că a lucrat inițial ca barman, salvamar și agent imobiliar, uneori desfășurând concomitent cele trei activități. „Pot spune că lucram șapte zile din șapte. În acel moment am decis să devin și Loan Officer; am urmat din nou cursuri și am obținut și această licență. Acela a fost momentul în care am renunțat la restaurante și m-am concentrat exclusiv pe domeniul imobiliar și financiar pentru câțiva ani, și a fost un adevărat succes. Îmi amintesc că la 28 de ani aveam un venit anual de 500.000 de dolari”, explică el.

În cele din urmă, după criza financiară din 2008-2009, a fondat în 2010 o companie de transport care operează în prezent 1.500 de camioane pe autostrăzile din SUA și are peste 1.000 de angajați în state precum Illinois, Florida și Arizona. Terminalul principal al companiei a fost inaugurat recent la Elgin, Illinois, după o investiție de 20 de milioane de dolari.

Donald Trump se întoarce la Casa Albă

În ceea ce privește politica, Dragoș Sprînceană ar fi alături de Donald Trump încă din perioada primului mandat al acestuia la Casa Albă (2017-2021). „Puţină lume din comunitate este la curent cu înclinațiile şi pozițiile mele în lumea politică din SUA. Am fost ales să fac parte din Comitetul Executiv al Partidului Republican din Palm Beach, Florida, unde am întâlniri dese cu oameni din Camera Reprezentanților şi Senat atât local cât şi național. Particip lunar la evenimente politice în statul Florida şi la întâlniri fără aspect politic în Washington D.C., unde fac parte din alte organizaţii”, sublinia el în interviul acordat pentru tribuna.us în vara anului 2020.

Republicanul Donald Trump (78 de ani) se va reîntoarce pe 20 ianuarie 2025 la Casa Albă după ce a câștigat marți alegerile prezidențiale din SUA. Conform ultimelor proiecții disponibile, fostul președinte a obținut 276 de electori din 270 necesari, în timp ce contracandidata sa, democrata Kamala Harris, ar avea doar 223 de electori până acum.

