Ministerul de Externe al Autorității Palestiniene a difuzat o înregistrare video care surprinde doi bărbați purtând uniforma armatei israeliene în timp ce ameninţă cu arma un grup de diplomaţi.

Mai multe focuri de armă răsună în videoclip, pe care AFP nu a fost în măsură să-l autentifice în mod independent. Un jurnalist AFP prezent în apropierea locului incidentului a confirmat că a auzit mai multe focuri de armă, după care a filmat mai multe maşini diplomatice demarând în trombă.

Israeli soldiers opened fire on a European diplomatic delegation at the eastern entrance of Jenin refugee camp, West Bank. The incident occurred during an official visit. pic.twitter.com/GjbSwMWLcO