Ministrul a afirmat că a aflat în urmă cu două zile despre „situaţia complicată” de la Complexul Energetic Valea Jiului. De asemenea, minerii din Valea Jiului au declanşat vineri un protest spontan, la mai multe exploatări de cărbune, nemulţumiţi de faptul că banii de salarii nu au intrat încă pe cardurile acestora. Autoritățile au luat măsuri urgente pentru deblocarea banilor.

Ministerul Energiei și Ministrul Finanțelor au pus la punct – în 24 de ore – un mecanism prin care asigură continuitate în plata salariilor pentru cei 2200 de mineri din Valea Jiului, „care lucrează în condiții foarte grele și își pun viața în pericol la fiecare intrare în subteran”, potrivit ministrului Bogdan Ivan.

„În urmă cu două zile am aflat de situaţia foarte complicată de la Complexul Energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care şi aşa lucrează în condiţii foarte grele, care îşi pun viaţa în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu şi-au primit salariile la timp. Am făcut în cel mai scurt timp, în 24 de ore, o ordonanţă de guvern prin care, împreună cu ministrul Finanţelor şi cu alţi colegi miniştri, cu premierul României, am adoptat acest pachet şi am creat cadrul legal”, a afirmat, vineri, pe Facebook, Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a spus că a emis şi un ordin de ministru prin care se pot aloca 50 de milioane de lei, în prima etapă, pentru a plăti în cel mai scurt timp posibil salariile oamenilor.



„E o situaţie care nu-mi place absolut deloc, nu mi se pare corect ca oameni plătiţi să-şi facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp şi să ne informeze doar pe ultima sută de metri, când există o problemă reală, să venim şi să îi salvăm în continuare. Am făcut-o pentru oameni, oameni care chiar au nevoie de aceşti bani şi în cel mai scurt timp vor fi vreaţi banii către o companie şi vor putea să fie făcute plăţi”, a mai spus ministrul.

