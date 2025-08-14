Bani găsiți din fonduri neutilizate

Potrivit ministrului, în bugetul pentru 2025 au fost reduse cheltuielile și supraestimate veniturile, ceea ce a dus la probleme de cash flow.

El a explicat că luna august, ultima din al treilea trimestru, și luna decembrie, ultima din al patrulea trimestru, nu aveau alocări suficiente pentru plata angajaților.

Soluția a fost găsirea de fonduri neutilizate din programul „Construct Plus”, blocat în urma unor probleme organizatorice și a unui dosar aflat la DNA.

„A fost un program care se numește Construct Plus, a fost o problemă în organizarea acelei selecții, e un dosar la DNA, programul nu s-a mai desfășurat și am găsit banii acolo ca să acoperim cheltuielile și pentru august și pentru decembrie și sper eu să mai rămână ceva și pentru investiții. Au ciupit bani de peste tot. Atât de mare a fost diferența între lipsa banilor și ceea ce au inclus în buget încât au fost nevoiți să afecteze chiar și salariile”, a explicat Radu Miruță.

Miruță: România a consumat toți banii pe 2025

Acesta a criticat și afirmațiile fostului premier Marcel Ciolacu la adresa Guvernului Bolojan, acuzându-l că în bugetul pe 2024 a subestimat cheltuielile și a supraestimat veniturile.

„Mă așteptam ca după campania electorală să se uite măcar la cifre, probabil le știe. Au fost trecute pe hârtie investiții pentru bani care nu există – un gest populist. Estimările de venituri au fost nerealiste, iar cheltuielile au fost minimizate. La final s-a închis criptic acest buget, însă estimările au fost suprarealiste, cheltuielile au fost minimizate, veniturile nu că au fost estimate greșit, după ce s-au estimat greșit în continuare s-a mai pus ceva pentru a se închide”, a precizat Radu Miruță.

Ministrul Economiei a mai adăugat că România a consumat, în primele luni ale acestui an, fonduri care ar fi trebuit să ajungă pentru întreg anul 2025.

