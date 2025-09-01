S-au cerut documente justificative pentru fiecare pachet de călătorie

MEDAT monitorizează situația agenției de turism Cocktail Holidays și menține un dialog permanent cu aceasta, cât și cu misiunile diplomatice ale României din statele unde se află turiști români.

În același timp, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Economiei, este în desfășurare „o acțiune de control la operatorul economic, pentru a verifica modul în care sunt respectate obligațiile legale și contractuale, fiind solicitate documente justificative pentru fiecare pachet de servicii de călătorie aflat în derulare”.

„Conform datelor transmise de Cocktail Holidays cu privire la retururile programate pentru weekendul trecut, precizăm că vineri s-au întors în România 27 de turiști din Grecia, sâmbătă alți 50 din Turcia, iar duminică au revenit 5 turiști din Turcia și 48 din Grecia. Astăzi este așteptată sosirea a încă 56 de turiști din Turcia. Obiectivul principal rămâne finalizarea în bune condiții a pachetelor de servicii de călătorie aflate în derulare și asigurarea zborurilor de întoarcere ale turiștilor”, au anunțat reprezentanții MEDAT.

În weekend a existat o situație în Rodos, unde nouă persoane – șapte adulți și doi copii – au întâmpinat dificultăți la nivelul relației cu unitatea de cazare, cauzate de decalaje în transmiterea plăților de către tour operator, însă problema a fost soluționată.

Încă 4 sesizări

Pentru plecările programate în perioada următoare, Cocktail Holidays continuă să identifice soluții în funcție de fiecare caz, turiștii fiind informați cu privire la eventualele inconveniente.

Totodată, la nivelul MEDAT au fost înregistrate în cursul zilei de astăzi 4 sesizări din partea turiștilor care au achiziționat pachete de servicii de călătorie pentru perioada următoare.

„Este important de subliniat că returul turiștilor este gestionat de Cocktails Holidays, împreună cu agențiile de turism partenere ale acesteia, MEDAT neavând atribuții directe în acest sens. Instituția asigură însă monitorizarea și coordonarea instituțională, păstrând legătura cu toate entitățile relevante, inclusiv cu turiștii”, a precizat Ministerul Economiei.

Nu și-au plătit colaboratorii

Sâmbătă, 30 august, Ministerul Economiei a activat o celulă de criză pentru a-i aduce acasă pe românii blocați în Grecia, Cipru și Spania după ce touroperatorul Cocktail Holidays, care este unul dintre cei mai vechi din România, este acuzat de mai multe agenții de turism revânzătoare că nu și-a plătit colaboratorii. În aceste condiții, sute de turiști români au fost amenințați că trebuie să părăsească hotelul, deși au plătit pachetele de vacanță.

Unele agenții de turism revânzătoare susțin că au fost nevoite să plătească din fonduri proprii cazările la hoteluri, care ar fi trebuit să fie plătite de Cocktail Holidays. Mai multe familii aflate în Tenerife, Spania, au aflat vestea că de vineri, 29 august, nu mai au cazare. Mai precis, tour-operatorul de la care au luat pachetele de vacanță nu a achitat. 


Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Știri România 14:49
Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Un tâmplar român din Bruxelles joacă rolul principal într-un film belgian „Povestea este, de fapt, propria mea viață" | VIDEO
Știri România 14:40
Un tâmplar român din Bruxelles joacă rolul principal într-un film belgian „Povestea este, de fapt, propria mea viață” | VIDEO
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Thoe Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă"
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Thoe Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Politică 14:17
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Interviu
Politică 14:00
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
