„Aceștia au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 ore înainte”, arată ministerul.

Afirmațiile false ale fostului oficial PSD

Aceasta vine după ce fostul ministru de resort Bogdan Ivan (PSD), a afirmat pe Facebook că fabricile au primit notificări de limitare a consumului.

„Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, se costuri uriașe și de incertitudine. Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie”, a spus Ivan, pe pagina sa.

„Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României.

Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se oprește ca un bec. Când îi tai energia, oprești producția, blochezi contracte, produci pierderi și pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinților lor”, a afirmat Ivan.

„Nu poți cere industriei să fie competitivă și, în același timp, să o ameninți că mâine s-ar putea să nu aibă energie. Nu poți vorbi despre stabilitate în timp ce fabricile primesc notificări de deconectare.

Asta nu mai este doar o criză energetică. Este o amenințare directă la siguranța României, la locurile de muncă ale oamenilor și la viitorul economiei românești”, a mai scris fostul oficial.

„Dezinformare propagată în spațiul public”

Ministerul Energiei respinge însă afirmația că sistemul energetic este „în colaps”.

„Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție, iar industria românească trebuie protejată în fața unor factori care perturbă sectorul energetic, precum seceta și vremea extremă. Dar de aici până la a spune că România este în pragul unui «colaps energetic» este o distanță uriașă. În plus, dezinformarea propagată în spațiul public, mai ales dacă vine de la un fost ministru al energiei, nu ajută la rezolvarea situației prin care trece România”, susține Ministerul Energiei.

Instituția mai spune și că o reducere temporară a consumului „nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie”.

„Este un instrument de echilibrare și de protejare a Sistemului Energetic Național, utilizat preventiv și responsabil atunci când există vârfuri de consum si cantități de electricitate din producție internă sau import indisponibile”, punctează instituția.

Probleme din cauza secetei

România și alte secete din centrul și estul Europei se confruntă cu probleme energetice cauzate de secetă.

Aceasta a dus la scăderea debitului Dunării și la deconectarea celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, care asigurau împreună 20% din necesarul României.

Țara noastră a pornit de atunci grupuri pe cărbune la Rovinari și Paroșeni și a importat masiv seara din Bulgaria, în timp ce ziua au produs puternic instalațiile fotovoltaice și fermele eoliene.

De asemenea, România a demarat un program de instalare de baterii cu subvenții de la stat.

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