„Suntem încrezători că îi putem înfrunta”

De asemenea, acesta a refuzat orice negocieri cu SUA și a precizat că Iranul nu a solicitat încetarea focului.

Araghchi a vorbit cu Tom Llamas, prezentatorul emisiunii „NBC Nightly News”, într-un interviu video acordat din Teheran, în timp ce atacurile aeriene americane și israeliene continuă să lovească țara.

Declarațiile vin după ce forțele militare ale SUA și Israelului au lansat sâmbătă un atac masiv asupra Iranului, care a decimat apărarea sa militară și a dus la moartea celei mai înalte autorități a țării, liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei.

Întrebat dacă se teme de o posibilă invazie terestră a SUA, Araghchi a adoptat un ton sfidător.

„Nu, îi așteptăm”, a declarat acesta, adăugând: „Deoarece suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar acest lucru ar fi un dezastru uriaș pentru ei”.

Nu cer încetarea focului

De asemenea, Araghchi a precizat că Iranul nu a solicitat încetarea focului, în ciuda atacurilor americane și israeliene de pe tot cuprinsul țării.

„Nu am cerut încetarea focului nici data trecută. Data trecută, Israelul a fost cel care a solicitat încetarea focului. Ei au cerut o încetare necondiționată a focului după 12 zile în care am rezistat agresiunii lor”, a declarat acesta, referindu-se la războiul de 12 zile din iunie anul trecut, când forțele militare ale Israelului și SUA au vizat instalațiile nucleare ale Iranului.

Llamas a întrebat despre atacul asupra unei școli primare din Minab, soldat cu moartea a zeci de eleve – incident despre care armata SUA a declarat că este în curs de investigare – și a ridicat problema dacă nu cumva ar fi putut fi vorba de muniție militară iraniană rătăcită.

Araghchi a afirmat că 171 de copii au fost uciși în acest atac și că armatele americană și israeliană sunt responsabile. „Asta a declarat armata noastră. Deci, sunt fie Statele Unite, fie Israelul. Care este diferența?”

„În mijlocul negocierilor ne-au atacat”

Joia trecută, Araghchi se afla într-o postură cu totul diferită, negociind un posibil acord la Geneva cu trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner.

Atacul lansat în timp ce negocierile erau în curs a compromis orice disponibilitate a Iranului pentru discuții viitoare, a declarat Araghchi, adăugând că nu a mai avut nicio comunicare cu Witkoff sau Kushner de săptămâna trecută.

„Faptul este că nu avem nicio experiență pozitivă în ceea ce privește negocierile cu Statele Unite. Știți, mai ales cu această administrație. Am negociat de două ori, anul trecut și anul acesta, iar apoi, în mijlocul negocierilor, ne-au atacat”, a declarat Araghchi.

„Prin urmare, nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să ne angajăm încă o dată cu cei care nu sunt sinceri în negocieri și care nu au bună-credință”, a adăugat Araghchi.

„Nu există niciun câștigător în acest război”

El a oferit o perspectivă sumbră asupra deznodământului actualului conflict. „Nu există niciun câștigător în acest război”, a spus el. „Victoria noastră constă în capacitatea de a rezista în fața unor obiective ilegale, iar asta este ceea ce am făcut până acum.”

Uciderea lui Khamenei a lăsat un vid de putere în Iran, în timp ce circulă numeroase zvonuri conform cărora Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem, ar putea fi desemnat succesorul acestuia.

Acest lucru ar putea stârni critici în interiorul Iranului, deoarece transferul autorității de la tată la fiu a definit monarhia înlăturată în timpul Revoluției Iraniene din 1979, eveniment care a dus la crearea Republicii Islamice. Araghchi a declarat că există un proces constituțional stabilit pentru a determina succesiunea.

Ce spune despre alegerea unui lider suprem

„Există multe zvonuri, dar trebuie să așteptăm ca Adunarea Experților să aleagă un nou lider suprem”, a declarat Araghchi, menționând că procesul ar putea dura mai mult din cauza conflictului în desfășurare.

Adunarea Experților este un organism guvernamental iranian format din 88 de membri, având sarcina de a alege liderul suprem.

„După cum am spus, sunt multe zvonuri, dar nimeni nu știe cu exactitate cine ar putea fi ales în cele din urmă”, a precizat oficialul iranian.

Araghchi a respins o informație publicată de Axios, conform căreia Trump ar fi afirmat că trebuie să fie implicat în alegerea următorului lider suprem. „Aceasta este strict treaba poporului iranian și nimeni nu poate interveni”, a declarat el.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

