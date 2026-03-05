„Suntem încrezători că îi putem înfrunta”

De asemenea, acesta a refuzat orice negocieri cu SUA și a precizat că Iranul nu a solicitat încetarea focului.

Araghchi a vorbit cu Tom Llamas, prezentatorul emisiunii „NBC Nightly News”, într-un interviu video acordat din Teheran, în timp ce atacurile aeriene americane și israeliene continuă să lovească țara.

Declarațiile vin după ce forțele militare ale SUA și Israelului au lansat sâmbătă un atac masiv asupra Iranului, care a decimat apărarea sa militară și a dus la moartea celei mai înalte autorități a țării, liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei.

Întrebat dacă se teme de o posibilă invazie terestră a SUA, Araghchi a adoptat un ton sfidător.
„Nu, îi așteptăm”, a declarat acesta, adăugând: „Deoarece suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar acest lucru ar fi un dezastru uriaș pentru ei”.

Nu cer încetarea focului

De asemenea, Araghchi a precizat că Iranul nu a solicitat încetarea focului, în ciuda atacurilor americane și israeliene de pe tot cuprinsul țării.

„Nu am cerut încetarea focului nici data trecută. Data trecută, Israelul a fost cel care a solicitat încetarea focului. Ei au cerut o încetare necondiționată a focului după 12 zile în care am rezistat agresiunii lor”, a declarat acesta, referindu-se la războiul de 12 zile din iunie anul trecut, când forțele militare ale Israelului și SUA au vizat instalațiile nucleare ale Iranului.

Llamas a întrebat despre atacul asupra unei școli primare din Minab, soldat cu moartea a zeci de eleve – incident despre care armata SUA a declarat că este în curs de investigare – și a ridicat problema dacă nu cumva ar fi putut fi vorba de muniție militară iraniană rătăcită.

Araghchi a afirmat că 171 de copii au fost uciși în acest atac și că armatele americană și israeliană sunt responsabile. „Asta a declarat armata noastră. Deci, sunt fie Statele Unite, fie Israelul. Care este diferența?”

„În mijlocul negocierilor ne-au atacat”

Joia trecută, Araghchi se afla într-o postură cu totul diferită, negociind un posibil acord la Geneva cu trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner.

Atacul lansat în timp ce negocierile erau în curs a compromis orice disponibilitate a Iranului pentru discuții viitoare, a declarat Araghchi, adăugând că nu a mai avut nicio comunicare cu Witkoff sau Kushner de săptămâna trecută.

„Faptul este că nu avem nicio experiență pozitivă în ceea ce privește negocierile cu Statele Unite. Știți, mai ales cu această administrație. Am negociat de două ori, anul trecut și anul acesta, iar apoi, în mijlocul negocierilor, ne-au atacat”, a declarat Araghchi.

„Prin urmare, nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să ne angajăm încă o dată cu cei care nu sunt sinceri în negocieri și care nu au bună-credință”, a adăugat Araghchi.

„Nu există niciun câștigător în acest război”

El a oferit o perspectivă sumbră asupra deznodământului actualului conflict. „Nu există niciun câștigător în acest război”, a spus el. „Victoria noastră constă în capacitatea de a rezista în fața unor obiective ilegale, iar asta este ceea ce am făcut până acum.”

Uciderea lui Khamenei a lăsat un vid de putere în Iran, în timp ce circulă numeroase zvonuri conform cărora Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem, ar putea fi desemnat succesorul acestuia.

Acest lucru ar putea stârni critici în interiorul Iranului, deoarece transferul autorității de la tată la fiu a definit monarhia înlăturată în timpul Revoluției Iraniene din 1979, eveniment care a dus la crearea Republicii Islamice. Araghchi a declarat că există un proces constituțional stabilit pentru a determina succesiunea.

Ce spune despre alegerea unui lider suprem

„Există multe zvonuri, dar trebuie să așteptăm ca Adunarea Experților să aleagă un nou lider suprem”, a declarat Araghchi, menționând că procesul ar putea dura mai mult din cauza conflictului în desfășurare.
Adunarea Experților este un organism guvernamental iranian format din 88 de membri, având sarcina de a alege liderul suprem.

„După cum am spus, sunt multe zvonuri, dar nimeni nu știe cu exactitate cine ar putea fi ales în cele din urmă”, a precizat oficialul iranian.

Araghchi a respins o informație publicată de Axios, conform căreia Trump ar fi afirmat că trebuie să fie implicat în alegerea următorului lider suprem. „Aceasta este strict treaba poporului iranian și nimeni nu poate interveni”, a declarat el.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: „Casa Dragonului” revine pe micile ecrane cu sezonul 3 | Filmele „Acel Martie” și „Mireasa!” se lansează în aceeași zi la cinema
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Elle.ro
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
gsp
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.RO
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
Libertateapentrufemei.ro
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Avantaje.ro
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România
Tvmania.ro
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România

Alte știri

Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Știri România 22:47
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Jurnalista Alexandra Tănăsescu de la Cultura la dubă a fost amenințată după ce a arătat cum sunt păstrate manuscrisele lui George Enescu: „Ziarist terorist"
Știri România 21:20
Jurnalista Alexandra Tănăsescu de la Cultura la dubă a fost amenințată după ce a arătat cum sunt păstrate manuscrisele lui George Enescu: „Ziarist terorist”
Parteneri
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Adevarul.ro
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Fanatik.ro
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Elle.ro
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Stiri Mondene 17:17
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
ObservatorNews.ro
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
Din rău în mai rău! Știrea gravă a zilei a căzut ca un trăsnet! LEGENDARA cântăreață, mamă a doi copii, ARESTATĂ sub acuzații grave! Ce a pățit după ce afost dusă la secție...
Libertateapentrufemei.ro
Din rău în mai rău! Știrea gravă a zilei a căzut ca un trăsnet! LEGENDARA cântăreață, mamă a doi copii, ARESTATĂ sub acuzații grave! Ce a pățit după ce afost dusă la secție...
Parteneri
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.ro
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax.ro
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Wowbiz.ro
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață
KanalD.ro
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață

Politic

Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
Fanatik.ro
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului