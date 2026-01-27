„Până la urmă, este destul de clar ce ne dorim în România, ce ne dorim la nivelul Uniunii Europene: ne dorim în continuare un sistem multilateral, Organizația Națiunilor Unite, care să poată să și îndeplinească misiunea pentru care a fost creată, mai ales în contextul în care avem un conflict la graniță, dar și multe alte conflicte în lume în care Organizația Națiunilor Unite este implicată în acest moment”, a spus Oana Țoiu la evenimentul de lansare a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de la București, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că procesul de clarificare cu SUA ține cont de planurile viitoare ale Consiliului lui Trump: „Sunt două componente: prima ține de Fâșia Gaza, unde este foarte clar și cadrul legal, deoarece există o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care dă mandat președintelui Donald Trump să creeze acest board pentru pace. […] Ce avem nevoie în perioada următoare este să clarificăm nu doar intențiile, ci și cadrul de guvernanță, de finanțare și de complementaritate cu Organizația Națiunilor Unite versus posibilitatea suprapunerii activităților, suprapunerii surselor de finanțare și atunci de vulnerabilizare a mandatelor”.

Țoiu a subliniat că decizia apartenenței sau nu a României la Consiliul pentru Pace nu se poate face „peste weekend” și că este nevoie de „un dialog continuu cu SUA nu doar la nivel bilateral, ci și la nivel european”.

Amintim că Nicușor Dan a fost invitat săptămâna trecută de Donald Trump să participe la un așa-numit „Consiliu pentru Pace” inițiat de președintele SUA. Consiliul, descris drept o inițiativă destinată soluționării conflictelor, va fi condus pe viață de Trump, iar țările care acceptă invitația vor avea mandate de trei ani și pot deveni membre permanente numai dacă plătesc o taxă de un miliard de dolari. În total, au fost invitate aproximativ 60 de state, inclusiv Rusia lui Vladimir Putin, dar până acum au acceptat circa jumătate.

Președintele Nicușor Dan a explicat recent că, „fiind invitată, trei ani de zile România nu trebuie să plătească nimic” dacă va accepta să adere la Consiliu.

