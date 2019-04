Ministrul Dezvoltării Regionale anunţă că PNDL continuă cu a treia etapă. Guvernul va aloca bani pentru primării şi prin Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii

Potrivit lui Suciu, PNDL a fost implementat începând cu 2013 şi finanţează proiecte din domeniile sănătate, educaţie, apă şi canalizare, energie termică şi electrică, transport, drumuri, salubrizare, cultură, culte şi sport.

„Până astăzi s-au depus şi sunt în finanţare 12.681 de obiective. În România avem astăzi 3.200 de comune, vreo 300 de oraşe şi restul municipii şi dacă faceţi o medie a obiectivelor finanţate veţi vedea că fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiază în medie de 4 obiective de investiţii. PNDL a fost creat să funcţioneze în paralel şi în strânsă corelare cu celelalte obiective de investiţii pe care alte ministere le derulează”, a precizat Suciu.

Ministrul a anunţat că PNDL etapa 1 a avut o alocare bugetară de 17,6 miliarde de lei, adică 5.502 obiective de investiţii, din care 3.280 sunt finalizate, iar etapa a 2-a a avut o alocare financiară de 30 de miliarde de lei şi sunt 7.179 de obiective.

„Peste 70% din suma alocată pe acest program merge pe proiecte din mediul rural. Astăzi avem aproape 3.000 de investiţii în alimentări cu apă şi canalizare în tot atâtea sate, comune oraşe. (…) Am realizat până acum 4.750 de km de reţele. În satele României finanţăm 4.522 de şantiere în drumuri comunale, judeţene, orăşeneşti şi dintre acestea am recepţionat aproape 1.700 pe prima etapă şi 111 pe a doua etapă. (…) Guvernul PSD şi ALDE modernizează, reabilitează şi înfiinţează spitale noi. 611 obiective, dispensare, unităţi medico-sociale – sunt finanţate de către Guvernul României prin acest program. Spitalul de la Mioveni cred că va fi recepţionat anul acesta, este un spital construit de la zero, 100% cu bani guvernamentali prin ministerul pe care îl conduc”, a arătat Suciu.

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a mai spus că în maximum o lună se vor putea depune proiecte pe Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, iar autorităţile locale vor putea să solicite bani pentru investiţii ca şi în cazul PNDL.

„Estimez că în termen foarte scurt, în maximum o lună, se vor putea depune proiecte pe Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. Acest fond este deja constituit, dar va deveni şi operaţional odată cu aprobarea normelor. Normele de aplicare au apărut deja pe site-ul Secretariatului General al Guvernului prin Comisia Naţională de Prognoză, va fi un fond tot dedicat investiţiilor pentru autorităţile locale, dar nu se va derula prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ci prin Comisia Naţională de Prognoză”, a spus Suciu.

El a menţionat că primarii, autorităţile locale pot veni să solicite bani pentru investiţii ca şi la PNDL.

„Există un domeniu prioritar, care înseamnă reţele de apă şi canalizare, şcoli, grădiniţe şi un domeniu secundar, care înseamnă sedii de primării, iluminat public”, a spus Suciu.

Guvernul a stabilit, în noiembrie 2018, cadrul legal general de înfiinţare a unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii. Acesta este un instrument financiar pentru susţinerea dezvoltări economice a României.

Fondul Suveran a fost înfiinţat prin Hotărâre de Guvern, după ce, iniţial FSDI a fost adoptat în Parlament, însă a picat la controlul de constituţionalitale, la CCR.

Citeşte şi: Firea vrea să salveze încă patru companii municipale, pentru parcări, consolidări, igienizare și iluminat public / PNL, către primarul general: „Opacitatea pleacă de la dumneavoastră”

Citește mai multe despre daniel suciu pe Libertatea.