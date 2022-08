„Munţi de documente de hârtie am semnat. În fiecare dimineaţă aşa îmi încep ziua. Intru în acest minister şi găsesc vrafuri de documente pe care le semnez. Am semnat şi electronic, am semnat şi contractul de implementare al cloud-ului guvernamental, l-am semnat electronic, dar când vine vorba de fluxurile de documente, ministerul nu are în acest moment o platformă care să gestioneze acest flux de documente. Am pus această problemă din prima zi, cum să fii în Ministerul Digitalizării şi să plimbi hârtii toată ziua?”, a afirmat Burduja, potrivit news.ro.

Ministrul PNL al Digitalizării a menționat că urmează să fie operațională o platformă de gestionare a documentelor, dar pentru acest lucru este nevoie nu doar de voința lui, ci și de „disponibilitatea funcţionarului public de a lucra online”.

„Trebuie făcută o platformă de gestiune a acestor documente, trasabilă, cu număr, zile la fiecare direcţie în parte. Ministerul are o soluţie destul de primitivă, pe termen scurt ne vom strădui să o punem în practică. Mi-am propus de la 1 august să o operaţionalizăm. Anterior mi-am propus şi 1 iulie. Dar problema în sine nu este doar voinţa unui ministru sau voinţa altuia, ci disponibilitatea funcţionarului public de a lucra online şi de a semna electronic aceste documente”, a subliniat Sebastian Burduja.

El a precizat că nu ne vom scăpa prea curând de dosarul cu şină.

Primesc zilnic această întrebare, când scăpăm de dosarul cu şină? Se va întâmpla lucrul acesta în ani de zile, nu se va întâmpla de azi pe mâine. Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja:

Demnitarul a mai punctat că ținta ministerului, asumată în PNRR, este migrarea a 30 de instituţii publice de nivel central în cloudul guvernamental, până la finalul anului 2026.

Burduja este ministru al cercetării, inovării și digitalizării din 3 mai.

