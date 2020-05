De Ciprian Iana,

Ministrul educației a declarat, la Digi 24, că elevii care sunt diagnosticaţi cu COVID-19 pot susţine examenele de bacalaureat sau evaluare naţională cu măsuri de siguranţă impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

“Aceştia (n.r. – copiii diagnosticaţi cu COVID-19) pot da examenul în condiţii de siguranţă, izolaţi, singuri în sala respectivă. De fapt, şi până acum se putea da examenul de bacalaureat sau evaluare naţională cu măsuri de siguranţă, chiar şi în spital. Metodologia prevede şi acest lucru”, a spus Monica Anisie.

Despre situația în care părinții unora dintre copiii care vor trebui să susțină examen se află în izolare sau în carantină, Anisie a precizat: “Mă voi sfătui în acest sens cu ministrul sănătăţii şi voi prevedea această situaţie în Ordinul comun”.

“Decizia este deja luată, şi anume că examenul de evaluare naţională începe pe data de 15 iunie şi cel de bacalaureat, pe data de 22 iunie. Noutatea pe care o avem la examenele de certificare a competenţelor profesionale”, a spus Anisie.

Întrebată de ce nu ia în calcul anularea examenelor, decizie luată în Olanda, unde evaluarea este făcută în funcție de media ciclului școlar absolvit, ministrul a declarat că sunt părinți care susțin că nu trebuie să se renunțe la aceste examene.

Recomandări Au voie patronii să oblige angajații trimiși în șomaj tehnic să muncească? Răspunsul Ministerului Muncii

“Am primit, la minister, numeroase petiţii în sensul acesta. Ştiţi foarte bine că admiterea la liceu se realizează tocmai pe baza mediei de la evaluarea naţională şi 20% contează şi mediile din gimnaziu. Dacă facem o ierarhie în sensul acesta, vom vedea că acei copii care vor susţine evaluarea naţională sunt avantajaţi, nu pe baza mediilor din V-VIII, dar ca să răspundem categoric trebuie să ascultăm toate vocile şi să luăm decizia care este cea mai bună şi în favoarea elevilor”, a subliniat ministrul educaţiei.

În plus, ministrul a declarat că, cel mai probabil, elevii care susţine examenele naţionale vor purta măşti, dar decizia în acest sens va fi luată de Ministerul Sănătăţii.

“Nu am transmis ordinul comun cu Ministerul Sănătăţii cu privire la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada revenirii elevilor pentru activităţile de învăţare sau pentru examenele naţionale. Într-adevăr trebuie să luăm măsuri prin care să nu expunem elevii şi, aşa cum am precizat, în sală vor fi maximum 10 elevi, distanţaţi fizic şi purtând într-adevăr măşti. Asta am spus încă de la început că trebuie să luăm această măsură”, a declarat ministrul educației.

Citeşte şi:

Prognoza meteo pentru 4 mai. Vreme rece, cu ploi torențiale

Ronald Koeman, selecționerul Olandei, transportat de urgență la spital

Ministrul educației: “Trebuie să ne pregătim pentru luna septembrie”. Cu cine rămân copiii după 15 mai

GSP.RO Dezvaluiri incredibile despre Becali facute de fostul deputat PSD Cristian Rizea în cartea intitulată ”Spovedania lui Rizea”

HOROSCOP Horoscop 4 mai 2020. Fecioarele sunt foarte concentrate pe propriile probleme