Războiul din Orientul Mijlociu amenință exporturile de energie

Saad al-Kaabi, care este și CEO al QatarEnergy, a precizat pentru Financial Times că impactul războiului asupra sectorului energetic ar putea duce la o explozie a prețurilor la petrol și gaze, precum și la o criză economică mondială.

„Acest război ar putea duce la prăbușirea economiilor lumii”, a declarat Saad al-Kaabi. Ministrul energiei din Qatar a avertizat că, dacă conflictul din regiune continuă, producția de energie din statele Golfului ar putea fi oprită în câteva săptămâni.

Qatar, al doilea cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, a intrat deja în situație de forță majoră, după atacurile asupra instalațiilor sale. Ministrul a explicat că atacurile cu drone asupra centralei de gaze Ras Laffan au afectat grav capacitatea țării de a exporta energie.

„Chiar dacă războiul s-ar încheia astăzi, ar dura săptămâni sau luni să revenim la normal”, a precizat el. În plus, alte state din Golf ar putea urma exemplul Qatarului și ar putea declara forță majoră în zilele următoare, ceea ce ar amplifica criza energetică globală.

În urma atacurilor, Qatar a evacuat aproximativ 9.000 de angajați de la instalațiile sale offshore și onshore. Kaabi a respins ideea că această situație ar afecta reputația Qatarului ca furnizor de încredere de GNL. „Nu credem că cineva ar îndrăzni să ne acuze că nu suntem de încredere, având în vedere că am fost bombardați”, a declarat el, adăugând că pur și simplu nu există suficient GNL pe piață pentru a compensa livrările pierdute.

Prețurile petrolului și gazelor, în creștere

Saad al-Kaabi a prognozat o creștere a prețului petrolului până la 150 de dolari pe baril, în cazul în care transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru comerțul global, vor fi blocate.

„Dacă petrolierele nu pot trece prin strâmtoare, impactul va fi devastator pentru piețele energetice și industriile conexe”, a spus Kaabi. El a mai adăugat: „Această situație va genera o reacție în lanț, de la lipsa unor produse până la închiderea fabricilor care nu pot fi alimentate”, a explicat oficialul qatarez.

Kaabi a subliniat că războiul are efecte mult dincolo de sectorul energetic. „Pe lângă energie, toate celelalte domenii de comerț dintre Golf și restul lumii vor fi afectate, ceea ce va avea un efect semnificativ asupra economiilor globale”, a declarat el.

Traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit semnificativ, iar mai multe nave au fost lovite, ceea ce a dus la creșterea costurilor de asigurare și la refuzul armatorilor de a risca tranzitul prin zonă.

