Ministrul Roman, despre lucrarea de negăsit din CV-ul său, la B1 TV: „N-am ajuns ministru la beletristică”

Florin Roman consideră că este un avantaj că nu are nicio legătură cu domeniul peste care este ministru, susținând că un astfel de ministru este preferabil în „acea zonă”, adică la Digitalizare.

„Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acel domeniu, eu îl văd ca pe un avantaj, pentru că dacă vin din acel domeniu, de regulă, dacă vă uitați în spate, majoritatea au firme, afaceri în acea zonă. Mai bine să ai un ministru fără tangență în acea zonă că există apetitul unora de a confunda banul public cu propriile afaceri. Deci, din punct de vedere al integrității, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu”, a declarat Florin Roman, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, duminică, în emisiunea de la postul B1TV.

Referitor la lucrarea pe care și-a trecut-o în CV, ministrul a spus din nou că, de fapt, nu e vorba despre o carte, ci despre o revistă, dar nici pe aceasta nu a găsit-o.

Extras din CV-ul noului ministru al digitalizării, Florin-Claudiu Roman

Ministrul, întrebat despre lucrarea din CV: „Dacă-mi permiteți și o glumă”

„Eu am venit cu precizări imediat după apariția acestei știri. Am precizat foarte clar că, potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărți publicate. Am făcut precizarea că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 cu o revistă din 2006. Practic, mai mult nu e de spus. Ăsta e adevărul. Mi-am asumat această neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat revista timp de 15 ani, neconsiderând că este foarte concludentă. Când ajungi ministru sunt lucruri bune și mai puțin bune, sunt lucruri care pot fi contestate sau nu, sunt oameni care oricâte lămuriri aduci, te cred, alții nu”, a mai explicat Roman.

Ministrul a mai spus că nici nu va continua să caute această lucrare, afirmând că „la urma urmei, eu mi-am asumat această neglijență de a nu o păstra” și a făcut apoi o glumă pe acest subiect.

„Dacă-mi permiteți și o glumă: n-am ajuns ministru la beletristică și nu e cel mai important lucru. Cel mai important lucru e că eu am făcut un lucru bun. Dacă sunt criticat pentru această neglijență, au tot dreptul cei care au criticat. Sunt persoană publică, dacă apar semne de întrebare, am ieșit și am dat explicații”, a mai spus Florin Roman, duminică seara.

