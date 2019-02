Aceasta a precizat că furnizorul de apă trebuia de la început să colaboreze cu autorităţile pentru o bună informare a cetăţenilor.

Ministrul Sănătății a spus că furnizorul de apă ar fi trebuit să anunțe Direcția de Sănătate Publică și Primăria Municipiului București ce măsuri a luat pentru a asigura calitatea apei.

„Aș vrea să aduc aminte tuturor furnizorilor de apă potabilă și nu numai că există o autoritate care se numește Ministerul Sănătății și care reglementează politici publice se sănătate, care reglementează măsuri și care e autoritate competentă în a rezolva anumite probleme. Astfel, operatorul ar fi trebuit să anunțe Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și Primăria Municipiului București despre o eventuală depășire a unor parametri sau despre anumite proceduri pe care le-a făcut pentru a asigura calitatea apei. Nu a făcut-o. DSP a avertizat furnizorul că există sesizări.

Prima sesizare a fost înregistrată în ziua de 30 ianuarie, la ora 17.41. Ultima sesizare, la 13.38, oră după care inspectorii DSP au luat legătura cu furnizorul de apă potabilă, informându-l asupra acestor sesizări și rugându-l să facă echipe comune de prelevare a probelor, lucru pe care furnizorul l-a refuzat. După comunicatul Ministerului Sănătății privind calitatea apei, au fost și alte sesizări până în jur de ora 23, legate de reacții adverse ca urmare a folosirii apei de la robinet. Deci ulterior prelevării probelor și obținerii rezultatelor, furnizorul a spus că dorește să facă echipe comune. Era prea târziu.

Împreună cu echipele de specialiști, am analizat posibilele afecte pe care utilizarea apei cu un nivel de clor foarte ridicat le pot avea asupra sănătății oamenilor. Adică există persoane hipersensibile, persoane alergice, persoane care pot să aibă tulburări respiratorii, persoane care pot dezvolta dermatite alergice. În urma discuțiilor cu acești specialiști, am făcut un comunicat de presă care se mulează exact pe comunicarea pe care DSP-ul a făcut-o Ministerului Sănătății.

Înainte ca acest comunicat să ajungă în spațiul public, am luat legătura telefonic cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pe care am informat-o despre măsurile pe care Ministerul Sănătății le va dispune. Dar aș dori să precizez, nu Ministerul Sănătății ar fi trebuit să dispună aceste măsuri, ci DSP, care nu putea să facă acest lucru în baza unei convenții, unde se specifica că, dacă se dorește a se trimite un comunicat media, acesta nu se poate face decât cu un acord prealabil a furnizorului de apă. Am mai precizat, Ministerul Sănătății nu are convenții, așa că a ales să informeze populația și să facă recomandări”, a mai spus ministrul Sănătății.

„Cred că ar fi fost un gest de mare iresponsabilitate din partea Ministerului Sănătății să dețină date și probe, care au fost analizate într-un laborator acreditat, și să nu comunice populației posibilele riscuri la care se expune consumând și utilizând această apă. Cred că s-a mers prea departe. Nu cred că suntem în faza în care să politizăm sănătatea populației”, a precizat aceasta.

„Procedurile sunt conform legii. Ministrul Apelor a avut azi o conferință, care ne-a ridicat multe semne de întrebare. Specialiștii spun că există posibilitatea ca apa să aibă o încărcătură bacteriologică foarte mare. Astfel, am cerut informări de la Ministerul Apelor și de la Ministerul Mediului. Sunt mai multe aspecte la care așteptăm răspunsuri. De aceea, după ce vom finaliza ancheta vom face o declarație de presă cu o sinteză cu ceea ce, probabil, ar fi trebuit să știm mai demult. Aș insista spre a nu politiza acțiunea”, a mai declarat Sorina Pintea.

„Apa brută furnizată de Administraţia Bazinală Argeş-Vedea către Apa Nova s-a încadrat în limitele prevăzute de lege”, a declarat luni, 4 februarie, ministrul Apelor şi Pădurilor (MAP), Ioan Deneş, în cadrul unei conferințe de presă, cea de care amintea și Sorina Pintea.