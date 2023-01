Minunea din vestul țării: 15.000 de euro cu TVA pentru o iesle de Crăciun. „Cu 27.000 de euro îți iei casă aici”

Primăria comunei Variaș, din județul Timiș a cheltuit echivalentul unei mașini noi pentru statuetele de Crăciun din fața clădirii. Edilul Nicolae Birău spune că povestea achiziției e mai complexă, conține „brazi și un show live”, care n-a fost însă promovat nici măcar pe pagina de Facebook a primăriei.

Nicolae Birău, primarul comunei Variaș. Foto: Facebook

Variașul are aproape 6.000 de locuitori și se află în partea de nord-vest a județului, între Timișoara și „nasul” de pe harta României, Sânnicolau Mare.

Concret, pe 27 octombrie 2022, a fost încheiat un contract între Primăria Variaș și firma MMC Marketing Companies SRL, în valoare de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro, pentru „Amenajare spațiu exterior Crăciun”. Cu tot cu TVA, suma se apropie de 15.000 de euro.

În preț, conform prezentării din SEAP, ar intra „iesle din lemn, dimensiune 4/3 m cu tot cu țarc, și sculpturile aferente scenei nașterii lui Iisus, compuse din: o sculptură cu pruncul Iisus așezat în pătuț, o sculptură cu Maica Domnului, o sculptură cu Iosif, o sculptură cu un măgăruș; Show live la locația montajului, în data de 1 decembrie 2022, sculptând cu drujba una dintre piese în fața spectatorilor; Brazi naturali decor: 14 bucăți”.

Localnicii nemulțumiți de achiziție, pe care o consideră „costisitoare”, s-au adresat ziarului Libertatea.

Ei spun că „s-au dat 15.000 de euro cu TVA pentru niște figurine de lemn”, iar show-ul invocat în achiziție „a fost o glumă”.

Cu 27.000 de euro îți iei casă în Variaș. Ei dau 15.000 de euro pe o iesle. Localnic din Variaș:

Aceștia menționează că, pentru ca specificațiile achiziției să fie respectate, mielul din scena biblică a fost sculptat la fața locului, însă „doar în fața unor angajați din Primărie”.

Mielul care urma să fie cioplit cu drujba în fața localnicilor, însă „doar câțiva angajați ai Primăriei” au văzut show-ul

Evenimentul n-a fost promovat deloc nici pe pagina de Facebook a Primăriei, nici pe cea a edilului din localitate, Nicolae Birău (PRO România).

„Nu s-a știut de eveniment”

La o ședință a Consiliului Local din 22 decembrie 2022, primarul a fost luat la întrebări pentru respectiva achiziție.

„Nu s-a știut de eveniment”, i se spune primarului, căruia i se aduce în vedere că prețul ajunge, cu tot cu TVA, la peste 70.000 de lei, adică aproape 15.000 de euro. „Le puteam spune măcar copilașilor”, zice o voce.

„Au fost copilași”, e replica primarului. „Și eu am fost”, adaugă el. Discuțiile sunt la ședința online, după minutul 22.

Alte două contracte mari cu aceeași firmă

Localnicii spun că aceeași firmă a câștigat alte două contracte mari, de 235.000 de lei împreună, în 2020 și 2021, pentru „întreținere spații verzi”.

235.000 de lei înseamnă aproape 50.000 de euro.

Asta, deși firma primăriei, Prima Variaș, are în rapoartele de final de an, atât în 2020, cât și în 2021, „lucrări de întreținere a spațiilor verzi”.

(facsimil)

Societatea care a adus ieslea a câștigat și întreținerea spațiilor verzi în comună în anii în care firma din subordinea primăriei susține că a întreținut și spațiile verzi

Avans de mii de euro, constructorul n-a făcut nimic

O altă nemulțumire a localnicilor este trecută într-un raport al Curții de Conturi din 2022.

Astfel, o firmă locală a câștigat două contracte pentru o hală în piața locală și un grup sanitar. Cost, 76.000 de lei, plus 113.050 de lei. Total, 37.000 de euro.

Din cei 37.000 de euro, Primăria a plătit avans 30% pentru ambele lucrări, însă nu s-a făcut nimic.

Primarul a spus că va recupera avansul în instanță. Dar ce zice despre iesle?

Imagine recentă din piața din Variaș, care a rămas fără hală, după ce firma a luat avansul de 30% și n-a mai făcut nimic

„Am cumpărat, nu am închiriat”

Libertatea: Domnule primar, aș vrea să vorbim despre ieslea care a costat 60.000 de lei fără TVA.

Nicolae Birău: A fost vorba de un ansamblu, acea căsuță pe care am cumpărat-o, nu am închiriat-o. Lucrat totul manual. Apoi au fost toți brazii… au fost 14 brazi în toată comuna, din aceia mari de tot.

– Am văzut că era inclus în preț și un show live, care lipsește de pe canalele de informare, iar unii localnici nu știau să fi avut loc.

– Pe data de 1 decembrie, chiar în fața Primăriei, a fost făcut Pruncul, sculptat chiar acolo, pentru că a durat vreo 4 ore. Cred că atât s-a lucrat la el, din drujbă, deci tot pachetul a costat atâta. A fost totul manual, am demontat, la anul va fi montat într-un alt sat aparținător.

– Totuși, a costat 12.000 de euro…

– Anul trecut am adus un patinoar care a costat de 3 ori mai mult. Anul ăsta am zis să venim cu ceva care să fie punctual, cu bucurie a Crăciunului… Nu contest că e prea mult sau prea puțin, clar că puțin nu este, dar e un preț prin care să fie evaluată munca acelui om. Același lucru l-am văzut și la Timișoara – o iesle pe care au pus-o mai mulți ani. Adică am luat-o pentru o mai lungă perioadă.

– OK. Totuși, există vreo imagine din acel moment, în care s-a sculptat? Chiar eram curios, nu apare pe nicăieri, pe Facebook… Nu a fost promovată deloc.

– Exact cum am vorbit… Poate că promovarea a fost mai deficitară. Dar în mijlocul satului, ziua, au trecut oameni, copilași, a fost interesant și pentru adulți. Da, n-a fost promovat, poate că trebuia promovat mai mult. Dar nu le poți acoperi pe toate, și partea de promovare.

Așa arată scena biblică din fața Primăriei Variaș (Timiș)

Spune că va recupera banii în instanță

– OK. Am văzut că aceeași firmă a avut și două contracte pe spații verzi care însumează 235.000 de lei. Înțeleg că Primăria Variaș are propria firmă care se ocupă și de spații verzi. Cum explicați?

– Au fost acum vreo 3 ani. Au venit și au făcut… în centrul Variașului, pe o bucată de un kilometru și jumătate, e făcută o zonă cu gazon, cu plante, era costul de întreținere… Am încercat să intervenim primăvara ca să lungim viața plantelor, sunt mii de metri pătrați. E o zonă foarte frumoasă.

– Dar de ce a venit firma și nu a făcut firma primăriei?

– Păi, Prima Variaș gestionează apa și canalul. La firma Primăriei nu avem oameni pregătiți să mențină ei și spațiile verzi. Totuși, oamenii ăștia sunt doar 15, nu stăpânesc ei tehnica…

– Întrebarea v-am pus-o și pentru că mă uitam pe raportul de activitate de la Prima Variaș și acolo apare că fac lucrări de întreținere a spațiilor verzi în Variaș în aceeași perioadă.

– Ei fac niște lucrări minime, taie cu trimmerele între asfalt și șanțurile de apă. Adică pe marginea drumului. Prima Variaș mănâncă între 300.000 și 500.000 de lei pe an. Ei nu pot face însămânțare, reparații pe aspersoare, pe pompe, pe tratamente și așa mai departe.

– Și ultima întrebare, mă uitasem pe un raport de la Curtea de Conturi referitor la o hală și o toaletă de la piață pentru care s-a dat 30% avans și nu s-au făcut.

– Ăștia sunt constructorii în ziua de azi! Eu chiar am sesizat asta la Curtea de Conturi. A venit o firmă care nu și-a făcut treaba. Nu a făcut vreo recepție a lucrării că, Doamne, nu există. Nu s-a respectat contractul. Noi chiar am trimis somații. Mergem în instanță, că n-au răspuns.

– Ați recuperat banii?

– Suntem în instanță. S-au calculat sumele cu tot cu penalități, în instanță, apoi mergem la executor. Dar niciunde nu s-a dat că acele clădiri s-au făcut și nu erau. Avansul de 30% s-a dat pentru că așa e legea.

Jurnaliștii Libertatea i-au cerut primarului Birău imagini cu show-ul live, însă n-au primit nimic în ultima săptămână.

