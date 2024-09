„Autorul român Mircea Cărtărescu a devenit scriitor rezident la Universitatea Columbia din New York. Acesta va preda studenților cursul „Postmodernism vs. Tiranie: O revoluție literară românească”. Cursul va examina generația legendară a anilor 1980 (generația în blugi) în literatura română și relația ei cu generația Beat în poezia americană, pe de o parte, și cu postmodernismul american în ficțiune, pe de altă parte”, a transmis ambasada.

Cărtărescu, multipremiat, în peste 40 de ani de activitate

Mircea Cărtărescu, poet, prozator, eseist, critic literar şi publicist, s-a născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti în 1980.

În cei peste 40 de ani de carieră, Mircea Cărtărescu a publicat peste 40 de cărți și a fost tradus în peste 25 de limbi. Cărţile sale au fost premiate în România, printre alții, de Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România şi din Republica Moldova, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti și Asociaţia Editorilor din România. Primul volum a fost „Faruri, vitrine, fotografii”, în 1980.

Cea mai recentă carte a sa, „Solenoid”, a fost distinsă cu Premiul Literar Dublin (2024) și a fost numită una dintre cele mai bune cărți ale anului 2022 de către The New Yorker, Publishers Weekly, The Financial Times și Words Without Borders.

Recomandări Ce alcoolemie aveau tinerii ucişi de Vlad Pascu. Avocatul şoferului drogat spune că victimele erau băute, dar Sebi Olariu nu consumase deloc alcool în acea seară

El a câștigat peste 20 de premii internaționale, inclusiv Premiul Los Angeles Times Book Prize (2023), Premiul FIL (2022), Premiul Thomas Mann (2018), Premiul de Stat Austriac (2015), Premiul Mondello (2024) și Premiul Formentor (2018).

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO NATO a anunțat demisia lui Mircea Geoană din funcția de secretar general adjunct: „Munca sa cu partenerii a adus beneficii importante”

Urmărește-ne pe Google News