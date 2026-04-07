În urmă cu 16 ani, mai exact la finalul anului 2010, Mircea Lucescu a stat de vorbă cu Gazeta Sporturilor despre momentul în care se gândește să se retragă. Un moment care, așa cum și-a dorit marele antrenor, nu a venit niciodată. Căci el a murit la câteva zile după ce a fost luat cu ambulanța de la antrenamentul echipei naționale de fotbal, pe care o pregătea!

„Cei care am trăit o viață pe gazon suntem prea bătrâni să mai părăsim fotbalul. Bobby Robson, de exemplu, a renunțat o vreme, apoi, ajungând într-un supermarket, s-a gândit: «Ce caut eu aici?». Și s-a întors, deși era bolnav. Nu poți să te oprești. Degeaba zici că visezi să te retragi la un moment dat… Nu poți, pur și simplu! N-ai nevoie de liniște. Ai nevoie de tot ce îți dă fotbalul. De tensiune, emoție, adrenalină… Noi, antrenorii, trăim de două ori mai intens decât oamenii normali. Emoțiile noastre pot fi comparate cu cele pe care le simți la coridă”, spunea Mircea Lucescu în anul 2010 în Gazeta Sporturilor.

Mai mult decât atât, antrenorul a afirmat că nu se va retrage niciodată din fotbal: „În nici un caz eu nu mă retrag! Niciodată! Ce să fac? Fotbalul e viața mea și mă ține viu. M-aș retrage dacă m-aș simți inutil, dacă aș simți că lumea mă dezaprobă… Antrenorii sunt ca actorii. Nu se retrag! Nu vreau să ajung ca Brigitte Bardot să plimb câini”!

Întrebat dacă s-a gândit vreodată la ultimul meci pe banca tehinică, mai ales că a avut probleme de sănătate și în urmă cu mai mulți ani, Mircea Lucescu afirma că este nemuritor.

„Nici o clipă! Nici chiar în momentele grele. Problemele de sănătate? Nici nu am știut că există, erau doar o glumă pentru mine, nu le-am luat în seamă. Eu și Ferguson suntem nemuritori! Nu te gândești că o biată arteră se poate înfunda. Fotbalul înseamnă viață concentrată la maximum. Nu ai timp de propriul corp, nici nu-l simți, nu-l bagi în seamă. Momentele de pe gazon sunt extraordinar de intense. Se joacă totul și nu e vreme de pauze”, spunea în anul 2010 Mircea Lucescu în Gazeta Sporturilor.

Reporterul care l-a intervievat i-a adus aminte antrenorului de Jock Stein, mentorul lui Alex Ferguson care a murit pe teren.

„E cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trecut prin absolut tot în viață acolo, în mijlocul luptei”, a mai afirmat în trecut Mircea Lucescu.

