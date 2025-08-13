Incendiul a izbucnit luni seara

Mircea locuia în Tres Cantos de aproape 20 de ani. Era căsătorit și avea doi copii de 14 și 18 ani. Lucra ca mecanic și deținea o firmă de transporturi.

Focul a început la ora 19.45, în condiții propice propagării rapide. Temperaturile ridicate, umiditatea scăzută și vântul puternic au favorizat extinderea flăcărilor.

Carlos Novillo, consilier în Comunitatea Madrid, a declarat: „O avansare cum nu am mai văzut niciodată”. Focul s-a extins pe 6 km în doar 40 de minute.

Mircea a încercat să salveze caii

Când a aflat de incendiu, Mircea s-a grăbit la centrul ecvestru pentru a ajuta. A intrat în grajduri să elibereze animalele, dar a fost prins de flăcări.

Un elicopter l-a găsit în viață și l-a transportat la spital. Avea arsuri pe 98% din corp și probleme respiratorii grave din cauza fumului inhalat.

Din păcate, Mircea nu a supraviețuit rănilor. Primarul din Tres Cantos, Jesús Moreno, a confirmat: „Starea lui când a fost transportat la spitalul La Paz era gravă și, din păcate, trebuie să regretăm pierderea și decesul său”.

Comunitatea îl omagiază pe Mircea

Apropiații lui Mircea l-au descris ca pe un om minunat care și-a demonstrat calitățile până în ultima clipă. Au deschis un cont bancar pentru donații destinate familiei îndoliate.

De asemenea, s-a lansat o campanie pe site-ul de strângere de fonduri GoFundMe pentru repatrierea corpului în România. Mama lui Mircea locuiește în Tulcea, orașul său natal. Campania a strâns deja aproape 11.000 de euro, la ora redactării acestui articol, din 464 de donații.

Campania descrie gestul lui Mircea drept „un act de curaj și iubire” care i-a costat viața. Familia sa se confruntă acum atât cu durerea pierderii, cât și cu dificultăți financiare.

Incendiul a distrus grajdul și aproape 20 de cai

Pe lângă pierderea tragică a lui Mircea, incendiul a provocat pagube materiale semnificative. Grajdul a fost distrus complet, iar aproape 20 de cai au murit carbonizați.

Proprietarul grajdului, un bărbat de 83 de ani, a fost rănit și transportat la spital cu traumatisme toracice. Din fericire, starea sa s-a ameliorat și a fost externat marți.

Deși condițiile meteorologice au favorizat propagarea rapidă a focului, autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauza exactă a izbucnirii incendiului.

