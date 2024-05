Prin intermediul avocatului ei, artista a anunțat că va lua măsuri deoarece susține că a suferit „daune de imagine”. „Cineva va trebui să răspundă pentru toate daunele pe care clienta mea le-a suferit, acestea fiind daune morale, în special daune de imagine.

Deci apreciem că cineva va trebui să răspundă şi să ceară scuze public pentru toată trauma pe care clienta mea a suferit-o. Rămâne să ne consultăm şi să luăm o decizie în acest sens”, a declarat Katia Cicala, avocata Xoniei, conform antena3.ro.

Întrebată cine ar trebui să plătească în acest caz, avocata a răspuns: „Este foarte greu de spus în acest moment cine, pentru că, stând şi analizând în detaliu problema, poate să fie producătorul testelor respective, autoritățile care l-au pus, autoritatea care a verificat gradul de eroare al acestui aparat. Nu ştiu. Rămâne să ne consultăm şi vă vom anunţa când vom lua o decizie”.

Ce a declarat poliția în iunie 2023, când Xonia a ieșit pozitiv la Drugtest

În urmă cu un an, Poliția a transmis că artista a fost oprită în trafic, unde oamenii legii au constat că era sub influența alcoolului și a drogurilor. „La data de 23 iunie a.c., în jurul orei 4.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de către o femeie, pe o stradă din sectorul 2”, a transmis Brigada Rutieră într-un comunicat.

Recomandări REPORTAJ. La nouă luni de la exploziile din Crevedia, oamenii acceptă posterul primarului pe poartă și oferta de despăgubiri a patronilor stației GPL: „Nu e de-ajuns, dar ce să facem?”

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana care conducea autovehiculul se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, dar și că nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României”, se mai arată în comunicat.

Ce a declarat Xonia după ce a ieșit pozitiv la Drugtest

Imediat după incidentul din iunie 2023, Xonia a mers la două clinici private din București pentru a efectua analizele. Rezultatele au arătat că artista nu consumase substanțe interzise. Primul set de analize l-a făcut la ora 7 dimineața, imediat după ce a plecat de la secția de Poliție, iar cel de-al doilea set de analize a fost făcut în aceeași zi, la ora 18.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Nu am fost nici beată, nici drogată. Nu am consumat droguri în viața mea. Am și o problemă de sănătate și nu aș putea să fac asta nici prin absurd. De o săptămână nu pot să mai dorm, iau calmante. Nu m-am urcat la volan crezând că o să existe acest rezultat”, a declarat Xonia la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Recomandări Fostul șef SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă şi avocatul Doru Trăilă, plasaţi sub control judiciar, după aproape 15 ore de audieri la DNA

În emisiunea de la PRO TV, cântăreața a venit însoțită de avocata ei. Avocata Xoniei a declarat: „I-a ieșit o alcoolemie de 0,25 în aerul expirat. Înseamnă că a băut un pahar cu vin seara, cu șase ore înainte. Dacă știa, nu s-ar mai fi urcat la volan. La testul drog din salivă a ieșit prezență substanță activă cocaină. Jumătate dintre testele făcute de Poliția Română anul trecut au ieșit fals pozitive. Sunt oameni afectați de rezultatele false ale acestor teste“.

„Nu m-am urcat la volan crezând că va fi ceva în aerul expirat, a fost o greșeală de-a mea. Domnul polițist a fost foarte ok, eu nu am avut nimic de ascuns, am dat actele”, a mai spus Xonia.

Urmărește-ne pe Google News