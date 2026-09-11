În dimineața zilei de marți, 11 septembrie 2001, o serie de atacuri teroriste coordonate au zguduit din temelii Statele Unite ale Americii și au redefinit ordinea geopolitică globală. Patru avioane comerciale de pasageri care decolaseră de pe aeroporturile de pe coasta de est au fost deturnate de mici echipe de teroriști, fiind transformate în rachete ghidate împotriva unor clădiri emblematice ale puterii economice și militare americane.

Cum s-au produs atentatele din SUA de la 11 septembrie

Două aeronave au lovit Turnurile Gemene ale complexului World Trade Center din New York. Primul impact a avut loc la turnul de nord, iar cel de-al doilea la turnul de sud, la o diferență de doar 17 minute. Exploziile au declanșat incendii devastatoare care au blocat sute de persoane la etajele superioare, transformând peisajul zgârie-norilor într-o capcană mortală. În mai puțin de două ore de la prima lovitură, ambele turnuri de 110 etaje s-au prăbușit complet, învăluind Manhattanul în nori denși de praf și dărâmături, potrivit BBC și The Conversation.

În paralel, cel de-al treilea avion deturnat a lovit fațada vestică a Pentagonului, sediul central al Departamentului Apărării din apropierea capitalei Washington DC. Cea de-a patra aeronavă s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii și echipajul au ripostat eroic la bord pentru a prelua controlul de la teroriști. Se crede că această din urmă aeronavă avea ca țintă clădirea Capitoliului din Washington.

Bilanțul tragic al celei mai sângeroase zile

Amploarea pierderilor de vieți omenești a făcut din 11 septembrie cel mai sângeros atac terorist din istorie. În total, 2.977 de persoane și-au pierdut viața, fără a-i include pe cei 19 atacatori suicidari. Toți cei 246 de pasageri și membri ai echipajelor de la bordul celor patru avioane au murit în momentul impactului.

La World Trade Center s-a înregistrat cea mai mare tragedie, cu 2.606 persoane decedate pe loc sau ulterior din cauza rănilor grave. În momentul primului impact, în cele două turnuri se aflau aproximativ 17.400 de oameni. Deși 18 persoane au reușit să se salveze din etajele de deasupra zonei de impact din Turnul de Sud, în Turnul de Nord nu a existat niciun supraviețuitor deasupra punctului de lovire. La Pentagon au murit 125 de persoane. Victimele proveneau din 77 de țări, iar serviciile de urgență din New York au plătit un tribut uriaș, pierzând 441 de salvatori.

Cea mai tânără și cea mai vârstnică victimă a atentatelor de la 11 septembrie

Cea mai tânără victimă a fost Christine Lee Hanson, în vârstă de doar doi ani, iar cea mai în vârstă a fost Robert Norton, de 82 de ani, ambii fiind pasageri la bordul avioanelor deturnate. Însă bilanțul tragic nu s-a oprit în acel septembrie: praful toxic și fumul degajate de prăbușirea turnurilor au provocat ulterior afecțiuni respiratorii și oncologice severe în rândul salvatorilor și al locuitorilor, numărul deceselor ulterioare depășind de peste trei ori numărul victimelor din ziua atacului.

Arhitecții terorii și răspunsul militar al Washingtonului

Atentatele au fost concepute și organizate de rețeaua extremistă islamistă al-Qaeda din Afganistan. Liderul grupării, Osama Bin Laden, împreună cu ideologul Khalid Sheikh Mohammad, considerat creierul operațional al plotului, au coordonat recrutarea și antrenarea celor 19 teroriști, unii dintre aceștia urmând cursuri de pilotaj chiar în SUA.

Echipele de atac au fost formate din 15 cetățeni din Arabia Saudită, doi din Emiratele Arabe Unite, unul din Egipt și unul din Liban. Ca reacție imediată, președintele american George W. Bush a ordonat invadarea Afganistanului în octombrie 2001, în fruntea unei coaliții internaționale, pentru demolarea infrastructurii al-Qaeda.

Osama Bin Laden a fost localizat și eliminat de forțele speciale americane abia în 2011, în Pakistan. Khalid Sheikh Mohammad a fost capturat în 2003 și transferat ulterior la baza militară americană de la Guantanamo Bay. După decenii de proceduri legale amânate și negocieri eșuate pentru recunoașterea vinovăției în schimbul evitării pedepsei cu moartea, procesul său militar este programat pentru iunie 2028.

11 septembrie a generat așa-numitele amintiri de tip „flashbulb”

Urmările atacurilor au reconfigurat radical aviația civilă și normele globale de securitate. În SUA au fost create instituții fundamentale precum Department of Homeland Security și Transportation Security Administration. Curățarea zonei „Ground Zero” din New York a durat mai bine de opt luni, iar în locul fostelor turnuri au fost construite un memorial național și complexul One World Trade Center („Freedom Tower”). Cu o înălțime simbolică de 541 de metri (1.776 de picioare, trimitere la anul independenței SUA), noua clădire depășește înălțimea turnului nordic original.

Din punct de vedere psihologic și social, data de 11 septembrie a generat așa-numitele amintiri de tip „flashbulb” – amintiri extrem de vii și detaliate despre momentul exact în care fiecare persoană a aflat vestea tragică. Sloganul „Never Forget” (Să nu uităm niciodată) s-a transformat dintr-un strătăt de doliu personal într-un angajament de păstrare a lecțiilor istorice pentru generațiile care nu au trăit direct acea zi.

Cronologia evenimentelor din 11 septembrie 2001

Ora 08:00 – 08:20: Patru avioane comerciale de pasageri decolează de pe aeroporturile din Boston, Newark și Washington DC. La scurt timp după decolare, echipele de teroriști preiau controlul asupra aeronavelor.

Ora 08:46: Zborul 11 American Airlines lovește turnul de nord al World Trade Center din New York, provocând o explozie masivă între etajele 93 și 99.

Ora 09:03: Zborul 175 United Airlines lovește turnul de sud al World Trade Center între etajele 77 și 85. Impactul este transmis în direct la televiziunile internaționale.

Ora 09:37: Zborul 77 American Airlines se prăbușește peste latura vestică a clădirii Pentagonului din Arlington, Virginia, provocând un incendiu violent.

Ora 09:59: Turnul de sud al World Trade Center se prăbușește în doar 10 secunde, la 56 de minute după ce a fost lovit.

Ora 10:03: Zborul 93 United Airlines se prăbușește pe un câmp din Shanksville, Pennsylvania, după ce pasagerii au atacat cabina piloților pentru a bloca teroriștii din drumul spre Washington.