Analiza a evaluat capacitatea acestor sisteme de a filtra propaganda rusă și de a respinge dezinformările venite de la Kremlin.

Eșecul major al Mistral

Echipa de experți a adresat sistemelor 75 de întrebări în trei limbi diferite, acoperind 14 subiecte geopolitice fierbinți.

Printre acestea s-au numărat narațiuni false repetate obsesiv de Moscova, cum ar fi „evacuarea legală” a copiilor ucraineni din zonele de conflict sau mitul conform căruia NATO ar fi promis că nu se va extinde spre est după reunificarea Germaniei.

Răspunsurile au fost notate pe o scară de la 1 (validarea dezinformării) la 5 (răspuns echilibrat și corect).

Rezultatele au fost dezastruoase pentru mândria industriei tehnologice europene. Toate cele patru versiuni ale Mistral AI testate au picat testul de vigilență, obținând punctaje extrem de mici în identificarea discursului rusesc.

În cel puțin 12 cazuri, chatboții Mistral au oferit răspunsuri bazate direct pe informații provenite de la canale de propagandă recunoscute, precum Russia Today și Sputnik News.

O problemă de securitate cibernetică

Mistral este promovat intens ca fiind principalul concurent european în fața giganților americani. Cu toate acestea, vulnerabilitatea sa în fața manipulării estice nu reprezintă o noutate.

În aprilie 2026, o investigație realizată de platforma americană de rating NewsGuard a arătat că Le Chat (chatbot-ul celor de la Mistral) a redistribuit afirmații false dictate de Moscova în 50% din cazurile în limba engleză și în 56,6% din cazurile în limba franceză.

Dezinformările vizau nu doar Rusia, ci și interesele Iranului și ale Chinei. Conform experților NewsGuard, vinovatul principal este rețeaua de dezinformare „Pravda” (cunoscută și sub numele de Portal Kombat).

Această structură controlează 370 de site-uri web (dintre care 286 erau active în aprilie 2026), având ca scop principal inundarea motoarelor de căutare și a algoritmilor de inteligență artificială cu narațiuni pro-ruse.

Mize politice și militare uriașe

Vulnerabilitatea tehnologiei Mistral ridică semne mari de întrebare, având în vedere că firma franceză a semnat deja parteneriate strategice la nivel înalt.

La începutul acestui ani, Guvernul Franței a încheiat un acord cu compania pentru a-i integra sistemele de inteligență artificială direct în forțele armate, instituțiile publice, ministere și serviciile secrete.

De asemenea, portofoliul de clienți ai companiei include entități de importanță critică precum gigantul din industria aerospațială și de apărare Airbus, producătorul auto BMW sau guvernul Luxemburgului.

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