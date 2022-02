Cele două au negat acuzațiile, susținând că ar fi fost victimele unei înscenări și de fapt și-au făcut manichiura acolo pentru „a verifica calitatea serviciilor”, că au plătit, dar nu au primit bon. „Justificări lipsite de credibilitate”, au apreciat judecătorii.

În vara anului 2019, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC) Timiș s-a aflat în centrul unui scandal de corupție, după ce două dintre funcționare, una dintre ele fostă șefă a instituției, au fost acuzate de DNA pentru luare de mită. Ancheta DNA se suprapunea cu o stare tensionată la nivelul CJPC Timișoara, la acea dată fiind în curs anchete interne și sesizări reciproce între angajați. Un detaliu de care cele două funcționare puse sub acuzare aveau să se folosească în fața instanțelor, invocând înscenarea și premeditarea.

Totul a pornit de la o ojă

În aprilie 2019, fiica unui comisar din cadrul CJPC Hunedoara, studentă la Timișoara, a mers la un salon de înfrumusețare pentru servicii de manichiură, pentru care a plătit 70 de lei, în condițiile în care tariful precizat pe site era de 60 de lei. Ulterior, nemulțumită că oja de pe una dintre unghii i s-a deteriorat, tânăra i-a povestit mamei care și-a anunțat colegii de la Timișoara, înaintând și o reclamație.

Peste o lună, doi comisari de la Protecția Consumatorului Timiș, Marinela Iliaș și Maria Pârvulescu, au descins la sediul salonului aflat în incinta Bega Shopping Center. Cele două au preluat prima dintre reclamații, care viza nemulțumirea fiicei colegei de la Hunedoara. După sosirea la salon, Mariana Iliaș, a plecat la scurt timp, cea care s-a ocupat de verificări fiind Maria Pârvulescu. A constatat mai multe nereguli, astfel că a întocmit o invitație prin care l-a chemat pe reprezentantul societății la sediul CJPC.

Un an de servicii la salon, în contul amenzii de 9.500 de lei

După ce a terminat controlul, observând că una dintre angajatele salonului că nu are cliente, Maria Pârvulescu i-a solicitat „un spălat și un coafat”. În timp ce funcționara CJPC era spălată pe cap, patroana salonului și-a anunțat contabila societății că are control de la Protecția Consumatorului și a rugat-o să se ocupe ea de formalități, împuternicind-o în acest sens. Imediat, femeia a venit la salon. Când a intrat, comisarul CJPC era în toiul coafatului.

„Am rămas șocată, am mai stat vreo cinci minute, după care am plecat. Am revenit a doua zi la salon și le-am întrebat pe fete cum de doamna comisar se afla pe scaun și dacă a plătit serviciile oferite. V. mi-a spus că nu, nici măcar nu s-a oferit să plătească și atunci i-am spus că nu este frumos să oferim servicii comisarilor, fiindcă fac abuz de funcție”, a declarat în fața judecătorilor cea care a formulat denunțat comportamentul celor două funcționare.

Împuternicită să reprezinte salonul, femeia s-a deplasat trei zile mai târziu la sediul CJPC Timiș, unde s-a întâlnit cu cele două funcționare care trebuiau să soluționeze reclamația. A primit o copie de la reclamația clientei fiică de comisar.

Mi-au spus că trebuie să rog societatea să plătească suma de 65-70 de lei în contul doamnei C.A. (comisarul CJPC din Hunedoara, n.r.) fiindcă fiica nu avea cont, deoarece are oja sărită de pe arătător. În tot acest timp Pârvulescu Maria mi-a spus că-mi face serviciu să nu închidă salonul, dar societatea îi rămâne datoare cu 9.500 de lei, cuantumul amenzii. Declarație denunțătoare:

În acel moment, contabila a pornit înregistrarea discuției. Drept mulțumire că au primit doar un avertisment, angajatele salonului trebuiau să le asigure celor două funcționare servicii de coafat, manichiură și pedichiură în mod gratuit, timp de un an, susține denunțătoarea. Ulterior, au solicitat și servicii de epilat.

Tuns, „crețuri afrodiziace” și epilat definitiv

Potrivit datelor din dosar, până la organizarea flagrantului delict, cele mai multe servicii au fost oferite comisarului Pârvulescu. Pe lângă coafat sau manichiură, aceasta a solicitat și ședințe de epilare definitivă. Audiate de procurori, angajatele salonului au declarat că de fiecare dată „doamnele se ridicau, mulțumeau și plecau fără să întrebe cât costă”.

Într-una dintre zile, Pârvulescu le-a solicitat angajatelor salonului un coafat atât pentru ea, cât și pentru fiica ei. Nu știa că DNA intrase deja pe fir. Funcționara a sunat reprezentanta salonului pentru a-i face programarea, însă cum aceasta se afla în concediu i-a cerut să sune direct la salon. Discuția a fost interceptată.

„V., angajata salon: Salon S., bună ziua!

Pârvulescu Maria (P.M.): Bună ziua, cu doamna V. sau domnișoara?

V. : Eu sunt, spuneți vă rog.

P.M.: Maria Pârvulescu sunt, de la OPC.

V: Bună ziua.

P.M.: Bună ziua. Cum lucrați săptămâna asta?

V.: De dimineață.

P.M.: De dimineață… pentru mâine aveți ceva liber? Aș vrea… stați să vă spun ce vreau…

V.: Sigur.

P.M.: pentru fată un tuns, un tuns drept, deci are păr lung, mai scurtat un pic și vrea crețurile alea, părut ăla creț, creț, afrodiziac sau cum se…?

V.: Afro.

P.M.: Afro, da.

V.: Uuuu… dar să știți că durează cam trei ore să-i fac afro și costă 300 de lei.

P.M.: Auăleu… păi că… am vorbit cu doamna A. și o zis că…

V. : Da.

P.M.: Da, da, da…

V: Durează trei ore.

P.M.: ( n.n. vorbește cu altcineva) – Mădă, auzi durează trei ore…

Discuția continuă cu stabilirea orei și precizarea funcționarei OPC că ea nu dorește decât „spălat și aranjat”.

Ulterior, aceeași funcționară îi spune reprezentantei salonului că își dorește un epilat definitiv. Cum salonul respectiv nu asigura astfel de servicii, au apelat la colegele de la alt salon. Maria Pârvulescu a mers la o primă ședință, plata fiind făcută de reprezentanta salonului care a scăpat de amendă. Apoi, și Marinela Iliaș, cealaltă colegă, comisar din echipa de control, a cerut epilare definitivă pentru nora sa. Conversația a fost interceptată. Aceasta îi spunea soacrei că ar fi „destul de scumpuț”, iar soacra îi răspunde: „asta rămâne în treaba mea. Problema-i dacă vrei”.

Explicația denunțătoarei: „Șocul, tupeul și nesimțirea să ceri mită”

Trimise în judecată, sub control judiciar, pentru luare de mită, cele două funcționare ale OPC au susținut că sunt victime ale unei înscenări a denunțătoarei. În realitate, reprezentanta salonului, după ce a aflat despre pretențiile celor două funcționare a mers la șefa CJPC pentru a le reclama și ulterior a anunțat autoritățile.

Un gest firesc de a denunța fapte de corupție, au apreciat atât procurorii DNA, cât și judecătorii Tribunalului Timiș, respectiv ai Curții de Apel Timișoara.

Denunțătoarea a fost supusă unui tir de întrebări cu ocazia audierilor în instanță de către avocații celor două funcționare. Întrebată fiind ce a determinat-o să înregistreze prima discuție cu funcționarele, în condițiile în care atmosfera din birou era destinsă, denunțătoarea a replicat: „Șocul, tupeul și nesimțirea să ceri mită. Am avut încrederea că există totuși legislație și pentru funcționarii din cadrul comisariatului și mi s-a părut nedrept și să primești salariu de la stat și să ceri și mită și servicii”.

Femeia a precizat că, la scurt timp după control, a fost nevoită să îi cumpere și un bilet de avion Mariei Pârvulescu, pe ruta Timișoara-București. A subliniat că Maria Pârvulescu era cea care „storcea de bani fetele de la salon”, în timp ce Marinela Iliaș a beneficiat de o singură ședință de manichiură. Programarea pentru nora acesteia nu s-a mai concretizat pentru că a intervenit DNA.

Apărarea funcționarelor: „Am făcut această manichiură cu scopul de a verifica calitatea serviciilor”

Cele două acuzate au invocat premeditarea, înscenarea și insistența martorei denunțătoare în a le oferi servicii de înfrumusețare la salonul controlat.

Pârvulescu a susținut că de fapt nu a mers decât de două ori la salonul pe care l-a controlat și că de fiecare dată ar fi lăsat bani fetelor, fără să-i fie eliberat bon fiscal. În privința epilatului, a invocat că auzise că toate saloanele au o ofertă cu prima ședință gratuită.

De partea cealaltă, Marinela Iliaș a recunoscut că i s-a făcut manichiura, însă a declarat că a acceptat din cauza insistențelor și că ar fi lăsat și ea bani pe masa angajatei.

„Am făcut această manichiură cu scopul de a verifica calitatea serviciilor de la salon și din pură curiozitate. Plata serviciului de manichiură am făcut-o la doamna, la masă, pentru că știam că este venită din concediu ca să mă facă la unghii, motiv pentru care i-am lăsat banii pe masă”, a declarat Iliaș în instanță.

În privința ședinței de epilat pentru noră, a susținut că a fost „o simplă programare”.

În opinia judecătorilor, cele două funcționare OPC nu au oferit explicații credibile.

„Conduita în speţă nu a fost determinată de martora denunţătoare, ci de disponibilitatea inculpatelor de a obţine diverse avantaje prin prisma calităţii de comisar în cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor”, au motivat magistrații Curții de Apel Timișoara.

Găsite vinovate pentru luare de mită, Maria Pârvulescu și Marinela Iliaș a fost condamnate definitiv, pe 11 februarie, de Curtea de Apel Timișoara la 3, respectiv 2 ani de închisoare cu suspendare. În plus li s-a interzis dreptul de a ocupa o funcție publică timp de doi ani.

Citeşte şi:

DGASPC Vrancea, bănuită că dă copii în plasament, pe bani, unor asistenți maternali care-i exploatează

Inspecția Judiciară confirmă: se fac verificări în cazul procurorului brăilean Dan Sarău, care i-a dat unui jurnalist mesaje protectoare la adresa șefului poliției

Vanghelie, mesaj pentru Piedone, după ce a auzit că l-ar fi „turnat” la DNA: „În general, ce dai, aia primești”

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro O adolescentă vedetă pe Tiktok, hărțuită de un tânăr de 18 ani. Tatăl ei l-a împușcat mortal. ”L-am auzit și când am ridicat privirea era o gaură în ușă”

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Reghe, "prizonier" cu Anamaria Prodan! Femeia i-a interzis să facă un lucru normal în căsnicie: "Ce vrei tu, mă?"