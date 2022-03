Președintele Vladimir Putin (69 de ani) a apărut pe Arena Lujniki, la „evenimentul patriotic”, după spectacolul grupului Liube.

În discursul său din cadrul evenimentului, Putin a subliniat că „stoparea genocidului populației din Donbas este principalul obiectiv al operațiunii militare speciale ruse din Ucraina”.

Potrivit liderului de la Kremlin, „împotriva locuitorilor din Donbas care nu au fost de acord cu lovitura de stat din 2014 au fost organizate operațiuni militare punitive”.

„Au fost imediat supuși bombardamentelor sistematice cu tunuri, lovituri aeriene. Acesta este ceea ce se numește genocid”, a adăugat Putin.

„Salvarea oamenilor de genocid, scopul operațiunii militare din Ucraina”

„Salvarea oamenilor de această suferință, de acest genocid, este principalul motiv al operațiunii militare pe care am lansat-o în Donbas și în Ucraina. Acesta este tocmai scopul”, a spus Putin, citat de agenția rusă Interfax, care estimează la 200.000 de oameni numărul celor prezenți pe stadion, dar și în afara acestuia.

Putin a dat asigurări că „autoritățile ruse știu ce trebuie făcut în continuare. Cu siguranță vom implementa toate planurile. Niciodată nu am fost așa de uniți”.

În timpul discursului președintelui, transmisiunea preluată de Rossiya 24 și Channel One a fost brusc întreruptă. Purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, a explicat, pentru TASS, că a fost „o defecțiune tehnică a serverului”. Recomandări Creștere ieșită din comun a consumului de antidepresive și de calmante în Rusia. Medicamentele cele mai căutate

Heres the un-broadcast ending to Putins speech. pic.twitter.com/f9KuwlzMbP — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022

Acțiunea, la care a apărut și președintele Vladimir Putin, s-a desfășurat sub genericul „Pentru o lume fără nazism, pentru Rusia”.

Heres Putin. He seems to be on his own special giant stage so nobody can get within 20 yards of him even in a massive stadium.



The sings behind him say “For a world without Nazism / For Russia” pic.twitter.com/Vjcmlv2QCx — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

95.000 de oameni în stadion și peste 100.000 în afara arenei

Serviciul de presă al Kremlinului, citat de Novaia Gazeta, a scris că pe Lujniki au fost 95.000 de oameni, iar alți 100.000 în afara stadionului.

Mai mulți reporteri străini aflați încă la Moscova au notat pe rețelele sociale că mulți dintre participanți sunt angajați la stat care au fost luați de la muncă și transportați cu autobuzul. Alții ar fi fost luați direct de pe stradă și aduși forțat la eveniment.

În imaginile care rulează se văd militari ruși înarmați care amenință „inamicii”, în timp ce steagurile ucrainene sunt aruncate pe jos.

Moscows Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russias Crimea annexation.



Lots of reports of state employees being bussed in. Theyre watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Simbolul Z, prezent

Prezentatorii evenimentului, jurnaliștii Dmitri Guberniev și Maria Sittel, poartă geci care au inscripționate pe piept litera Z, simbol al invaziei ruse în Ucraina.

Unii dintre manifestanți au venit la stadion cu tablouri cu chipul lui Vladimir Putin pe ele.

Recomandări Filmări ale copiilor ucraineni refugiați în Europa, care povestesc ce au trăit în război. „Când vine bomba, e bine să ai o haină mai groasă, ca să nu treacă cioburile prin ea”

A Pro-Kremlin rally to mark the 8th anniversary of Russias annexation of Crimea is about to take place at the Luzhniki stadium in Moscow. Reuters and others have reported that state employees have been pressured to attend the event pic.twitter.com/rAtYA78Hxq — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 18, 2022

The Guardian a notat că studenți și angajați la stat au fost forțați să participe și li s-a spus că vor fi plătiți suplimentar sau că vor primi au o zi de vacanță pentru a se alătura mitingului. Există zvonuri că cei prezenți au fost plătiți cu sume cuprinse între 300 și 1.400 de ruble.

The vast majority of the crowds- gathering at Luzhniki Stadium – are being paid. This advert is offering 300 RUB. I’ve seen reports of payments up to 1,400 RUB. Apparently most senior Kremlin figures won’t be attending for ‘feat of terrorist attack’ pic.twitter.com/GwSMeQfmAR — D.Emery (@DemeryUK) March 18, 2022

De altfel, Novaia Gazeta a scris că oamenii au început să părăsească stadionul aproape imediat după începutul evenimentului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

Foto: Profimedia/ EPA

Citeşte şi:

„Inima mea sângerează. Vreau să ajut și eu!”. Fostul mare ciclist german Jan Ullrich și-a scos la licitație o bicicletă pe care a folosit-o în Turul Franței

Un ofițer de elită al armatei ruse, comandantul regimentului de parașutiști Kostroma, a fost ucis în luptă, în Ucraina

Cine e militarul român mort „în cadrul unui exercițiu de conducere a tancului”, în Poligonul Smârdan din județul Galați

VIDEO | Sânge, moarte și deznădejde. Imaginile atacului rus cu rachetă asupra unui bloc din Kiev

GSP.RO Ce reprezintă crucea de pe tricoul purtat de Volodimir Zelenski în fața Congresului SUA. NU este simbol nazist

Playtech.ro Ce a vorbit Putin la telefon cu Erdogan. E CRUCIAL ce i-a zis despre încheierea războiului

Observatornews.ro General rus aruncat în aer, după ce armata ucraineană i-a interceptat telefonul. „Pierderi ca aceasta afectează moralul trupelor"

HOROSCOP Horoscop 18 martie 2022. Scorpionii trebuie să se detașeze de problemele complexe, ca să poată înțelege ce au greșit

Știrileprotv.ro Decizia de ultima oră a lui Vladimir Putin, de frică să nu fie otrăvit. Ce au pățit 1.000 de oameni

Telekomsport Specialistul american care anunţă următoarea ţară invadată după ce Rusia a atacat Ucraina: "Sperăm că realizează necesitatea de a se pregăti de luptă"

PUBLICITATE Cum a reușit Nicu Mihai să devină un vlogger de succes