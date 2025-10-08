Instituțiile statului român trebuie să acționeze la unison

Conform cifrelor actuale, România pierde mai multe miliarde de euro pe zona agricolă față de perioada precedentă (2021-2027). Soluții la îndemână sunt, însă pentru acest lucru trebuie o colaborare la cel mai înalt nivel: președintele țării, secondat de guvern, prin ministrul Agriculturii, dar și de aportul europarlamentarilor.

În vara anului 2025, Comisia Europeană (CE) a prezentat propunerea sa vizând viitorul cadru financiar multianual (CFM), pentru perioada 2028-2034, în valoare de 1.816 miliarde de euro.

Una dintre probleme, ridicate de la început de diferiți actori politici, inclusiv eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), care este și negociatorul-șef al Parlamentului European pentru CMF, a fost încercarea de a comasa Politica de Coeziune cu Politica Agricolă Comună, un aspect care afectează în mod direct România, o beneficiară importantă a ambelor politici.

De asemenea, un moment care a arătat clar că situația ar dezavantaja România a avut loc în septembrie, când a fost prezentat modul cum ar arăta alocarea pe țări a acelor 293,7 miliarde de euro, mult mai puțin față de perioada precedentă, când au fost 385 miliarde de euro. Așadar, o reducere de aproape 100 de miliarde de euro.

Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Recomandări
Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Pentru noua perioadă, 2028-2034, România ar avea o alocare minimă de 16,57 miliarde de euro. Peste noi, ca sume, sunt Franța (50,93 miliarde de euro), Spania (37,23 miliarde de euro), Germania (33,10 miliarde de euro), Italia (31 miliarde de euro), Polonia (24,63 miliarde de euro). Însă față de precedentul exercițiu financiar, pierderile sunt însemnate.

România a avut negociat pentru 2021-2027 nu mai puțin de 21,47 miliarde de euro (aproximativ 14 miliarde de euro pe Pilonul I, adică plăți directe și susținere a sectorului, plus aproximativ 7 miliarde de euro pe Pilonul 2, adică dezvoltarea rurală, unde sunt investițiile).

Practic, România era al șaselea beneficiar, după Franța, Spania, Germania, Italia și Polonia, dar sumele erau mai mari, cum se întâmpla și în cazul celorlalte state. De exemplu, Polonia, care e din regiunea noastră, a avut alocare de 32,2 miliarde de euro, pe ambii piloni, iar acum a pierdut circa 8 miliarde de euro.

„O asemenea diminuare nu poate fi acceptată”

Într-un răspuns al Ministerului Agriculturii pentru Parlamentul României, consultat de Libertatea, instituția vorbește de perspectiva sa privind noua alocare pe PAC. „În ceea ce privește distribuția alocărilor minime PAC, bugetul propus pentru România – de doar 16,57 miliarde de euro – este insuficient în raport cu nevoile reale ale sectorului agricol (…) O asemenea diminuare nu poate fi acceptată și solicităm alocarea unui buget, cel puțin la nivelul celui actual, pentru a asigura echitate și continuitate în sprijinirea fermierilor și a zonelor rurale”.

Surse din Ministerul Agriculturii au explicat pentru Libertatea că, la modul cum arată situația, dispare în momentul de față finanțarea pentru Pilonul II, adică investițiile în ferme (Fondul European Agricol de Investiții pentru Dezvoltare Rurală), dar și programele derulate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Plus că o problemă suplimentară este că o parte dintre investiții cel mai probabil vor fi condiționate și de alte programe.

Un punct central din propunerea Comisiei Europene (negociat în perioada următoare cu Parlamentul și Consiliul European) este plafonarea părților directe la 100.000 de euro. Acest lucru înseamnă că, pentru primii 20.000 de euro pe care-i primesc fermierii, nu e aplicată nicio penalitate. După care, între 20.000 și 50.000 de euro, este o penalitate de 25%. De fapt, sunt penalizate hectarele.

Între 50.000 și 75.000 de euro, penalitatea e 50%, între 75.000 de euro și 100.000 de euro, de 75%. Așadar, inclusiv dacă un fermier are 10.000 de hectare, maximumul de subvenții este de 100.000 de euro. Pentru că, în teorie, Comisia Europeană invocă faptul că susține fermele mici și mijlocii, precum și cele de familie.

Surse din Executiv susțin că din noua formulă de calcul, aplicată la cele 9,8 milioane de hectare declarate la APIA, România va avea de pierdut sume însemnate, pentru că țara noastră are fermieri care vor fi afectați de plafonare. Dacă ne-am raporta doar la „sprijinul de bază de pe suprafață”, o subvenție clasică, care în 2025 a fost de 99,27 euro la hectar, nepenalizate ar fi doar primele 201 hectare. În schimb, la polul opus, fermierii care au culturi de peste aproximativ 2.100 de hectare vor avea suma plafonată la 100.000 de euro.

Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea
Recomandări
Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea

Importanța actualului Pilon 2 din PAC

Așadar, dacă România ar fi să accepte această propunere, a plafonării, în schimb, ar putea să încerce să negocieze o finanțare cu sumele care rămân disponibile la statul membru, pentru alocarea pe forme de sprijin cum ar fi „sprijinul cuplat de producție”. Mai precis, un sprijin care ține cont de niște performanțe asumate pentru producție (de exemplu, obținerea unui anumit număr de kilograme de produs la hectar).

Surse din Executiv au precizat că România trebuie să se lupte pentru menținerea Pilonului 2 de investiții în ferme. Pilonul 2 este considerat „foarte important”, pentru că sunt făcute investiții în ferme zootehnice, în procesare, în instalarea de tineri fermieri. România are nevoie de investiții mai ales din cauza deficitului de balanță comercială. „Practic, românul consumă din import alimente care pot fi cu ușurință venite din propria producție”, susțin surse din Executiv.

Cine ar trebui să iasă în față la negocieri

Surse politice susțin că la nivelul României trebuie să fie o strategie coordonată. În primul rând, pentru negocierile din Consiliul Europei, cel care va decide pentru țara noastră e președintele României. Iar președintele Nicușor Dan trebuie să aibă toate scenariile puse pe masă, urmare a consultărilor cu ministerul de linie, adică Ministerul Agriculturii, dar și cu Ministerul de Finanțe.

Pe scurt, să pună pe masă o eventuală acceptare de diminuare a bugetului într-un anumit procent, dar să ceară la schimb altceva. De exemplu, diminuare de buget pe PAC Pilonul I cu 10%, dar solicitare în schimb de menținere a Pilonului II (investițiile). Iar acesta e doar un scenariu.

De asemenea, un rol important îl au și europarlamentarii, așa că trebuie lobby și la nivelul Parlamentului European, acest for fiind parte a trialogului. Asul din mânecă al României este că raportorul PE pe viitorul cadru financiar multianual este liberalul Siegfried Mureșan.

Revenind la rolul Executivului (Președinție și Guvern), la nivelul Cabinetului Bolojan și celui al lui Nicușor Dan ar trebui să fie o dezbatere deschisă privind ce se poate obține și ce nu, potrivit surselor Libertatea. Iar România în acest punct ar trebui să caute o „masă de blocaj”, adică să-și găsească aliați ca să poată negocia cu șanse de a obține o situație mai bună. Un prim pas ar fi găsirea acestor aliați și semnarea unei scrisori comune privind o listă de lucruri pe care le vrea țara noastră și aliații schimbate la noua PAC.

De asemenea, un element foarte important de precizat, cum a făcut în cadrul negocierilor din vară și eurodeputatul Siegfried Mureșan, este că PAC ține chiar de o posibilă problemă de securitate, adică securitatea alimentară, esențială într-o perioadă cu tot mai multe conflicte calde, iar noul cadru financiar nu poate sublinia că întărește securitatea UE, dacă din start pleacă la drum cu un handicap: securitatea alimentară.

Ce ne trage în jos

România a plecat la drum cu aspecte care îi îngreunează marjele de negociere în următoarele luni pentru PAC mai favorabil. În primul rând, țara noastră se confruntă cu problema deficitului excesiv, un detaliu care nu va scăpa Comisiei Europene și celor care vor un PAC mai suplu. De asemenea, România mai trebuie să salveze multe proiecte pe infrastructura mare (POIM). Iar cel de-al treilea – modul cum în ultima perioadă nu a demonstrat că-și poate găsi aliați alături de care să arate că reducerea fondurilor pe agricultură și dezvoltare rurală poate deveni o amenințare (de securitate alimentară) pentru UE.

Negocierile între cei trei actori – Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European – vor continua în următoarele luni, mai ales că atât legislativul, cât și șefii de stat și de guverne s-au arătat nemulțumiți de prima formă înaintată de Ursula von der Leyen pe cadrul financiar multianual.

Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sticlele de plastic se schimbă din nou: după capacele care nu se mai desprind, vine altă surpriză
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Unica.ro
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Elle.ro
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
gsp
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.RO
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Știri România 11:37
Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici”
Știri România 11:22
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici”
Parteneri
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Adevarul.ro
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Stiri Mondene 11:41
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
Stiri Mondene 11:10
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
ObservatorNews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Mediafax.ro
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Redactia.ro
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
KanalD.ro
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București

Politic

Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Ciclonul Barbara nu i-a speriat pe tricolori! Imagini de senzație de la antrenament. Mircea Lucescu, indicații pe cod roșu. Video
Fanatik.ro
Ciclonul Barbara nu i-a speriat pe tricolori! Imagini de senzație de la antrenament. Mircea Lucescu, indicații pe cod roșu. Video
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită