Moara lui Assan, monumentul istoric de valoare națională lăsat în paragină. Incendiat și vandalizat de hoții de fier

Din una dintre cele mai cunoscute clădiri din București au rămas doar ruinele, în timp ce autoritățile își pasează responsabilitatea și dezvoltatorii imobiliari își freacă mâinile.

Jumătate din teren a fost deja rezervat pentru o parcare la sol

În timp ce Primăria Capitalei și Ministerul Culturii spun că se caută o soluție pentru oprirea degradării și îmbunătățirea situației în care se află monumentul Moara lui Assan, situația din teren aduce cu platoul de filmare al unui film de groază. Cele 4,7 hectare au fost împărțite deja în două loturi, cel care cuprinde monumentele istorice aflate într-o stare de degradare avansată, în timp ce pe al doilea, cu o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, sursele din zonă spun că ar trebui să înceapă construcția unei parcări la sol de către o firmă privată.

Deși Moara lui Assan este clasificată în evidențele Ministerului Culturii și Cultelor ca fiind monument istoric de valoare națională și face parte din patrimoniul industrial, a fost prezentat public proiectul „Eco-Moara lui Assan", un plan de salvare axat pe crearea unei comunități agrare autosuficiente, iar Primăria Sectorului 2 a cerut Primăriei Generale acordul să se ocupe de renovarea monumentului, în scopul creării unui hub cultural și economic, e vizibil că încăpățânarea clădirii să rămână în picioare încurcă pe toată lumea cu putere de decizie sau planuri de dezvoltare imobiliară.

A fost prima moară cu aburi din România

Moara lui Assan a fost construită în anul 1853 și este prima moară cu aburi din România. Aceasta a fost proprietatea negustorilor George Assan și Ion Martinovici. Cei doi dețineau o prăvălie pe strada Lipscani din București (ulterior mutată în hanul Șerban-Vodă), care era renumită în epocă pentru vânzarea bunurilor de lux și purta numele „Magazinul de spițărie și băcănia nobilă". Aceștia au adus un motor cu abur Siegel de la Viena, care a fost transportat pe Dunăre și pe șoseaua Giurgiu - București timp de o lună. Utilajul a fost utilizat pentru deschiderea morii ridicate în zona Obor – Lizeanu, pe un teren agricol cumpărat de la Epitropia Ghica și de la locuitorii din zonă, cu meșteri aduși din Germania.

În 1865, Assan și Martinovici dizolvă parteneriatul, cu primul dedicându-se industriei și cu celălalt rămânând implicat în comerț. Assan moare la vârsta de doar 45 de ani, în 1866, iar construcția intră în administrarea soției și fiilor acestuia, Gheorghe (cunoscut ca George / studii comerciale la Antwerp) și Vasile (cunoscut ca Basil / inginer de profesie, cu studii la Liège, a lansat ideea Canalului Dunăre – Marea Neagră / explorator și geograf de vocație / cel care a adus primul automobil în București, în anul 1900, un model franțuzesc Panhard & Levassor cu un motor de 4 cai-putere / decedat la Montreux, în Elveția, în 1918). La apogeu, moara măcina o treime din toată cantitatea de făină necesară locuitorilor Bucureștiului.

S-a furat ce se putea fura și se așteaptă prăbușirea clădirii

Locația a purtat diverse nume, precum „Moara lui Assan”, „Moara cu valțuri”, „Moara de foc” sau „Vaporul lui Assan”, și a fost mult timp celebră pentru ceasul amplasat în înaltul uneia dintre clădiri, care a dat mult timp ora exactă în zonă. În 1903, Moara lui Assan a fost electrificată, în 1904 s-a construit un turn de 41 de metri, cea mai înaltă clădire din Capitală la acel moment, iar în 1930 a fost transformată în Societate Anonimă pe acțiuni sub denumirea „Fabricile Assan”, fiind specializată în măcinarea cerealelor și producerea de uleiuri vegetale, lacuri și vopsele, săpunuri și chit.

Moara a fost naționalizată în iunie 1948, Vasile Assan decedând în arestul Prefecturii Poliției Capitalei, după o cădere de la etajul 5 al clădirii, în urma refuzului de a semna cedarea voluntară a proprietăților. După 1950, societatea a fost împărțită în Fabrica de pâine „Grâul” și Fabrica de ulei „13 Decembrie”, care s-au transformat după Revoluția din 1989 în SC „Grâul” SA și SC „Solaris” SA. Dificultățile financiarea întâmpinate de acestea au făcut ca activele lor să fie lichidate, iar clădirile să intre într-un lung proces de distrugere.