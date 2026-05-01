Bărbatul a lovit călugărița în repetate rânduri

Femeia, cercetătoare la Școala Franceză de Cercetări Biblice și Arheologice din Ierusalim, s-a prăbușit la pământ, ținându-se de cap, relatează Daily Mail. Atacatorul a plecat inițial, dar s-a întors pentru a o lovi cu piciorul în repetate rânduri, până când un trecător a intervenit.

Poliția din Israel a confirmat, miercuri, arestarea unui bărbat în vârstă de 36 de ani, suspectat de comiterea agresiunii.

„Suspectul a fost identificat și ulterior arestat de poliție”, a transmis Poliția într-un comunicat, subliniind că tratează cu „cea mai mare severitate” orice act de violență „motivat rasial și îndreptat împotriva membrilor clerului”.

Potrivit publicației Times of Israel, suspectul ar fi de origine evreiască. În ceea ce o privește pe călugăriță, aceasta are 48 de ani și a ales să nu facă declarații publice, conform lui Olivier Poquillon, directorul Școlii Franceze de Cercetări Biblice și Arheologice din Ierusalim.

„Ieri, în jurul orei 17.45, a simțit pe cineva venind din spate și împingând-o cu putere pe o stâncă”, a relatat Poquillon pentru AFP.

„În timp ce sora era la pământ, bărbatul a început să o lovească cu piciorul în mod repetat”.

Atacurile asupra creștinilor, un fenomen în creștere

Ministerul israelian de Externe a catalogat atacul drept „un act rușinos” și a reafirmat angajamentul țării pentru „protejarea libertății religioase și a libertății de cult pentru toate credințele”.

Facultatea de Științe Umaniste a Universității Ebraice din Ierusalim a emis un comunicat în care și-a exprimat „șocul profund și condamnarea” față de acest atac, subliniind că astfel de incidente devin din ce în ce mai frecvente.

— EL MUNDO (@elmundoes) May 1, 2026

„Acesta nu este un incident izolat, ci face parte dintr-un tipar îngrijorător de ostilitate aflat în creștere față de comunitatea creștină și simbolurile sale”, se arată în declarație.

Un diplomat european din Ierusalim a declarat, de asemenea, că atacul „s-a petrecut într-un context în care actele anticreștine au devenit obișnuite, cu insulte și gesturi de dispreț, precum scuipatul, din partea extremiștilor evrei la adresa clericilor în veșminte religioase”.

Wadie Abunassar, coordonatorul Forumului Creștin al Țării Sfinte, a afirmat că atacurile asupra creștinilor reprezintă un fenomen în creștere.

„Mă simt profund mânios pe sistem și profund trist pentru că simt că acest lucru nu se va încheia curând”, a spus el, subliniind lipsa măsurilor eficiente de descurajare.

„De multe ori, în astfel de cazuri, nu se fac arestări și, dacă există, suspecții sunt eliberați după una sau două zile”.

Un alt incident șocant a avut loc în Liban

Într-un alt incident recent, armata israeliană a scos din serviciul activ doi soldați care au distrus o statuie a lui Iisus Hristos într-un sat creștin din sudul Libanului.

Daily Mail relatează că unul dintre soldați a lovit statuia cu coada unui topor greu. Incidentul a avut loc în satul Debel, situat aproape de granița cu Israelul.

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

În urma publicării imaginilor, armata israeliană a anunțat că investighează cazul și ajută comunitatea locală să repare statuia deteriorată. Cei doi soldați implicați direct au fost pedepsiți cu 30 de zile de detenție militară și au fost retrași din serviciul activ. În plus, alți șase soldați, care nu au intervenit sau raportat incidentul, au fost chemați la discuții disciplinare.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a condamnat ferm incidentul, declarând pe platforma X: „Ca stat evreiesc, Israelul prețuiește și susține valorile evreiești ale toleranței și respectului reciproc între evrei și credincioșii tuturor credințelor”.

Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a numit actul „scandalos” și a cerut măsuri urgente din partea autorităților israeliene.

