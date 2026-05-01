Bărbatul a lovit călugărița în repetate rânduri

Femeia, cercetătoare la Școala Franceză de Cercetări Biblice și Arheologice din Ierusalim, s-a prăbușit la pământ, ținându-se de cap, relatează Daily Mail. Atacatorul a plecat inițial, dar s-a întors pentru a o lovi cu piciorul în repetate rânduri, până când un trecător a intervenit.

Poliția din Israel a confirmat, miercuri, arestarea unui bărbat în vârstă de 36 de ani, suspectat de comiterea agresiunii.

„Suspectul a fost identificat și ulterior arestat de poliție”, a transmis Poliția într-un comunicat, subliniind că tratează cu „cea mai mare severitate” orice act de violență „motivat rasial și îndreptat împotriva membrilor clerului”.

Potrivit publicației Times of Israel, suspectul ar fi de origine evreiască. În ceea ce o privește pe călugăriță, aceasta are 48 de ani și a ales să nu facă declarații publice, conform lui Olivier Poquillon, directorul Școlii Franceze de Cercetări Biblice și Arheologice din Ierusalim.

„Ieri, în jurul orei 17.45, a simțit pe cineva venind din spate și împingând-o cu putere pe o stâncă”, a relatat Poquillon pentru AFP.

„În timp ce sora era la pământ, bărbatul a început să o lovească cu piciorul în mod repetat”.

Atacurile asupra creștinilor, un fenomen în creștere

Ministerul israelian de Externe a catalogat atacul drept „un act rușinos” și a reafirmat angajamentul țării pentru „protejarea libertății religioase și a libertății de cult pentru toate credințele”.

Facultatea de Științe Umaniste a Universității Ebraice din Ierusalim a emis un comunicat în care și-a exprimat „șocul profund și condamnarea” față de acest atac, subliniind că astfel de incidente devin din ce în ce mai frecvente.

„Acesta nu este un incident izolat, ci face parte dintr-un tipar îngrijorător de ostilitate aflat în creștere față de comunitatea creștină și simbolurile sale”, se arată în declarație.

Un diplomat european din Ierusalim a declarat, de asemenea, că atacul „s-a petrecut într-un context în care actele anticreștine au devenit obișnuite, cu insulte și gesturi de dispreț, precum scuipatul, din partea extremiștilor evrei la adresa clericilor în veșminte religioase”.

Wadie Abunassar, coordonatorul Forumului Creștin al Țării Sfinte, a afirmat că atacurile asupra creștinilor reprezintă un fenomen în creștere.

„Mă simt profund mânios pe sistem și profund trist pentru că simt că acest lucru nu se va încheia curând”, a spus el, subliniind lipsa măsurilor eficiente de descurajare.

„De multe ori, în astfel de cazuri, nu se fac arestări și, dacă există, suspecții sunt eliberați după una sau două zile”.

Un alt incident șocant a avut loc în Liban

Într-un alt incident recent, armata israeliană a scos din serviciul activ doi soldați care au distrus o statuie a lui Iisus Hristos într-un sat creștin din sudul Libanului.

Daily Mail relatează că unul dintre soldați a lovit statuia cu coada unui topor greu. Incidentul a avut loc în satul Debel, situat aproape de granița cu Israelul.

În urma publicării imaginilor, armata israeliană a anunțat că investighează cazul și ajută comunitatea locală să repare statuia deteriorată. Cei doi soldați implicați direct au fost pedepsiți cu 30 de zile de detenție militară și au fost retrași din serviciul activ. În plus, alți șase soldați, care nu au intervenit sau raportat incidentul, au fost chemați la discuții disciplinare.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a condamnat ferm incidentul, declarând pe platforma X: „Ca stat evreiesc, Israelul prețuiește și susține valorile evreiești ale toleranței și respectului reciproc între evrei și credincioșii tuturor credințelor”.

Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a numit actul „scandalos” și a cerut măsuri urgente din partea autorităților israeliene.

Mașinile hibride și jurnaliștii, fără parcare gratuită în București din 1 mai, prin decizia primarului Ciucu. Ce se întâmplă cu mașinile electrice
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Mașinile hibride și jurnaliștii, fără parcare gratuită în București din 1 mai, prin decizia primarului Ciucu. Ce se întâmplă cu mașinile electrice
Știri România 19:21
21 de trenuri „nou-nouțe zac de luni bune în curtea Ministerului Transporturilor”, nefolosite, spune Radu Miruță: „Culmea absurdului la CFR”
Știri România 15:32
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Adevarul.ro
Echipa la care Cristiano Ronaldo ar putea fi coleg cu fiul său. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
Fanatik.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Rețeta de paste cu somon, praz și sos cremos, preparată de Laura Cosoi pentru familia ei. „Mă gândeam să împărtășesc cu voi”
Stiri Mondene 18:01
Mesajul lui Cabral care a stârnit un val de reacții în mediul virtual. „Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru”
Stiri Mondene 16:21
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze
ObservatorNews.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Mediafax.ro
VIDEO Un șofer băut a fost urmărit cu elicopterul pe A2! Tânărul de 19 ani conducea haotic spre Vama Veche
KanalD.ro
S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe patru jaloane se făceau nouă spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Politică 20:42
Încăpățânarea lui Ilie Bolojan a supărat PSD, George Simion profită, iar românii sunt obosiți după ani de scandaluri de corupție, scrie Politico
Analiză
Politică 17:02
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Românul care l-a impresionat pe Victor Pițurcă și poate ajunge la Barcelona sau Real Madrid: ”Sunt sigur că va reuși!”
Fanatik.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
