Tragedia s-a produs în jurul orei 18:00, când unul dintre capetele instalației de distracție, în care se aflau 26 de persoane, inclusiv femei, s-a desprins brusc după ce se rotise pe propria axă și s-a izbit de pământ, făcând un zgomot puternic.

Polițistul a murit când celălalt capăt al caruselului a căzut peste el, când salva oameni

Într-o clipă, țipetele de entuziasm și bucurie ale participanților s-au transformat în tăcere, iar la fața locului s-a instalat haosul. Zona era aglomerată din cauza weekendului, iar martorii au fost văzuți fugind pentru a se adăposti.

Inspectorul responsabil de zonă, Jagdish Prasad, a murit din cauza rănilor suferite, după ce celălalt capăt al instalației s-a prăbușit peste el în timpul operațiunilor de salvare.

Caruselul de tip „top spin”, cunoscut și sub denumirea de „Tsunami”, este un joc de distracție pentru adulți, de mare intensitate, asemănător unui pendul, care simulează un „val uriaș” prin mișcări de balans înainte și înapoi, combinate cu rotația pe propria axă.

Astfel de instalații ating frecvent viteze de 8–10 rotații pe minut și sunt concepute pentru a oferi senzații puternice și dinamice.

Comisarul adjunct al districtului Faridabad, Ayush Sinha, a declarat jurnaliștilor că nouă dintre răniți au fost transportați la un spital privat, iar alți patru au fost internați la Spitalul Civil.

Jagdish Prasad, care era detașat la Palwal, se afla la datorie ca responsabil al zonei din incinta târgului în momentul incidentului și a suferit leziuni craniene în timp ce încerca să-i salveze pe participanți.

Polițistul a fost declarat mort la sosirea la spital, a precizat Sinha, adăugând că o comisie face zilnic inspecții ale instalațiilor de distracție montate în perimetrul festivalului.

Dosar penal împotriva operatorului caruselului

Ministrul Turismului din Haryana, Arvind Sharma, care a fost la locul accidentului, a scris într-o postare pe platforma X că au fost date dispoziții pentru o anchetă amănunțită în acest caz și a asigurat că vor fi luate măsuri ferme împotriva celor vinovați.

În acest caz, a mai anunțat el, a fost deschis un dosar penal împotriva operatorului instalației din India.

„Toți răniții beneficiază de cea mai bună îngrijire medicală posibilă”, se arată în mesaj.

Prim-ministrul statului, Nayab Saini, a declarat că guvernul din Haryana este pe deplin angajat să ofere, cu maximă promptitudine și sensibilitate, tot sprijinul posibil răniților și familiilor acestora.

Cea de-a 39-a ediție a Festivalului Internațional de Meșteșuguri Atmanirbhar Surajkund 2026 a fost inaugurată pe 31 ianuarie de vicepreședintele Indiei, C.P. Radhakrishnan.

Recunoscut drept una dintre cele mai mari manifestări culturale din țară, târgul a evoluat, de la înființarea sa în 1987, într-un reper global al patrimoniului cultural, meșteșugurilor și artei indiene. Anul acesta participă peste 50 de țări, cu mai mult de 700 de delegați și reprezentanți străini, Egiptul fiind țara parteneră a acestei ediții.

Acesta nu este primul incident de acest tip. În iulie 2025, un carusel dintr-un parc de distracții din Arabia Saudită s-a rupt în două, rănind cel puțin 23 de persoane.

În iunie 2025, trei adolescenți de 16 ani s-au ales cu răni, după ce compartimentul caruselului în care se aflau s-a răsturnat, în timp ce instalația se învârtea cu viteză, în Spania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE